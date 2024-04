L'histoire de Tengoku Struggle -Strayside- se déroule dans la toute nouvelle ère Reiwa (qui a commencé plus ou moins en 2019). Grâce à un accord entre le Royaume humain et le Royaume des Enfers, la ville d'Asakusa a été transformée en une attraction touristique où les vivants peuvent rencontrer les morts. Tout se passait bien jusqu'à ce que, soudainement, un fil connu sous le nom de Fil d'araignée soit lancé du Paradis vers l'Enfer, permettant à de nombreux prisonniers de l'Enfer de s'échapper. Le roi Enma ordonne alors à sa fille de capturer les évadés et de les ramener en enfer, avec quatre prisonniers. En arrivant dans le monde des humains, ils découvrent que les fugitifs ont créé une application appelée √Jodo (lire Root Jodo), où quiconque accomplit des tâches quotidiennes pour elle ou fait des dons est assuré d'obtenir un billet pour le Paradis. Naturellement, cela suscite immédiatement des soupçons, car comment un paiement en espèces peut-il vous garantir un billet pour une terre où seules les âmes pures peuvent entrer ? Voici donc les personnages : Il y a d'abord "Emma Rin" (nom personnalisable), morte à l'âge de 19 ans. Après sa mort, son esprit a erré sans but jusqu'à ce qu'elle soit recueillie par le roi Enma et élevée comme sa fille. Gardienne de l'enfer novice, elle n'a aucun souvenir de sa vie passée. Tamao, qui est également un gardien de l'enfer en formation, est toujours à ses côtés. "Goemon Ishikawa" est mort à l'âge de 28 ans. Dans sa vie antérieure, il était le plus grand voleur du monde et avait la réputation d'être chevaleresque. Bien qu'il soit l'un des criminels destinés à la dernière couche de l'enfer, l'enfer éternel, il semble qu'il ait eu ses raisons pour les crimes qu'il a commis (Remarque : pour débloquer la route Goemon, vous devez terminer la route JacK)"Yona Murakami" est lui mort à l'âge de 23 ans. Il faisait partie de la bande de pirates Murakami dans sa vie antérieure, ce qui lui permet de prédire le temps. Ayant vécu il y a plusieurs siècles, il ne s'entend pas très bien avec la technologie. "Sharaku Toushuusai" est mort à l'âge de 18 ans. Connu comme artiste d'ukiyo-ê dans sa vie antérieure. Sharaku est très strict avec l'argent et est obsédé par la propreté et l'ordre. "Kikunosuke Uga" est décédé à l'âge de 17 ans. Devenu célèbre sous le nom de Benten Kozo dans sa vie antérieure. Son pouvoir lui permet de se transformer en loup et il a besoin de consommer beaucoup de nourriture pour garder son pouvoir sous contrôle. Enfin, "JacK" est auteur-compositeur-interprète célèbre pour ses émissions en direct. Il est connu pour ses multiples talents et pour avoir créé de nombreuses chansons et paroles. Cependant, personne ne sait grand-chose sur sa vie, et encore moins sur son âge (Remarque : pour débloquer la route de JacK, vous devez terminer les routes de Yona Murakami, Kikunosuke Uga et Sharaku Toushuusai, dans n'importe quel ordre).L'intrigue de Tengoku Struggle -Strayside- est relativement longue. Il y a cinq routes au total : Goemon Ishikawa, le plus grand criminel, condamné à l'enfer éternel ; Yona Murakami, un ancien pirate condamné à l'enfer de la renaissance ; Sharaku Toushuusai, un artiste ukiyo-ê ; Kikunosuke Uga, un ancien voleur ; et JacK, un mystérieux chanteur dont personne ne connaît vraiment le passé. Cependant, lors de la première partie, seuls Yona, Sharaku et Kikunosuke sont disponibles. Toutes les routes ont 12 chapitres chacune. Même la route commune, qui ne propose aucun choix et ne sert que d'introduction à l'intrigue, compte 7 chapitres, mais il est préfèrable qu'un otoge ait 5 longues routes avec une narration bien structurée, plutôt que 12 routes courtes avec beaucoup de trous et peu de potentiel. Et ceci est amplifié par le fait que, après avoir terminé toutes les routes, l'Archive de Hari est publiée, avec un tas d'histoires secondaires sur les différents personnages qui apparaissent au cours de la narration. Cela dit, à certains moments, nous avons l'impression que l'histoire se perd au milieu, ce qui rend le rythme un peu inégal. Un exemple courant est celui d'une conversation sérieuse entre les personnages et, sans crier gare, un programme annonçant quelque chose de nouveau à la télévision détourne l'attention de la conversation. Ce n'est pas si grave, mais c'est une décision narrative étrange. Ce qui nous a frappé chez la protagoniste de Tengoku Struggle -Strayside-, c'est son passé. Le récit la qualifie d'"éphémère", c'est-à-dire de personne qui ne se souvient pas de sa vie avant la mort. D'accord, nous avons la fameuse "amnésie", dans ce sens. De plus, Rin déteste absolument les hommes, mais sa haine provient uniquement des infidèles et des criminels de l'Enfer. C'est certainement une combinaison inhabituelle.Parce qu'il se déroule à l'époque moderne, Tengoku Struggle -Strayside- insère un certain nombre de références, en particulier à la culture pop japonaise, mais avec un petit décalage, puisque diverses personnes en enfer, y compris les prisonniers avec lesquels Rin partage un appartement, ont vécu à des époques différentes. Cependant, un point important est que le scénariste de Tengoku Struggle -Strayside- est également connu pour d'autres otoges, tels que Olympia Soiree et Nil Admirari no Tenbin. De ce fait, un thème commun est présent : le langage vulgaire que certains personnages utilisent avec la protagoniste, en particulier parce qu'elle est une femme. Il faut dire que les personnages secondaires sont très intéressants, simplement parce qu'ils ont une histoire bien structurée, ce qui contribue à l'immersion dans le récit. La seule chose que l'on regrette est peut-être le fait que la protagoniste Rin n'ait pas sa propre voix, bien que ses sprites soient très expressifs. Parmi les parcours, on ne peut tout simplement pas couronner un seul vainqueur. Maintenant, il faut noter que depuis la route commune, et même dans d'autres routes, Goemon soutient souvent le protagoniste. D'une certaine manière, nous avons eu l'impression que sa voie était la voie canonique de la narration. Malheureusement, tout n'est pas rose, car il y a plusieurs moments où les dialogues contiennent des fautes de frappe, et il y a même un cas où le jeu peut se planter et forcer une réinitialisation, perdant ainsi la progression. Il aurait certainement été intéressant que l'équipe de relecture passe les dialogues au peigne fin, car il nous est arrivé à plusieurs reprises de trouver un mot complètement mal tapé ou complètement incorrect en japonais.Tengoku Struggle -Strayside- est une bonne surprise. Bien que son histoire comporte quelques coquilles et souffre parfois d'un rythme incohérent, c'est un otome qui parvient à offrir une histoire longue et agréable à lire, en voyant la relation entre Rin et les prisonniers s'épanouir.