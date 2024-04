En apparence, Shines Over : The Damned n'est pas un jeu qui se démarque particulièrement, principalement en raison du fait que ses thèmes rappellent principalement l'horreur psychologique moyenne. Pour être tout à fait clair, Shines Over : The Damned n'est pas un jeu vidéo, mais plutôt une installation artistique avec quelques éléments génériques de marche et de résolution d'énigmes. Il n'y a pas beaucoup de composants de gameplay à démêler et à examiner ici, puisque la majeure partie du voyage se compose de l'exploration de couloirs et de tropes interactifs légers et souvent environnementaux. En d'autres termes, il s'agit d'un simulateur de marche, qui se trouve à construire ses murs autour du concept de permettre aux joueurs d'errer dans les couches les plus profondes d'une dimension opaque, et de résoudre l'énigme occasionnelle qui les empêche de progresser. Mais c'est à peu près tout. L'intrigue est sans équivoque : un malheureux qui a un chien à la hanche doit s'aventurer dans les quartiers apparemment désolés d'un ancien monde et en arracher les derniers fragments pour donner un sens à son histoire. Pensez à Scorn, mais peut-être avec moins d'orifices charnus et de bidules mécaniques, et vous aurez une vague idée de ce à quoi il veut en venir. Pour faire simple, il y a un lieu inquiétant à explorer et une myriade de portes qui se dressent entre vous et les secrets intérieurs liés à son héritage. Est-ce que cela rend la narration passionnante ? Non.Si le décor et la bande-son sont étrangement charmants, le gameplay lui-même n'est pas terrible, et c'est principalement dû au fait que, eh bien, il n'y en a pas. La plupart du temps, vos objectifs consistent soit à sauter d'une plateforme à l'autre, soit à vous accrocher aux chevilles d'un chien comme de la colle et à le suivre dans le néant. Le seul problème avec tout cela, malheureusement, c'est qu'aucune de ces choses n'est amusante à faire. Le pire dans tout ça, c'est que, même lorsque vous réussissez à exécuter une manœuvre au bon moment, vous êtes souvent confronté à un problème technique quelconque qui vous fait tomber raide mort et vous oblige à remonter le temps pour répéter vos erreurs encore et encore. Nous ne disons pas que les contrôles sont mauvais, mais il y a clairement un manque de polissage qui engourdit une expérience autrement agréable. Ne vous méprenez pas, à aucun moment nous nous sommes sentis suffisamment frustrés pour éteindre le jeu et l'envoyer promener. Il y avait toujours quelque chose qui poussait à revenir pour revivre les mêmes moments. Peut-être était-ce la morosité de l'ensemble, ou le fait que l'histoire n'avait pas de sens réel.La question que l'on se posait honnêtement était de savoir s'il y aurait une énorme récompense à un moment ou à un autre - qu'elle soit écrite dans le climax ou cousue dans les marges d'une sorte de morale post-crédits ? Bizarrement, c'est le fait de ne pas savoir qui nous a poussé à aller plus loin, et l'absence d'accompagnement nous a donné envie d'avancer plus loin dans cet oubli mal assorti, pour le meilleur et pour le pire. Cependant, aucune de ces questions n'a jamais reçu de réponse appropriée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était frustrant. Shines Over : The Damned n'est pas le plus long des jeux ; en fait, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir et faire tout ce qu'il y a à faire en un peu moins d'une heure. Comme il n'y a que peu ou pas d'objets à récupérer, cela signifie techniquement que vous pouvez vous débarrasser de toute l'expérience en une seule fois. Shines Over : The Damned n'a pas vraiment de message. Il est cependant écrit en hommage à l'ami du développeur, ce dont on ne s'attendait pas à être témoin à la fin de l'histoire. De sa conception du monde en demi-teinte à ses contrôles frustrants et maladroits, en passant par tout ce que l'on peut considérer comme illégal dans le monde du survival-horror, Shines Over : The Damned ne parvient pas à faire une impression durable dès le départ - un malheur qui tend à se prolonger au fur et à mesure que vous progressez d'un point de repère à l'autre. Outre ses mécaniques ridiculement bâclées dans tous les aspects imaginables, le jeu souffre également de chutes d'images temporaires et d'une liste de personnages qui, en toute honnêteté, ne sont pas le moins du monde intéressants ou mémorables.Bien sûr, le chien est un ajout sympathique au groupe, mais c'est vraiment tout ce que Shines Over : The Damned, alors que le reste du jeu est aussi peu profond qu'une piscine tiède dans un désert saharien. Et c'est bien dommage, car le concept aurait pu être un véritable concurrent. Peut-être qu'il y aura quelques patchs pour aider à resserrer les vis, ou peut-être qu'il y aura une mise à jour majeure qui permettra au jeu d'être un peu plus fluide. En attendant, il est difficile de recommander Shines Over : The Damned, car il s'agit, en toute honnêteté, d'un jeu qui n'est pas encore prêt à être consommé. Cependant, qui peut dire qu'un peu d'huile de coude ne permettra pas de réparer les gonds et d'élever le projet de son état actuel de décrépitude ? Qui sait, peut-être n'est-il pas aussi maudit qu'il n'y paraît à première vue. Si c'est le cas, espérons que les développeurs trouveront un moyen de le prouver dans les prochaines mises à jour. En attendant, il est difficile d'y voir autre chose qu'une condamnation mineure dans le monde de l'horreur psychologique. Il est utile de signaler que le jeu est totalement en anglais (voix et textes).Shines Over : The Damned a le potentiel d'être un adversaire digne du Projet Blair Witch et d'autres grands classiques de l'horreur psychologique, mais il est en fin de compte décevant par le manque de créativité de sa narration et de son gameplay. Ce n'est pas un jeu épouvantable, loin de là, mais ce n'est pas non plus un jeu qui a le pouvoir d'élever le genre vers de nouveaux horizons.