Nous parlons aujourd'hui d'un roguelike très classique qui va se heurter à une série de concurrents décidément féroces : en effet, le marché du roguelike est pratiquement saturé et émerger n'est pas si simple. Commençons, comme d'habitude, par parler de l'intrigue d'ArcRunner. À ce stade, nous devons dire que les gars de Trickjump Games n'ont pas mis en place une intrigue narrative qui déborde d'originalité de partout et, en effet, l'incipit est également assez banal et galvaudé. Le titre se déroule sur la station spatiale The Arc, une structure de classe Titan commandée par une intelligence artificielle : KORE (il n'y a pas grand-chose à faire, ces derniers temps on ne peut s'empêcher de parler d'IA). Le système de contrôle est infecté par un virus qui prend le contrôle de KORE et, effectivement, de l'ensemble de la station spatiale. Les systèmes de contrôle de la station sont désormais aux mains du virus et tous les robots au service de l'IA se sont retournés contre les habitants de la station. Essayez de deviner un peu ? Ce sera à nous de résoudre le problème en parcourant les rangs des automates qui feront tout pour nous empêcher d'atteindre KORE et de rétablir son bon fonctionnement. Comme vous pouvez bien le comprendre, l'incipit narratif ne représente certainement rien de nouveau, et vous ne trouverez pas non plus de rebondissements sensationnels lors des phases de gameplay. À tout le moins, vous pouvez vous remonter le moral si vous ne connaissez pas l'anglais puisque ArcRunner est localisé en français. Mais le gameplay d'ArcRunner introduit-il des innovations substantielles dans le genre action-roguelike ? Non, même de ce point de vue, le titre de Trickjump Games propose aux joueurs des mécaniques de jeu assez classiques.Le monde du jeu est généré de manière procédurale et, à chaque mort, vous aurez la chance de renaître dans un nouveau corps et de reprendre votre croisade contre le virus et l'IA folle. Comme d'habitude, vous pourrez investir les nanites obtenues lors du run pour rendre votre personnage plus puissant et lui permettre de continuer l'aventure avec quelques tours supplémentaires dans son sac. Cependant, vos performances ne seront pas seulement dictées par l'expérience que votre personnage accumulera course après course, mais également par les armes que vous trouverez en cours de route. Ici, de ce point de vue, le travail effectué par les développeurs est précieux : vous aurez la possibilité d'obtenir des armes de différents types et de différents pouvoirs qui vous permettront d'aborder le titre d'une manière très différente. Il reste encore quelques observations à faire avant de passer au volet artistique et technique : la première concerne la possibilité de choisir entre trois classes : ninja , soldat ou hacker . Evidemment chacune des trois classes influencera votre approche du titre : si vous préférez une approche rapide et meurtrière, le ninja est certainement la classe la plus adaptée, si au contraire vous préférez le combat frontal, le soldat sera fait pour vous. Si vous recherchez une approche plus raisonnée et indirecte, le hacker est le choix que nous vous recommandons. Nous vous rappelons que vous pouvez aborder le titre en compagnie d'un ami pour rendre le tout plus amusant et plus compliqué. Pad en main ArcRunner est amusant mais ne parvient pas à offrir des mécanismes uniques qui peuvent différencier la production de PQube de la masse.Même si elle n'est pas complètement originale, la composante artistique et visuelle est la partie qui nous a le plus exalté chez ArcRunner. La station Arc (ou plutôt ses environnements) est fascinante et l'atmosphère cyberpunk que l'on peut entrevoir dans le titre fait de l'ensemble une débauche de néons et de lumières qui offre un résultat esthétique et visuel décidément intéressant. Le design des trois protagonistes mais aussi des adversaires qui, même s'ils ont tendance à se répéter au bout d'un moment, parvient à se montrer fonctionnel tant au gameplay qu'à la nature même du titre. D'un point de vue technique nous n'avons pas grand chose à dire : ArcRunner fonctionne bien sur PS5 et lors de nos tests nous n'avons rencontré aucun problème ni bug particulier. Nous n'avons pas trouver grand monde sur les serveurs pour essayer le composant multijoueur mais le mode se révèle très correct dans l'ensemble quand il fonctionne. Le secteur audio se porte bien et fait très bien son travail sans en faire trop.ArcRunner est un roguelike amusant qui n'apporte cependant pas de réelles innovations au genre et se positionne sur ce segment de marché rempli de titres similaires. Bien sûr, si vous êtes passionné par le genre et que vous aimez l'ambiance et le décor cyberpunk, vous trouverez certainement dans cette production un avantage sur les autres titres mais, à part cela, tout dans ArcRunner rappelle des éléments déjà vus dans d'autres jeux vidéos.