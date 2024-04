Space Docker VR est un simulateur spatial hardcore développé par Cat Commandos. Le kei vous permet de tester vos compétences de pilotage en pilotant un petit vaisseau agile à travers des stations spatiales, des astéroïdes et d'autres dangers pour vous aligner parfaitement sur les conteneurs de fret. Il n'y a pas de combats ni d'exploration de l'espace lointain ; comme son nom l'indique, il s'agit avant tout d'amarrage spatial. Il faut noter que si vous souffrez du mal des transports, le jeu est très sensible de ce côté là. Heureusement, il existe des options à sélectionner en fonction de votre style de jeu et de la quantité de mouvement que vous pouvez gérer. Vous acceptez le poste de pilote d'un vaisseau spatial - non pas pour effectuer des missions d'action héroïques, mais pour transporter des marchandises. Pour être plus précis, vous êtes un spécialiste des manœuvres d'accostage et des conteneurs de marchandises couplés qui souhaitent être manœuvrés dans des navires de transport. Cela peut paraître ennuyeux, mais c'est étonnamment motivant si vous pouvez gérer les commandes complexes et les forces de swing simulées avec précision - la sensibilité et la volonté de s'entraîner sont ici indispensables. Vous êtes accueilli par la brève vidéo de la mission qui est une introduction bien pensée pour vous aider à démarrer. Le cockpit semble habité, avec des écrans holographiques et des boutons à portée de main. Regarder l’immensité de l’espace tout en manœuvrant est vraiment époustouflant. Une fois que vous maîtrisez les bases, il est temps de passer à votre première mission. Les missions consistent à aligner votre vaisseau avec des conteneurs de fret ou des stations spatiales, tout en affrontant des dangers tels que des astéroïdes et des débris à la dérive. Les commandes sont précises et réactives mais peuvent être personnalisées à votre guise pour créer des manœuvres passionnantes. Le modèle physique est un bon équilibre entre réalisme et jouabilité.Les vaisseaux ont un poids satisfaisant, mais pas au point que chaque coup de pouce vous fasse tourner. L'amarrage semble d'un réalisme satisfaisant, avec un contrôle total sur le mouvement et la rotation de votre navire. Maîtriser ces contrôles demande certainement un peu de pratique, en particulier lorsqu'il s'agit de marchandises en apesanteur et en rotation. En parlant de marchandises en rotation, le déploiement de mini-fusées pour contrôler les conteneurs est une excellente idée et ajoute vraiment de l'immersion à l'environnement VR. Space Docker VR penche vers le côté le plus difficile de la difficulté, mais aligner la manœuvre d'amarrage parfaite fait vraiment du bien à chaque fois. L'objectif principal de l'amarrage peut sembler simple, mais la maîtrise de ces procédures prend du temps, compte tenu de la diversité des tailles de cargaison, de la configuration des gares et des risques environnementaux, ce qui rend les choses intéressantes. Les missions générées de manière procédurale offrent une bonne rejouabilité. Au début, il est facile de se perdre car il n'y a aucune sensation d'espace ou de vitesse, mais si vous maximisez la rotation et la prise en charge de la position dans les paramètres, l'accès initial est beaucoup plus facile. C'est dommage que le volume du jeu ne soit pas si fort, mais les missions aléatoires et hebdomadaires compensent quelque peu. Les graphismes peuvent certainement être beaucoup améliorés, mais le jeu demeure vendu à un prix décent (11,99€). Reste qu'une traduction française n'aurait pas été de trop.Space Docker VR est une expérience virtuelle qui offre un défi unique aux pilotes expérimentés. Il n'y a pas de combats aériens ni d'exploration de l'espace lointain, il s'agit uniquement d'amarrage à des stations utilisant des contrôles stricts dans des missions générées de manière procédurale.