Splatoon 3 : Tour de l'Ordre

La franchise Splatoon n'est pas du tout timide en matière de campagnes solo. Même si elles ne sont pas au centre des disputes en ligne, les modes histoire de la série sont toujours bien construits, mêlant des défis qui donnent un répit aux batailles avec des récits qui approfondissent son univers. Une fois de plus, cela se répète avec Splatoon 3: Side Order , la deuxième partie du pack d'extension pour Splatoon 3 , sorti en février. Le DLC ose apporter quelque chose de nouveau à la franchise : une expérience roguelike , conçue pour être jouée plusieurs fois. Grâce à une boucle de jeu très bien développée , le contenu supplémentaire remplit cet objectif et propose un mode intrigant et stimulant qui correspond très bien au gameplay de base du titre. D’un autre côté, la nature de sa conception peut le rendre léger en termes de narration et de longévité pour certaines personnes. Dans un jeu caractérisé par ses explosions de peintures multicolores, ce qui ressort dans Side Order, c'est à quel point tout est monochromatique, blanc, gris et presque aseptisé. Ces visuels sont non seulement liés à l'intrigue du mode, mais apportent également des choix de paramètres très intéressants. Le résultat du dernier Splatfest de Splatoon 2 (Switch) est directement lié à l'intrigue du DLC. Au moment de l'événement qui opposait l'Ordre au Chaos, le Chaos prévalait et c'est ce qui dicte la culture de Splatsville : un mélange chaotique bienvenu de cultures et de références.En revanche, sur le Carré Chromapolis, l'Ordre a pris le relais. Une entité qui cherche à créer un monde parfait, sans changements, désirs ou conflits, s'est établie au sommet de la Tour de l'Ordre. La ville a également perdu ses couleurs et ses habitants, suite au désir de stabilité de cet être. Mais pour un monde désolé, c’est aussi étrangement technologique. L'Ordre n'est pas un calmar, une pieuvre ou tout autre animal marin, mais une créature qui fait référence à un logiciel corrompu. Les scénarios apparaissent comme s'il s'agissait de lignes numériques. Pendant ce temps, un drone prétend être Pearle, du groupe Tentacool. Cet environnement qui allie le monotone et le moderne crée un fort contraste avec les scènes urbaines et animées de Splatoon. Cependant, il promeut une iconographie assez frappante, qui correspond à l’ambiance sinistre du mode. C'est quelque chose comme Blade Runner 2049 , mais dans une réinterprétation spécifique de la franchise.C'est dans ce monde incolore que l'Agent Numéro 8, en compagnie du Drone Perle, doit affronter l'Ordre. Pour ce faire, le protagoniste doit atteindre le sommet de la Tour, en surmontant les défis de chacun des 30 étages. Cependant, contrairement aux autres campagnes solo de Splatoon , ce voyage n'est pas si prévisible. A l'image d'un bon roguelike qui se respecte , la structure des niveaux de Side Order est aléatoire. C'est au joueur de décider quel défi – et quelle difficulté – relever à chaque étage. Les phases sont pour la plupart constituées de missions courtes, qui prennent quelques minutes à réaliser. Il existe cinq types d'objectifs : conduire une balle jusqu'à une base, protéger une zone de la carte avec votre encre, détruire des bases d'où émergent des ennemis, vaincre des adversaires qui fuient à grande vitesse et escorter une tour à turbine. Ce qui varie selon les niveaux, en plus de la disposition des scénarios, ce sont les attaques des Jelletons, des créatures marines squelettiques qui ont différentes manières d'attaquer. En fonction de la difficulté, les hordes de ces êtres deviennent plus agressives, semblables à celles du mode coopératif en ligne de Salmon Run. Ainsi, les combats peuvent être assez intenses. Mais il y a un détail : dans un premier temps, l'Agent 8 se retrouve largement désavantagé par rapport aux dangers de la Tour de l'Ordre. La défaite est certaine et cela signifie aussi retourner au rez-de-chaussée et tout recommencer. C'est là que la boucle de jeu et la conception risque-récompense du DLC entrent en jeu et brillent. Le cycle de victoire et de défaite est traité comme un système d'évolution pour l'Octoling.Le premier élément qui rend cela possible sont les Color Chips, des cartes colorées qui, une fois insérées dans la palette du protagoniste, fournissent différentes capacités, comme des tirs plus puissants, une mobilité améliorée ou des objets à utiliser par Perle. Lors du choix des niveaux, il est possible de voir quel jeton sera obtenu si les défis sont complétés. C’est là que commence la stratégie, car la compétence recherchée est souvent liée à une phase difficile. Vaut-il mieux risquer de revenir à la case départ juste pour gagner le jeton, ou est-il plus rationnel de choisir le défi le plus simple et de continuer le jeu ? Ce sont des décisions comme celles-ci qui laissent le joueur investi et diverti à chaque étage. La deuxième partie est le Membux, une monnaie du jeu également collectée grâce aux défis. Dans un premier