À l'origine un fangame Sonic, Freedom Planet s'est rapidement éloigné autant que possible du hérisson bleu en créant sa propre identité pour une sortie en 2014 sur Wii U et PC. Peut-être en raison de la période trouble que traversait Sonic à l'époque, la série Sonic Boom étant à son " apogée " - si l'on peut dire -, un jeu inspiré des classiques 2D de la mascotte de SEGA mais qui façonnait tout de même sa propre identité a été bien accueilli par les fans de Sonic. Le succès fut toutefois modéré, les fans de Sonic du monde entier se pressant autour de cette expérience nouvelle et nostalgique, d'où une suite confirmée assez rapidement en 2015. C'est alors qu'a commencé une longue attente de sept ans : il était évident dès le départ que Freedom Planet 2 se voulait bien plus ambitieux que le premier jeu n'aurait jamais pu l'être. La sortie sur PC a eu lieu en 2022, et ce n'est que maintenant, en 2024, que les versions pour consoles sont présentées au public. Toute l'ambition et le désir de faire plus que le premier jeu sont évidents dès le début de l'expérience : Freedom Planet 1 était loin d'être un jeu laid, son graphisme était merveilleux, avec des paysages magnifiques et des personnages bien animés. La suite, cependant, atteint de nouveaux sommets : il s'agit probablement du plus beau jeu à base de sprites auquel nous avons joué récemment. Si le marché est déjà saturé de jeux de ce style, Freedom Planet 2 fait ce qu'il faut pour se démarquer et laisser la plupart de ses concurrents derrière lui : les personnages sont détaillés à l'extrême, chacune de leurs animations respire la personnalité et il est très clair comment chaque personnage agit dans l'histoire rien qu'en regardant certaines de leurs animations ; les décors sont à couper le souffle, avec de magnifiques arrière-plans riches en détails et en couleurs vives qui nous ont parfois fait arrêter l'action frénétique du jeu pour les apprécier un peu ; la bande sonore est un cran au-dessus de celle du premier jeu (qui était merveilleuse en soi) ; et il faut dire que nous avons été particulièrement impressionnés par la façon dont le jeu raconte son histoire, car tout comme son prédécesseur, Freedom Planet 2 est entièrement doublé. Cependant, surtout dans cette suite, le doublage est TRES BON, ajoutant encore plus de charisme et de charme à ces personnages qui, soit dit en passant, étaient déjà très attachants auparavant, et il est un peu difficile de ne pas le mentionner comme un gros point positif.Quant à l'histoire, elle est plutôt bien ficelée malgré un postulat simple (à attendre d'un jeu de plateforme en 2D) : exactement trois ans après les événements du premier jeu, une nouvelle menace surgit des profondeurs de la mer et met le monde en danger : Merga, un ancien dragon aquatique de la planète Avalice. Alors qu'une nouvelle guerre se profile, c'est aux quatre héroïnes Lilac, Milla, Carol (qui reviennent du premier jeu) et Neera (le nouveau personnage jouable) qu'il revient de vaincre cette nouvelle menace et de sauver le monde une fois de plus. C'est simple, certes, mais c'est un bon message sur la guerre et le colonialisme, les personnages charismatiques, le jeu de voix phénoménal mentionné plus haut et les animations font que les cutscenes en valent la peine. Oh, et si les platformers 2D avec une histoire ne sont pas votre truc, le jeu propose un "Mode Classique" où vous jouez d'étape en étape sans interrompre les cutscenes... vous pouvez parier que c'est quelque chose que l'on n'utilisera jamais, mais l'option est la bienvenue.Avant tout, une suite devrait être l'occasion pour les développeurs de faire évoluer ce qui a fonctionné et d'éliminer ce qui n'a pas fonctionné. Freedom Planet 2 fait exactement cela, tout en s'éloignant encore plus de ses racines Sonic pour consolider sa propre identité : si le premier jeu était un hommage aux classiques de la Mega Drive, le second s'apparente à une sorte de saut générationnel pour la SEGA Saturn. Bien sûr, le jeu reste un jeu de plateforme en 2D axé sur la vitesse, avec quelques