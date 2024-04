Suivre la tendance de la GenAI : pour les équipes chargées de la planification et l’analyse financières, le pragmatisme est important

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Élaborer des garde-fous destinés à éviter que des informations financières sensibles ne soient partagées avec une application externe ou exposées à l’Internet public. Il est également important d’établir des autorisations basées sur les rôles, afin d’assurer que seules les personnes concernées soient habilitées à partager des informations avec l’outil

Approuver la méthode d’apprentissage de l’application, afin d’éviter les hallucinations, de tenir compte des nuances et de fournir une analyse précise. Dans le contexte de la planification et l’analyse financières, cela est d’autant plus complexe que la GenAI devra avoir accès à des sous-plans permettant d’évaluer les conditions propres à une entreprise particulière. La réussite de cette étape permettra de comprendre et d’expliquer l’approche de la prise de décisions

Dispenser une formation technique et opérationnelle afin de montrer de quelle manière les professionnels de la planification et l’analyse financières peuvent utiliser la technologie et la considérer comme un outil leur permettant d’entreprendre des tâches plus gratifiantes.

Malgré l’engouement généralisé qu’elle suscite, l’adoption de l’intelligence artificielle générative (ou GenAI) dans le domaine de la planification et l’analyse financières n’en est qu’à ses balbutiements. La GenAI possède un scénario d’utilisation et, chez Unit4, nous élaborons différents scénarios dans le but de comprendre de quelle manière le déploiement de la GenAI et d’autres outils basés sur l’intelligence artificielle (IA) au sein de notre suite d’applications peut encourager l’automatisation des tâches et accroître l’efficacité pour les utilisateurs.Notre directeur général, Mike Ettling, a récemment évoqué la fusion de la puissance de l’IA et de la conception orientée utilisateur dans le but de rationaliser les interactions des utilisateurs avec les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP, Enterprise Resource Planning) et de réduire les erreurs, ainsi que pour alléger le fardeau que constituent les tâches manuelles et répétitives. À long terme, il est possible que la maîtrise de l’IA permette à nos applications de s’adapter et de réagir efficacement à des déclencheurs tels que les comportements et la localisation des utilisateurs, ou encore les tâches qu’ils réalisent. Dans le monde de la planification et l’analyse financières, cette perspective nourrit notre ambition de créer une expérience utilisateur qui n’est pas seulement intuitive et attrayante, mais également sensible au contexte, intelligente et innovante.Il existe des possibilités d’application intéressantes de la GenAI dans le domaine de la planification et l’analyse financières. Imaginez qu’à la fin du trimestre, les annotations ajoutées par les dirigeants opérationnels aux rapports de planification et d’analyse financières puissent être utilisées par la GenAI pour générer un rapport récapitulatif de ces commentaires.Les capacités linguistiques de la GenAI constituent probablement, à l’heure actuelle, son atout le plus précieux pour les équipes chargées de la planification et l’analyse financières. Lors de la compilation d’hypothèses concernant un budget, un outil de GenAI pourrait être associé à une application de planification et d’analyse financières pour fournir au créateur du rapport des connaissances documentant ces hypothèses. Le pragmatisme, cependant, est inestimable dans cette situation. Les hallucinations sont un problème bien documenté affectant cette technologie ; aussi, la politique d’une entreprise concernant l’IA devrait stipuler de quelle manière l’équipe de planification et d’analyse financières interagit avec la GenAI, comment elle interroge les réponses fournies par celle-ci et comment elle s’assure que les sources sont authentiques.Il est important de poser des fondations saines pour l’adoption de la GenAI, en commençant par la politique de l’entreprise. Celle-ci devrait porter sur des points tels que les suivants :Ne sous-estimez pas le défi à la fois technique et humain que constitue l’adoption de la GenAI. Compte tenu des craintes que l’IA ne remplace certains rôles, il est important de laisser au personnel le temps de se familiariser avec la technologie et de comprendre la valeur qu’elle représente pour lui. Ceci permettra d’éviter que la mémoire institutionnelle détenue par des collaborateurs expérimentés ne quitte l’entreprise. La connaissance, par le personnel, des nuances de l’information en matière de planification et d’analyse financières ne doit jamais être sous-estimée. Si ces collaborateurs se sentent menacés par l’IA, ils peuvent choisir de quitter l’entreprise ;il est donc vital d’instaurer la confiance dans l’ensemble de l’entreprise. L’équipe responsable de la planification et l’analyse financières doit être rassurée, si elle doit coopérer avec cette technologie, et les cadres dirigeants doivent avoir la certitude que celle-ci fournit des décisions pertinentes.C’est pourquoi le domaine de la planification et l’analyse financières nécessitera toujours une intervention humaine pour corréler les résultats financiers avec les événements et les pressions externes. Une grande partie de ces informations se trouve dans la tête des dirigeants opérationnels. Ce contexte est crucial, et les professionnels de la planification et l’analyse financières doivent l’extraire pour créer un récit des performances financières que l’entreprise comprend, et auquel elle peut se fier. Les données réelles peuvent indiquer qu’au premier trimestre, les dépenses liées au marketing ont été nettement inférieures aux prévisions, mais ce n’est qu’en interrogeant les données et en échangeant avec les parties prenantes que l’on peut extraire les facteurs qui ont influencé cette situation.Aujourd’hui, cette tâche est encore trop difficile pour la GenAI. Les éditeurs élaborent des versions spécialisées de ces outils, mais elles restent encore relativement génériques ; il sera donc difficile de personnaliser l’analyse en fonction d’un narratif de planification et d’analyse financières particulier.L’approche la plus pragmatique consiste à reconnaître que les équipes de planification et d’analyse financières disposent déjà d’un modèle d’information plutôt performant, sur lequel fonder un narratif incontestable pour une entreprise. L’élaboration d’un budget et de prévisions, suivi de l’examen des progrès accomplis en comparant les chiffres réels aux prévisions, constitue une fondation solide pour l’identification des écarts. Aujourd’hui, une équipe de professionnels de la planification et l’analyse financières peut examiner ces écarts en testant les hypothèses de sous-plans en moins de temps qu’il ne faut pour configurer et former un outil GenAI et en valider les résultats.À l’avenir, si ces outils s’avèrent capables d’absorber toutes les informations pertinentes d’un plan de planification et d’analyse financières, de comprendre les nuances d’une entreprise particulière ainsi que l’impact des forces extérieures sur ce plan, la GenAI sera en mesure d’assumer une plus grande responsabilité.Ce rôle se développera rapidement dans les années à venir, au fur et à mesure que la technologie évoluera ; aujourd’hui, toutefois, les professionnels de la planification et l’analyse financières sont un maillon indispensable de la communication narrative des performances financières d’une entreprise. Au cours des 12 prochains mois, les professionnels de la planification et l’analyse financières devraient être disponibles pour comprendre la technologie et ses capacités, puis commencer à définir les éléments devant être mis en place pour en élargir le champ d’application. Les responsabilités des professionnels de la planification et l’analyse financières évolueront probablement, à l’avenir ; cependant, réfléchir dès maintenant à une approche d’intégration de la GenAI à votre narratif de planification et d’analyse financières vous aidera à créer de nouvelles opportunités pour les professionnels dans ce domaine.