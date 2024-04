Krimson est un voyage palpitant à travers un monde plongé dans l'obscurité et animé par le rythme. À partir du moment où vous plongez dans ses abysses, vous êtes plongé dans une cascade incessante de rythmes électrisants et de défis impitoyables. Le mariage de la musique heavy électronique metal avec le genre des jeux de plateforme est un coup de génie. En tant qu'entité inconnue naviguant dans un paysage infernal, chaque pas que vous faites doit s'aligner sur le rythme, sous peine de disparition rapide. C'est une expérience palpitante où des décisions prises en une fraction de seconde font la différence entre la survie et l'oubli. Faire des parallèles avec des classiques comme Super Meat Boy est inévitable, mais Krimson se taille sa propre niche avec son mélange unique de gameplay infusé de métal. Chaque niveau ressemble à une symphonie de chaos, où la précision et le timing règnent en maître. Et même si la mort peut se cacher à chaque coin de rue, des points de contrôle fréquents garantissent que la frustration reste à distance, vous permettant ainsi de replonger dans la mêlée avec une détermination renouvelée. La musique lourde se fond rapidement dans le fond et se marie avec tout le reste. Cependant, si vous avez une aversion pour ce type de genre, vous aurez absolument rien à chercher dans Krimson. La musique sera souvent utile pour trouver le bon rythme. On l'appelle même un jeu de rythme, même si ce n'est pas comme si vous deviez vous y adapter à tout moment et poursuivre les notes comme dans certains Guitar Hero. Ce rythme sombre, cependant, vous tend la main et vous pouvez/devriez vous y plonger. Il y aura des monstres méchants sur notre chemin, il y aura des pointes partout, et tout cela semble être une image de l'enfer - adaptée au niveau de difficulté. Un organisme vivant qu'il faut traverser, apportant le feu au pentagramme qui constitue le méta. Notre "héros" colle sans problème aux murs, il est assez sensible à chaque mouvement et demandera de l'entraînement, mais nous y parviendrons dès la première ligne droite. Ensuite, il n'y aura que des grincements de dents et, dans es rires de ce que les sadiques ont créé.Nous avons l'impression qu'une description plus détaillée de cette production est inutile. Il y aura des boss qui nous imposeront un rythme un peu plus rapide, et vous saluerez avec un large sourire les checkpoints assez généreusement espacés. La transparence des niveaux peut parfois être gênante. Non seulement, nous avons eu du mal à contrôler la balle manuellement, mais il a fallu aussi aiguiser un peu sa vue. C'est peut-être atmosphérique, mais cela ne va pas de pair avec la beauté - dans le cadre de notre confort, nous ne recherchons pas la beauté dans les pixels infernaux. Après avoir affronté plusieurs ennemis, nous sommes fascinés par l'allure sombre de Krimson. C'est un jeu qui évoque la montée d'adrénaline de Doom tout en offrant sa propre intensité rythmique. Que vous soyez un passionné de plateforme ou un métalleux à la recherche d'une nouvelle expérience de jeu, Krimson vous promet un voyage inoubliable dans les profondeurs du chaos musical. Le titre est en anglais, mais ce n'est pas vraiment gênant, et il faut noter que malgré la thématique sombre, le tire reste grand public d'où la classification PEGI 7.Krimson est indéniablement un jeu intéressant, surtout si vous avez des yeux de rechange, une manette et l'envie de jouer à un jeu de plateforme rythmique sensuel avec de la musique dans le genre heavy metal.