mécanismes de combat, mais les différences dans la structure du jeu sont frappantes : dans ce jeu, au lieu d'aller de scène en scène de manière linéaire, il y a une " carte du monde ", similaire à des jeux comme Shovel Knight ou Super Mario World. En plus des étapes, vous trouverez des villes où vous pourrez faire différentes activités, comme restaurer un musée, jouer à des jeux d'arcade, parler à des PNJ, faire des quêtes secondaires... Les mondes centraux de Freedom Planet 2 donnent vie à l'univers de la franchise et pour ce que ce jeu veut être, ils sont une évolution naturelle de la structure "étape par étape" que le premier jeu offrait. Malgré cela, les niveaux restent l'élément central et leur structure a également été modifiée : au lieu de suivre la voie de Sonic et d'avoir plusieurs "actes" par niveau comme dans le premier jeu, Freedom Planet 2 opte pour des niveaux plus vastes, d'une durée de 7 à 20 minutes chacun ! Cela peut sembler beaucoup, mais ne vous laissez pas intimider : les niveaux de ce jeu sont tellement bons que vous ne remarquerez même pas le temps qui passe pendant que vous jouez. Chaque étape a une idée centrale qui se développe au fur et à mesure de la progression, ce qui évite de devenir répétitif, ce qui était une de mes craintes au début du jeu.Freedom Planet 2 propose un total de quatre personnages jouables, soit un de plus que dans le jeu précédent. Ils se contrôlent tous différemment et ont leurs avantages et leurs inconvénients : Lilac, Carol et Milla reviennent du jeu précédent, Lilac ayant son dash du premier jeu, un "crochet" pour attaquer les ennemis, un bloc pour se défendre des attaques ennemies et un double saut ; Carol a un saut de mur, un mouvement où elle lance un disque vers l'avant et s'élance vers lui et une sorte de "plongée" où elle tombe vers l'avant et peut conduire sa moto emblématique ; Milla est la plus technique des quatre, elle utilise ses compétences de scientifique pour créer des boucliers et des projectiles pour attaquer les ennemis, ainsi que pour flotter dans les airs pendant quelques secondes ; Neera, le nouveau personnage jouable, peut utiliser ses compétences de glace pour geler les ennemis et les plates-formes et sa lance pour les attaquer, c'est un personnage très basé sur la magie. Chacun des protagonistes a ses propres forces et faiblesses : Lilas est le plus équilibré des quatre, tandis que Carol est plus axée sur la vitesse, Milla se concentre sur l'utilisation de ses potions pour le combat, etc. En ce qui concerne le combat, il est très similaire à celui de Zero dans la série Mega Man X, mais beaucoup plus rapide et frénétique. Il est très varié et utiliser la même attaque encore et encore dans les combats de boss ne vous apportera aucune gloire ; varier vos mouvements tout en attaquant est l'idéal. Bien que les personnages se contrôlent merveilleusement bien, il est important de dire que ce n'est pas un jeu si simple à "prendre et jouer", vous devez vraiment essayer de comprendre comment tous les mécanismes fonctionnent et les mettre en œuvre de la meilleure façon possible dans toutes les étapes et les boss et cela prend du temps : la courbe d'apprentissage de Freedom Planet 2 est très élevée, ne vous attendez pas à jouer comme un pro dès les premiers niveaux du jeu, gardez à l'esprit que vous devez apprendre à utiliser les mécanismes et quand vous le ferez enfin, vous découvrirez l'un des jeux les plus satisfaisants jamais réalisés. Peu de choses sont aussi agréables que de passer un stage qui prenait dix minutes en seulement cinq minutes. Trouver des moyens de couper les chemins et de sauter des sections entières de certains niveaux est le plaisir du jeu ici.Freedom Planet 2 est une évolution claire de tout ce que le premier jeu a accompli, et il est vraiment difficile de trouver des problèmes dans une production qui fait tout ce qu'elle a prévu de faire de manière aussi impeccable. La suite conserve toute l'essence de l'original tout en faisant beaucoup plus pour sortir de l'ombre du hérisson bleu de SEGA.