Mollie s'agrandit avec le partenariat Edenred

déclareL’ajout d’Edenred au portefeuille de Mollie arrive à point nommé, car la demande de solutions de paiement flexibles continue de croître face à l’évolution des besoins des consommateurs et à l’accélération de la transition à la vente en ligne. Avec cette vaste gamme d’options de paiement, Mollie peut offrir un éventail encore plus large de solutions à chaque type d’entreprise.ajoute« Cette collaboration reflète notre engagement à soutenir l'économie par des méthodes de paiement pratiques, sûres et efficaces. »Cette collaboration permet aux commerçants belges d’accepter et de traiter facilement les paiements avec les chèques-repas Edenred, les éco-chèques Edenred et les chèques-cadeaux Edenred (anciennement connus sous le nom de Tickets Restaurant, Tickets Éco-Chèque et Tickets Compliments). Après avoir conclu un contrat avec Edenred, le commerçant peut facilement cocher dans son Mollie Dashboard les différentes solutions Edenred qu'il souhaite ajouter à son check-out. Grâce à cette extension, les commerçants qui utilisent des services de paiement Mollie peuvent offrir plus de flexibilité et de facilité à leurs clients, ce qui permet une meilleure expérience client et des ventes potentiellement plus élevées.« L’intégration des chèques-repas Edenred dans le système de paiement Mollie a été une bénédiction pour nous. En tant que marché des produits frais en ligne, il est essentiel que nos clients puissent payer avec tous les moyens de paiement courants, y compris les chèques-repas. La mise en place de la collaboration avec Edenred s’est déroulée très rapidement et, ensuite, quelques clics ont suffi dans le Mollie Dashboard pour ajouter les solutions Edenred à notre check-out. C’est agréable de travailler avec des entreprises qui, comme nous, privilégient l’innovation, l’efficacité et une expérience client optimale », déclare-------------Mollie est pionnière dans le secteur des paiements et l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, l’entreprise soutient des entreprises de toutes tailles pour se développer et grandir, avec une API conviviale proposant différents modes de paiement. Mollie veut simplifier les services financiers complexes et nourrit l’ambition de devenir le prestataire de services financiers le plus apprécié au monde.Mollie sert plus de 200 000 clients en Europe, avec une équipe internationale de plus de 750 collaborateurs. Elle compte des bureaux à Amsterdam, Gand, Lisbonne, Londres, Maastricht, Munich et Paris.Edenred est la plateforme numérique de services et de paiements de premier plan pour les personnes sur le terrain. Elle établit le lien entre 60 millions d'utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires dans 45 pays via 1 000 000 clients professionnels.Edenred propose des solutions de paiement spécifiques pour l’alimentation (chèques-repas), les incentives (chèques-cadeaux, programmes d’engagement pour les travailleurs), la mobilité (cartes carburant hybrides, frais d’entretien, de péage, de stationnement et de navette) et les paiements professionnels (cartes virtuelles). Notre devise, « Enrich connections. For good », symbolise l'amélioration du bien-être et du pouvoir d'achat des usagers. Cela permet de renforcer l'attractivité et l'efficacité des entreprises et de stimuler l'emploi et l'économie locale. Ces services favorisent également l’accès à une alimentation plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité durable.Chaque jour, les 12 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent à rendre l’écosystème professionnel plus efficace, plus sûr et plus responsable.En 2023, grâce à ses actifs technologiques mondiaux, le Groupe a géré pour 41 milliards d'euros de transactions, principalement via des applications mobiles, des plateformes en ligne et des cartes.Edenred est cotée sur Euronext Paris et figure dans les indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good et MSCI Europe.