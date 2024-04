Il y a des centaines d'années, les ancêtres vivaient dans une certain zénitude, protégés par le pouvoir sacré de deux cristaux. Un cristal maintenait en équilibre le monde spirituel, et l'autre améliorait le monde matériel. Cependant, un traître vola un jour les cristaux afin de devenir un Dieu. Cependant, les précurseurs réussirent à récupérer les cristaux et les brisa en de nombreux fragments afin que de mauvaises mains ne puissent s'en accaparer. Des siècles ont passé et le monde a oublié cette histoire mais une entité maléfique entend désormais attaqué la planète. Il est donc temps pour les descendants des gardiens du savoir de rassembler les fragments de cristal pour stopper le mal. Knowledge Keeper se présente comme un jeu à l'apparence rétro avec une apparence pixel art. Les stages sont assez variés, tout comme la musique. Les commandes s'avèrent quant à elles relativement simple : Vous déplacez le personnage avec le stick analogique gauche (ou la croix directionnelle) et votre seul objectif est de récupérer le cristal dans chaque stage.La relative originalité est que le protagoniste possède une robe qui peut changer de couleur. Au début, tout est jaune, donc le moine peut ramasser les éclats jaunes. Mais en passant par une porte jaune, sa robe deviendra bleue et il pourra alors interagir avec les cristaux bleus. Il faut également noter que certains passages ne sont accessibles qu'en ayant une couleur spécifique et que certains personnages n'apparaissent pas à l'écran si vous n'avez pas la bonne tenue. Pour ne rien arranger, il y a régulièrement des pièges dans votre environnement (feu, eau, laser, etc). Bien sur, le personnage peut utiliser des armes, une épée permet d'éliminer facilement les ennemis qui se trouvent sur votre route. Cependant, il y a peu d'instruction et il faut souvent deviner ce qu'il faut faire. Heureusement, la courbe de difficulté croît assez lentement, ce qui permet de ne pas tourner en rond pendant des heures. La nature portable de la Nintendo Switch en fait le support idéal pour des sessions courtes afin d'éviter que la répétition ne s'installe.Knowledge Keeper est un jeu de réflexion relativement efficace. Il offre un certain défi, un gameplay qui permet beaucoup de choses, et une réalisation assez agréable.