Intégration d’ESET Inspect avec Arctic Wolf : une détection et réponse de nouvelle génération pour les entreprises

• ESET Inspect a été intégré à la solution gérée de détection et de réponse d'Arctic Wolf pour fournir une défense proactive par sa plate-forme cloud native et son expertise humaine.• Les clients d'Arctic Wolf auront accès à une télémétrie mondiale en temps réel, à des rapports détaillés et des informations exploitables pour repousser des attaques plus diverses et plus sophistiquées.• Cette intégration est une étape importante pour ESET, qui étend ainsi sa plate-forme d'intégration et collabore avec les meilleures entreprises technologiques.BRATISLAVA, le 24 avril 2024 — ESET, un leader mondial en cybersécurité de nouvelle génération pour entreprises, annonce une intégration avec Arctic Wolf, un leader mondial en opérations sécuritaires, garantissant une visibilité et une protection accrues contre les menaces modernes. En intégrant ESET Inspect à la plate-forme d'opérations sécuritaire, les clients d'Arctic Wolf peuvent améliorer leur position en regroupant de grandes quantités de données originaires de diverses sources mondiales.« Aujourd’hui, les entreprises et les canaux ont besoin d’écosystèmes technologiques qui simplifient la gestion de la cybersécurité, offrent une visibilité complète sur une variété de surfaces d'attaque et rassemblent deux leaders du secteur dans une architecture unique », explique Trent Matchett, directeur Direct Channel Global Sales chez ESET. « Nous avons investi de manière significative dans la plate-forme ESET PROTECT et dans une passerelle API ouverte pour permettre à un nombre impressionnant de partenaires intégrateurs d'aller de l'avant. Arctic Wolf est un des fournisseurs MDR les plus fiables au monde et c’est une étape passionnante pour notre programme d'intégration. »Arctic Wolf aide les organisations à mettre fin aux cyber-risques en fournissant une plate-forme de sécurité cloud native, avec des solutions qui incluent la détection et la réponse gérées, la gestion des risques, la sensibilisation à la sécurité gérée et les réponses aux incidents, chacune étant fournie par le Concierge Delivery, modèle de prestation de conciergerie, pionnier du secteur. Le Concierge Delivery Model d'Arctic Wolf fournit des conseils personnalisés en matière de limitation des risques et des informations sur la sécurité basée sur la télémétrie de la défense technologique du client, comme ESET Inspect, pour assurer la sécurité d'une organisation.« Arctic Wolf et ESET partagent la conviction qu'adopter l'ouverture et l'interopérabilité est essentiel pour obtenir les résultats positifs en matière de cybersécurité exigés par les organisations », a déclaré Ian McShane, vice-président détection et réponse gérées d’Arctic Wolf. « Le nouvel API de la plate-forme ESET PROTECT, permet aux données d'ESET Inspect de s'intégrer de manière transparente avec la plate-forme Arctic Wolf. Celle-ci, combinée avec la télémétrie d'autres outils de sécurité, garantit aux clients d'Arctic Wolf une protection globale contre un paysage de menaces en constante évolution.Grace à cette intégration, les clients d'Arctic Wolf accéderont à :• La Réponse aux Incidents en temps réel, avec l'analyse et la remédiation post-incident :ESET Inspect permettra la détection de toute activité suspecte sur le terminal d'un client, en envoyant des alertes à Arctic Wolf, qui mènera une enquête de sécurité, confirmant la menace, puis employant une réponse immédiate suivie d'une analyse des données récoltées pour évaluer les dommages et se préparer pour les futures menaces.• La Conformité Réglementaire :Les clients devant se conformer à plusieurs normes qui peuvent exiger des journaux détaillés de toutes les activités sur leurs terminaux, ESET Inspect fournira ces journaux afin qu'Arctic Wolf puisse les aider à garantir leur conformité.• La sécurité gérée pour les organisations aux ressources limitées : De nombreuses organisations manquent de ressources pour avoir des équipes de sécurité internes. Elles font alors appel à un partenaire externe comme Arctic Wolf pour les aider dans leurs cyberdéfenses. Grâce à ESET Inspect et à ses données, les clients d'Arctic Wolf sont mieux équipés pour fournir un niveau de sécurité élevé aux organisations de toutes tailles sans devoir embaucher et former leurs propres équipes de sécurité.ESET Inspect est le module d'activation XDR de la plate-forme ESET PROTECT, offrant une prévention des violations, une visibilité et une correction améliorées. C’est aussi une solution complète de détection et de réponse dotée de fonctionnalités telles que : la détection d'incidents, la gestion et la réponse aux incidents, la collecte de données, les indicateurs de détection de compromission, la détection d'anomalies, la détection de comportement et les violations des processus. 