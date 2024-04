Life of Slime est un agréable jeu d'aventure dans lequel nous jouons le rôle d'un slime dans un monde de créatures similaires. Un beau ou un moins beau jour, le personnage principal décide qu'il ne peut plus vivre à la ferme avec ses parents et part donc dans la grande ville pour vivre avec sa petite amie, qu'il n'a jamais rencontrée en réalité auparavant. Ensuite, notre héros obtient l'un des trois emplois, et puis... un rebondissement très inattendu change radicalement tout le cours de l'histoire. Les choix pendant le jeu sont faits principalement en fonction des actions du joueur et de son désir d'explorer l'environnement, et il y a beaucoup à explorer : le jeu contient de nombreuses descriptions amusantes d'objets, de références et de secrets. Le gameplay est simple, mais il ne devient pas ennuyeux en peu de temps, et en plus, il change constamment, tout comme l'intrigue. Il y a un grand nombre d'objets avec lesquels interagir, le slime commentera même chaque caillou sur la route si vous le lui demandez. Honnêtement, les graphismes sont très sympas sur certains points, mais ils contrastent avec de tels moments où les détails manquent un peu dans les décors. En fin de compte, presque tout semble plutôt agréable. La différence de pixels est un peu perceptible, mais ce n'est pas grave.Nous laisserons également des questions mineures de conception. Au niveau du gameplay, le jeu a fonctionné, le milieu de l'aventure traîne un peu, mais dans l'ensemble c'est intéressant à jouer, surtout à la fin. C'est dommage que la plupart du temps, vous ne faites que marcher et parler (et le jeu n'est pas en français en plus), mais les solutions de gameplay (encore une fois, surtout à la fin) sont intéressantes et agréables à regarder. L'ambiance et la musique sont très sympathiques également. L'intrigue est une vraie surprise, au début elle semble banale, mais au fur et à mesure que les événements évoluent elle devient plus intéressante, notamment les derniers rebondissements. Le jeu est assez long pour un titre indépendant, c'est toujours bienvenue et l'épilogue ne manquera pas de séduire, notament la cinématique.Life of Slime est un jeu agréable pour quelques soirées qui offre une expérience de jeu détendue et inattendue. Vous devriez absolument donner une chance au jeu.