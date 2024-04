L’impact de la pub en ligne sur le bien-être des enfants

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 16 avril 2024 - Si la publicité est un outil puissant pour les entreprises, son impact sur les jeunes est souvent sous-estimé et négligé. La recherche montre qu’en raison du développement de leur raisonnement critique, les jeunes sont plus influencés par la pub que les adultes. Si l’on sait qu’un adolescent moyen passe plus de 8,5 heures par jour à regarder des écrans, on peut imaginer le nombre de publicités qu’il voit.Cela peut entraîner de multiples problèmes si ce n’est pas géré et évoqué correctement. Les géants de la technologie sont sous pression pour interdire complètement les pubs ciblant les enfants. Mais quels sont les risques ?1. Normaliser les comportements inappropriésUn des risques les plus évidents est l’exposition à des contenus, produits et services inappropriés. Qu’il s’agisse de matériel classé X ou de violence, ce type de contenu, même à un niveau subconscient, peut normaliser ces comportements et créer un sentiment déformé de ce qui est approprié et de ce qui ne l’est pas.La recherche suggère qu’une exposition prolongée peut avoir un impact sur le développement du cortex préfrontal du cerveau ! Ceci peut entraîner une agressivité accrue et un comportement inhibiteur qui resteront toute une vie et pourraient leur causer des ennuis plus tard.2. Perception déformée de la réalitéLes messages publicitaires, que les enfants ont tendance à accepter sans réserve, peuvent façonner leur perception du monde qui les entoure. La montée en puissance des influenceurs sur les plates-formes et de la sélection de contenus en ligne, les pubs présentent souvent une version idéalisée de la réalité qui ne reflète pas la complexité de la vie quotidienne. Les logiciels de retouche d'images, l'IA et les filtres exposent les jeunes à une idée biaisée de ce à quoi ils « devraient » ressembler, de ce qu'ils « devraient » manger, de la manière dont ils «devraient» se comporter et de ce qu'ils doivent faire.Cela peut conduire à des attentes inaccessibles, à une mauvaise estime de soi et une vision déformée des normes sociétales. Suivent des troubles de l’alimentation, de l’anxiété, de l’insomnie et de la dépression. Les parents doivent aider les enfants à évaluer, de manière critique, les messages publicitaires et à développer une perspective équilibrée.3. Encourager les habitudes malsainesLorsque le but des pubs est d’augmenter les ventes, la nature des produits ou services promus est importante pour dicter leur impact potentiel sur la consommation des jeunes.Plus de 85 % des adolescents sont exposés à des pubs de malbouffe sur Instagram, Facebook et Twitter. La recherche montre qu’une exposition accrue à ces produits est directement liée à une consommation accrue d’aliments riches en sel, en sucre et en graisses. Ces pubs ne sont pas les seules à poser problème : l’alcool et le tabac promus sournoisement sur diverses plates-formes peuvent aussi conduire à de mauvaises habitudes.4. Achats intégrés aux applis et risques financiersPouvoir acheter de nouveaux jetons, points, armes, etc. dans les jeux en ligne est une autre façon de cibler les enfants. Même si cela paraît inoffensif, cela peut rapidement dégénérer avec des frais importants.Des fonctionnalités de jeu spéciales, des modifications et des monnaies virtuelles incitent les enfants à dépenser de l'argent réel dans les applis sans bien comprendre les conséquences financières. Il y a des cas extrêmes où, sans le savoir, un enfant a dépensé 16 000 $ lors d’achats en ligne. Quel qu’en soit le montant, cette dépense supplémentaire peut mettre à rude épreuve le budget familial et même encourager des habitudes de dépenses inconsidérées par la suite.5. Problèmes de sécurité et de confidentialitéCertaines pubs peuvent présenter des risques importants concernant la sécurité et la confidentialité. Bannières, images ou microsites, créés pour contenir du maliciel ou escroquer par hameçonnage, mettent en danger les appareils et les informations personnelles des enfants. Des entreprises réputées peuvent effectuer un suivi excessif des pubs, compromettant la vie privée des enfants et conduisant à la collecte de données sensibles sans le consentement des parents.Protéger contre ces risques nécessite des mesures de cyber-sécurité robustes et une surveillance parentale. Les outils de contrôle parental (Parental control) peuvent être très utiles, car ils permettent de gérer les applis qui peuvent être téléchargées ainsi que les sites Web accessibles.Comment aider les jeunes à « consommer» des pubs de manière saine ?Conversations ouvertesUn dialogue et une communication ouverts jouent un rôle crucial dans le développement de la culture numérique et de la résilience. Discuter des dangers potentiels de la pub permet aux jeunes de faire des choix éclairés sur la manière d’interprètent les pubs. Grâce à ces connaissances et à cette compréhension, les jeunes sont plus à même d’identifier et d’exclure la réalité biaisée et les comportements malsains idolâtrés dans les pubs qu’ils voient.Outils et ressourcesLes logiciels de contrôle parental sont un outil précieux pour gérer les expériences en ligne des enfants. Une surveillance parentale vigilante, une communication ouverte et des garanties technologiques appropriées, permettent aux parents de contribuer à d'atténuer les risques et aux enfants de naviguer dans le monde numérique en toute sécurité et de manière responsable. 