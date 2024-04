Nouvelle protection ESET pour les petites entreprises et les bureaux à domicile

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESBS, ESET Small Business Security, une nouvelle solution mondiale pour assurer la sécurité des données entreprise et clients, répondant aux besoins spécifiques des petites entreprises et des bureaux à domicile● Cette nouvelle solution est facile à utiliser et offre diverses fonctionnalités pour sécuriser les transactions en ligne, verrouiller et localiser les appareils en cas de perte ou de vol, gérer les mots de passe, protéger les serveurs, chiffrer les données sensibles et lutter contre les escroqueries par phishing.● ESBS comprend ESET HOME, une plateforme complète de gestion de la sécurité avec des informations sur l'état de sécurité de l'utilisateur, les appareils, les abonnements et les fonctionnalités utilisées.BRATISLAVA, le 9 avril 2024 — ESET, leader mondial en sécurité numérique, annonce le lancement de sa solution ESBS https://www.eset.com/be-fr/particuliers/small-business-security/ conçue spécialement pour répondre aux besoins en cyber-sécurité des propriétaires de petites entreprises/bureaux à domicile (SOHO). Cette solution de sécurité complète est conçue pour fournir une protection transparente et conviviale, permettant aux clients SOHO de prospérer dans un environnement toujours plus numérique.ESBS souligne l’engagement d’ESET en matière d’innovation ainsi que son soutien à la croissance et la sécurité des entreprises SOHO à l’échelle mondiale. La solution prend en charge de 5 à 25 appareils (selon le pays) et offre des fonctionnalités adaptées pour sécuriser les transactions et la navigation en ligne ainsi que les appareils, gérer les mots de passe, protéger les serveurs Windows, chiffrer les données sensibles et lutter contre les escroqueries par phishing. ESBS facilite aussi une navigation sécurisée et anonyme ainsi qu'une sécurité VPN illimitée (le cas échéant) (VPN security where applicable), garantissant la protection des appareils professionnels et personnels contre les cyber-menaces.Viktória Ivanová, vice-présidente du segment grand public et IoT chez ESET, a déclaré : « Nous sommes conscients des besoins spécifiques de nos clients «petites entreprises et bureaux à domicile», qui se situent entre les consommateurs et les entreprises. En lançant ESET Small Business Security, nous proposons une solution simple mais puissante, facile à gérer, hautement fiable, adaptée à leurs besoins et leur permettant de se concentrer sur leur croissance sans compromettre la sécurité. »ESBS comprend la plate-forme de gestion sécuritaire ESET HOME, qui permet une gestion complète de la sécurité et offre au client un espace pratique contenant des informations sur l'état de la sécurité, les appareils, les abonnements et les fonctionnalités utilisées. ESET HOME est disponible via un portail Web et une appli mobile, permettant aux utilisateurs de contrôler la sécurité de leurs appareils partout où ils sont.ESBS offre une sécurité fiable avec une empreinte système minimale, garantissant une protection efficace, facile à gérer et compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, dont Windows, Android et macOS. Les clients bénéficient d'une solution sécuritaire complète, avec un VPN illimité, des services bancaires sécurisés, une extension confidentialité et sécurité du navigateur, un gestionnaire de mots de passe, un serveur sécurisé (pour les serveurs de fichiers sous Windows Server), un antivol, un bouclier contre le ransomware, etc. Cette solution est une avancée significative dans la gestion de la cyber-sécurité, offrant une commodité et un contrôle inégalés aux propriétaires d'entreprises SOHO.Cette annonce est une étape cruciale dans la fourniture de solutions de cyber-sécurité ciblées pour le marché SOHO. Elle renforce la position d'ESET en tant qu'organisation d’avant-garde centrée sur le client en matière de sécurité numérique.Pour une information plus détaillée concernant ESET et sa solution ESBS, consultezA propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/