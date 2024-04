Plumbers Don't Wear Ties : Definitive Edition

Créée par le fondateur d'Electronic Arts, Trip Hawkins, la 3DO était une console étrange qui se présentait sous de nombreuses formes et tailles, et son modèle commercial unique a conduit plusieurs fabricants à créer leurs propres versions de la console. Ce « modèle économique unique » est également à blâmer pour notre jeu d’aujourd’hui. Le titre unique, Plumbers Don't Wear Ties, paru pour la première fois en 1993, et développé alors par Kirin Entertainment. Dire que ce jeu a un titre unique est l’une des seules bonnes choses que l’on puisse vraiment dire. Rien qu’à partir de l’illustration de la boîte, sans aucune expérience préalable du jeu, vous perdrez sûrement complètement votre fou rire. En tant que produit du mauvais contrôle de qualité de 3DO, ce titre est l'un des jeux de divertissement pour adultes tristement célèbres et de mauvaise qualité qui ont sans doute conduit à la chute de la console. Et celui-ci a cette fascination des années 90 : la vidéo full motion (FMV). Ou du moins, c’est ce que promet le coffret. Maintenant, nous avons la chance de le rdécouvrir après qu'un développeur ait retrouvé le jeu d'origine et publié cette merveille sur Internet. Et Limited Run Games a décidé d'en produire un Remaster. En démarrant le jeu, vous êtes déjà accueilli avec une FMV ringarde qui n'a littéralement que très peu à voir avec le jeu lui-même et qui n'est en réalité qu'une tactique bon marché pour inciter votre esprit pervers à continuer à jouer. Après cela, ne vous inquiétez pas. C’est littéralement la dernière fois que vous verrez la vidéo intégrale susmentionnée. Pour le reste du jeu, les scènes vous seront présentées littéralement dans le pire diaporama d'images que vous ayez jamais vu. La présentation est l'une des choses les plus risibles que nous ayons jamais vues dans un jeu vidéo. L'« histoire » est présentée au joueur dans ces images de mauvaise qualité plutôt que dans une vidéo réelle, et la quantité de filtres utilisés sur ces images est suffisante pour vous donner envie de tomber violemment malade pour expulser cette folie de votre corps.Si vous n'êtes pas encore devenu fou, vous serez également accueilli par d'horribles voix off dans chaque « scène » de cet horrible spectacle. C'est littéralement comme si un camarade de classe faisait la pire présentation Power Point de tous les temps et la transformait en un projet vidéo au lieu, vous savez, de faire une putain de vidéo ! Peut-être que l'entreprise n'avait pas assez d'argent, mais en fin de compte, vu ce qu'elle a réussi à faire à la place, elle aurait dû simplement oublier de sortir ce jeu. Donc, cette chose s’appelle un « jeu ». C'est un mensonge amer. Plumbers Don't Wear Ties est un roman « choisissez votre propre aventure », mais avec des choix incroyablement limités. Si vous n'étiez pas déjà rebuté par la paresse flagrante d'une « émission d'images » de mauvaise qualité (désormais en HD), vous pourriez bien être rebuté par les sections frustrantes du « gameplay ». En gros, il faut essayer de réunir deux personnes (John et Jane) parce que leurs parents veulent qu'elles aient chacune des enfants. C'est littéralement l'histoire. Nos deux personnages se rencontrent dans un parking et ressentent instantanément une connexion. Dès le début, il est clair que vous pouvez faire des choix sur ce qui peut arriver dans l'histoire, et même si vous ne vous soucierez probablement pas des résultats, même choisir quelque chose est un casse-tête. Chaque fois que vous faites défiler un choix, vous devez attendre que la narration anglaise discontinue cesse de décrire le choix que vous avez déjà entendu décrire dix mille fois. Comment pouvez-vous vous tromper en choisissant simplement une option dans un jeu basé sur des choix ? Imaginez si, dans Mass Effect , vous deviez écouter les réflexions de Sheppard sur chaque choix avant de prendre votre décision. Oh, et en parlant de narration, nous avons également un narrateur ici. Confus ? Eh bien, tout au long du jeu, il y a ce type étrange qui apparaît parfois dans un costume de poulet (oui) et qui nous sert en quelque sorte de narrateur. Il vous réprimande simplement pour vos mauvais choix et commente la petite histoire qu'il y a réellement ici. Il parle en quelque sorte comme s'il pensait que cette histoire ressemblait à Hamlet ou quelque chose comme ça, alors peut-être qu'il n'est pas le meilleur narrateur à avoir. L'intrigue secondaire qui l'entoure est qu'il y a un autre narrateur qui essaie de se débarrasser de lui pour devenir le narrateur de l'histoire, et qui vous gronde également pour vos choix.Après avoir enduré la musique qui gratte au tableau, la narration maladroite et hargneuse et le doublage risible pendant une courte période, vous souhaiterez probablement que le jeu soit terminé. Heureusement pour vous, la fin sera proche. Vous serez accueilli avec de la musique de style Benny Hill et une poursuite s'ensuivra entre les protagonistes et le patron pervers de ka jeune femme. L'histoire ridicule devient encore plus ridicule, la fin étant que Jane doit choisir entre aller avec John (qu'elle ne connaît pas du tout) ou coucher avec son patron pour environ 5 millions de dollars. Vous n'êtes pas vraiment autorisé à lui faire choisir le patron ; si vous le faites, le narrateur vous grondera et vous fera choisir à nouveau, rendant tout ce choix absolument inutile, comme tous les choix du jeu. John et Jane finiront ensemble, et la fin arrivera. Merci d'être venus les amis. Plumbers Don't Wear Ties est un exemple parfait de ce qui se produit lorsqu'un contrôle qualité médiocre rencontre des « développeurs de jeux » paresseux. Bien que le jeu soit un désastre complet sur tous les fronts, nous avons en fait aimé y jouer, simplement parce que nous n'avons jamais vu un autre jeu nous faire dire "C'est quoi ce bordel ?" plus que cette production. Ce jeu est bizarre, et si vous êtes quelqu'un de plus décontracté en matière de jeux vidéo, nous ne vous le recommanderions pas du tout. Cependant, si vous voulez bien rire et vivre l'expérience la plus étrange que vous ayez jamais vécue, vous êtes au bon endroit. Ce jeu est d'un autre genre de mauvais. C’est le jeu légendaire, « tellement mauvais que c’est bon ». Même si de nombreux choix de « conception » vous frustreront et que les narrateurs harcelants vous ennuieront, il y a de bons rires à voir à quel point ce jeu est horrible. Si vous aimez des films comme The Room, vous apprécierez absolument cet horrible accident de voiture. Il y a un bon mot pour ça. Expérience. Parce que ce n’est certainement PAS un jeu. Le mode galerie et le documentaire permettront de plonger dans les coulisses de ce chef d'oeuvre !Malgré toutes ses erreurs hilarantes et le fait de TOUT faire de travers, on ne peut s''empêcher d'aimer un peu ce jeu. Il est difficile de donner une note à Plumbers Don't Wear Ties : Ce jeu vous fera rire, et honnêtement, cela rend le jeu quelque peu agréable malgré tout ce qu'il fait de mal. Evidemment, si vous n'avez pas connu l'époque des années 1990, vous pouvez retirer 2 ou 3 points ...