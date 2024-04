Protection pour entreprises encore améliorée avec la nouvelle solution d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESET ajoute un nouveau module et plusieurs mises à jour à son offre professionnelle.● Le nouveau module, ESET Mobile Threat Defense, étendra la protection sécuritaire aux appareils mobiles professionnels, augmentant ainsi à l'ensemble de la flotte mobile d'une organisation, la couverture contre les vecteurs d'attaque.● De plus, les modules ESET LiveGuard Advanced et Server Security disposeront de nouvelles fonctionnalités.BRATISLAVA, le 29 avril 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, présente sa nouvelle offre professionnelle avec le module ESET Mobile Threat Defense (EMTD) ainsi que des mises à jour supplémentaires apportant des avantages additionnels aux entreprises. EMTD étend la couverture contre les vecteurs d'attaque à l'ensemble de la flotte mobile d'une organisation, garantissant ainsi une protection complète.Dans le monde numérique d'aujourd'hui, où les frontières entre le travail et les appareils personnels s'estompent, une stratégie de défense robuste contre les menaces mobiles (MTD) devient primordiale. Le module Mobile Threat Defense d'ESET représente non seulement un pas en avant dans la sécurisation des flottes mobiles contre des cyber-menaces toujours plus sophistiquées, mais s'intègre, de manière transparente, à la plate-forme ESET PROTECT (ESET PROTECT Platform). Cette intégration garantit une gestion unifiée de la sécurité et supprime l’obligation d’utiliser plusieurs consoles ou plates-formes. Le module garantit une couverture complète du vecteur d'attaque de la flotte mobile avec un ratio d’un pour un par rapport aux terminaux. Il est inclus dans tous les types d'abonnement cloud d'ESET PROTECT Advanced sans augmentation de prix.De plus, l'introduction de la prise en charge de « Microsoft Entra ID » pour la gestion des appareils mobiles (MDM) simplifie l’inscription des appareils, qui se limite à la création d’un jeton unique pour l'ensemble de l'organisation. Cette méthode rationalisée, qui remplace la liste des appareils ou la création de jetons uniques pour chaque appareil, réduit considérablement les frais administratifs. Une fois inscrits, les utilisateurs sont rapidement authentifiés via la page de connexion Microsoft. Cela entraîne l'installation automatique d'ESET Endpoint Security pour Android et la connexion à la plate-forme ESET PROTECT. Ce processus d'enregistrement innovant, combiné à tous les avantages d’ESET Mobile Threat Defense, améliore non seulement la sécurité, mais souligne aussi l'engagement d'ESET à offrir des solutions avancées et faciles à utiliser répondant aux besoins changeants des entreprises à l'ère numérique.Mises à jour supplémentaires dans ESET LiveGuard Advanced et ESET Server SecurityESET LiveGuard Advanced offre aussi des rapports comportementaux améliorés pour les clients EDR/XDR, donnant un meilleur aperçu de l'activité du sandbox avec une description détaillée de l’analyse des échantillons suspects. Disponibles pour les clients ESET PROTECT Enterprise et ESET PROTECT Elite, les rapports ont une structure claire et présentent des informations clés sur la configuration des fichiers et du sandbox, avec la possibilité supplémentaire de télécharger des fichiers PDF détaillés. Cette amélioration permet aux clients de disposer d’informations complètes et d’un contexte détaillé pour répondre aux incidents et une analyse système plus efficaces. Ce qui est particulièrement utile pour les opérateurs tels que les analystes en cyber-sécurité et menaces, les ingénieurs en sécurité ou les intervenants en matière de menaces.ESET Server Security introduit un pare-feu conçu spécialement pour les serveurs Windows, ainsi qu'une gestion des vulnérabilités et des correctifs, avec une gestion manuelle des correctifs et un délai de 60 secondes avant la fin du processus d'application.« En introduisant ces mises à jour, nous créons une nouvelle norme de ce à quoi les entreprises peuvent s'attendre en matière de protection et de facilité d'utilisation. Nos capacités complètes en défense mobile et en analyse approfondie des comportements suspects, combinées aux rapports exploitables, permettent aux clients de réagir aux menaces mais aussi de les anticiper et de s'y préparer proactivement. Cela signifie être à la pointe de l'innovation en cyber-sécurité », a déclaré Michal Jankech, vice-président du segment PME et MSP d’ESET.Ce lancement important démontre l'engagement continu d'ESET à fournir une protection supérieure, à répondre efficacement aux défis dynamiques auxquels sont confrontés ses clients et à garder une longueur d'avance sur les développements critiques dans le secteur.Pour des informations plus détaillées sur ESET et son offre de produits mise à jour, consultezA propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 