temps, il peut être utilisé dans les distributeurs automatiques pour acheter des vies, des jetons de couleur ou différents objets secondaires. À première vue, il peut sembler intéressant de dépenser tout cet argent en mises à niveau, mais aussi ironique que cela puisse paraître, le stocker et le perdre peut être la meilleure option. En effet, en cas de défaite, tous les Color Chips et Membux sont convertis dans une autre devise : Prlz (ou perlettes en français). Avec eux, il est possible d'acquérir des buffs permanents , comme plus de vies, une réduction des dégâts et même des continus . Ainsi, la boucle est bouclée de manière exaltante, car chaque ascension de la Tour de l'Ordre apporte un juste équilibre entre survie et échec, qui ont tous deux leurs avantages dans la lutte contre l'Ordre. Perdre à un étage élevé apporte beaucoup de frustration, mais elle est immédiatement remplacée par de l'excitation, car au prochain tour, l'Agent 8 sera plus fort. De cette façon, le facteur de relecture reste solide pour ceux qui aiment les roguelikes .Eh oui "pour ceux qui aiment les roguelikes ", car ceux qui ne sont pas de grands fans du genre risquent d'être déçus après avoir terminé la tour pour la première fois, ce qui ne tardera pas à arriver. Durant notre utilisation du DLC, nous n'avions besoin que de sept tours pour vaincre le boss final, avec quelques améliorations permanentes acquises. Ne vous y trompez pas : le voyage est assez difficile. Mais avec les bonnes améliorations corrigées et l'arme de choix de chaque joueur, cela ne prend que quelques heures pour terminer le mode, ce qui peut être frustrant pour ceux qui espèrent une aventure principale plus longue. Side Order prolonge sa durée avec des éléments à débloquer tels que de nouveaux ensembles d'armes, des objets cosmétiques et du texte qui approfondissent le récit du mode. Pour débloquer ce contenu, vous devez escalader la tour avec différentes armes et vaincre les boss. Chaque arme débloque jusqu'à trois éléments à débloquer, en fonction de la hauteur atteinte sur la Tour de l'Ordre. Par conséquent, profiter de cette fonctionnalité dépend en grande partie de la volonté du joueur d’utiliser des configurations qu’il n’aime peut-être même pas. Dans notre cas, par exemple, nous nous en sortons bien mieux avec les tireurs à courte/moyenne portée qu'avec les rollers ou les chargeurs . Cependant, pour connaître l'histoire complète ou pour débloquer des armes avec lesquelles vous assurez, il faut absolument les utiliser, ce qui, honnêtement, n'est pas très engageant. Ce système prend même du sens dans le cadre de la proposition de répétition du mode. Apporter de la variété au gameplay à chaque tour grâce à différentes armes est la voie la plus rationnelle à suivre. Mais, pour ceux qui possèdent déjà une arme principale , ce défi peut devenir fastidieux. Il convient également de noter qu’au bout de quelques heures, répéter les mêmes types de défis sur les sols devient un peu sensible. Ce n'est rien qui gâche l'ascension par la Tour de l'Ordre, mais cela donne envie d'un peu plus de diversité dans les missions.En termes de localisation, il fallait s'attendre à ce que Side Order arrive en français, après tout le titre de base est déjà traduit. Heureusement car en plus du récit textuel à débloquer, le DLC regorge de conversations détendues entre les personnages qui contribuent à donner plus de contexte à la campagne. Pendant ce temps, comme c'est l'habitude dans la plupart des jeux Nintendo, le mode n'a pas de remappage natif des boutons. Les options de contrôle sont limitées à celles qui existent déjà dans le jeu, comme l'activation ou la désactivation des commandes de mouvement. En ce qui concerne le contraste des couleurs pour les personnes daltoniennes, les développeurs ont gardé la couleur de peinture des ennemis fixée au noir. Seule la couleur de l'Agent 8 change, en fonction de ses jetons de couleur. Ainsi, le titre garantit une différenciation visuelle pour les personnes qui en ont besoin.Side Order donne enfin une raison concrète de se procurer le pack d'extension Splatoon 3 . Si la première partie du DLC se limitait à un joli hub, mais sans nouveautés significatives, ce deuxième ajout apporte un contenu et un gameplay passionnants. Dans sa première immersion dans le genre roguelike , le titre parvient à établir un gameplay amusant, avec des risques et des récompenses clairs, des missions difficiles et une boucle qui apporte cette sensation de « juste un tour de plus ». Malheureusement, ceux qui n'aiment pas les jeux de ce type trouveront une aventure très courte avec un contenu enfermé derrière beaucoup de répétitions avec des armes qui ne font peut-être pas partie des préférées des joueurs. Malgré cela, c'est un exemple de la façon dont la franchise Splatoon parvient à s'aventurer avec succès dans d'autres styles. Si les prochains modes solo de la série suivent cette voie audacieuse, l'avenir sera coloré comme les peintures de l'Agent 8.