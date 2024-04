MLB The Show 24, un titre développé par San Diego Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, propose un voyage immersif à travers la MLB (Major League Baseball), la ligue professionnelle américaine de baseball, couvrant les ligues mineures et majeures, et célébrant l'histoire de l'univers du baseball. Pour la première fois, les femmes sont incluses dans le mode carrière, ce qui ajoute de la polyvalence et de l'innovation au titre. Mais comment fonctionne la dynamique du baseball ? L'objectif principal est de conquérir les bases, et dans le jeu il y a quatre bases que les attaquants doivent atteindre, tandis que les défenseurs essaient d'empêcher cette avancée. Il y a un relais entre l'attaque et la défense, où les attaquants se préparent à frapper la balle lancée avant d'essayer d'atteindre les bases, et chaque base gagnée génère des points. Chaque base gagnée génère des points. Entre un jeu et l'autre, les équipes changent de position, dans un moment appelé "inning". À l'issue de ce processus, celui qui marque le plus de points au cours d'un cycle de neuf manches l'emporte. Vous possédez déjà le concept de base et toute la sophistication et la complexité du sport peuvent être apprises au cours de votre expérience MLB après quelques heures de dévouement. Le didacticiel se concentre sur le gameplay lui-même, qui guidera vos performances dans le jeu. MLB The Show 24 vous permet de modifier les niveaux de difficulté. Cependant, le principal problème sera de comprendre toutes les informations disponibles, car le jeu ne dispose pas d'une option de localisation française. Cela rendra certainement le processus difficile si vous ne maîtrisez pas parfaitement une deuxième langue, comme l'anglais, ce qui vous obligera à faire des essais et des erreurs pour apprendre. Après une courbe d'apprentissage exigeante, le processus tend à devenir un peu plus simple, bien qu'à certains moments, la compréhension des nombreuses commandes du jeu puisse donner lieu à des situations confuses.Les modes disponibles dans MLB The Show 24 couvrent cinq catégories, orientant les joueurs vers différentes situations impliquant la MLB. Dans Road to the Show, le célèbre mode carrière, vous créez votre joueur, en déterminant ses caractéristiques dans le sport. La nouveauté est la possibilité de jouer dans la ligue masculine ou féminine. Diamond Dynasty est le mode qui permet de personnaliser son équipe et de présenter les joueurs sous forme de cartes. De mars à octobre, on s'immerge en rejoignant des équipes à différents moments, soit dans un match, soit à un moment précis du jeu, face à une série d'objectifs. Dans Franchise, nous dirigeons nos efforts vers une franchise existante, en gérant et en effectuant des recrutements et d'autres activités. Enfin, Storylines est le berceau de l'héritage de l'histoire du baseball, présentant les meilleurs joueurs et les plus légendaires à travers deux chapitres. Dans l'un d'eux, nous en apprenons plus sur l'histoire des joueurs noirs et leur lien avec la ligue, et l'autre met en avant Derek Jeter, une sorte de Pelé de la MLB. Le titre a apporté des ajouts significatifs à deux de ses modes de base. Dans Road to the Show, il est désormais possible de créer des personnages féminins dotés de leur propre narration, y compris des cutscenes. Les deux sexes peuvent être personnalisés, avec la possibilité de scanner le visage. Le MLB Draft Combine a été inclus, tandis que le cœur du jeu reste similaire à ce qu'il était auparavant. Une modification a également été apportée à la défense avec des moments d'impact, nécessitant l'accomplissement d'événements rapides. Bien qu'il y ait plus de narration lors de la sélection d'un personnage féminin, l'option d'exportation des personnages vers Diamond Dynasty a été supprimée.Le mode Franchise conserve sa profondeur habituelle, offrant diverses options de jeu et proposant la même expérience que d'habitude. Le mode Mars à Octobre est également de retour en tant qu'alternative au mode principal, avec l'ajout de l'entrée de jeu personnalisée, qui rend ce mode encore plus flexible. Le mode Franchise en ligne n'est pas disponible, mais les ligues personnalisées peuvent être jouées en ligne. Pour ceux qui s'attendaient à de grands changements, le mode Franchise reste pratiquement inchangé. Diamond Dynasty reste un excellent mode de jeu. L'expérience reste pratiquement inchangée, à l'exception de la suppression de l'importation des joueurs créés. Il introduit de nouvelles légendes et de nouveaux joueurs, mais les modes de jeu restent les mêmes. La plupart des joueurs sont des cartes jetables qui peuvent être regroupées, ce qui fait de certains packs une perte d'argent. MLB The Show 24 s'inscrit dans une stratégie de sorties annuelles, ce qui se traduit par une progression visuelle limitée. L'équipe a ajouté des animations et revu les visages, ce qui apporte une différence notable. Les animations faciales sont réalistes, ajoutant de l'émotion et de l'atmosphère. Certains éléments restent discutables ; bien que l'éclairage, les couleurs et les textures soient meilleurs, le potentiel pourrait être encore optimisé. Les stades regorgent de détails, de tableaux d'affichage et de publicités super réalistes, mais d'autres détails, comme les villes en arrière-plan ou certains détails dans les scènes d'introduction, laissent vraiment à désirer. D'une manière générale, même en considérant la cadence annuelle de la franchise, le résultat final reste tout de même très satisfaisant et plutôt réaliste .Après une première impression compliquée, MLB The Show 24 s'est avéré être un titre brillant, avec de nombreuses mécaniques que d'autres jeux vidéo de sport devraient surveiller. Vous pouvez jouer dans des modes simplifiés et accélérés, mais aussi gérer en profondeur les aspects techniques et tactiques de chaque match . Un véritable paradis pour les passionnés. La gestion des forces des athlètes sera également fondamentale, tout comme leur placement correct sur le terrain en fonction des situations et des capacités individuelles. Ce qui est bien, c'est que dans chaque mode, vous pourrez approfondir chacun de ces aspects spécifiques de la discipline, des mouvements individuels aux mouvements de groupe, jusqu'à la gestion financière et sportive. Le gameplay de MLB The Show 24 est fluide, mais il y a des problèmes de petits bugs. Les fonctionnalités DualSense sont bien optimisées et réactives, augmentant le sentiment d'immersion pendant les matchs. Le seul détail inattendu sur la PlayStation 5 est le temps de chargement du jeu, souvent trop long. Peut-être est-ce dû à la grande quantité de détails ajoutés ou à un problème qui ne peut être optimisé, même avec le SSD, mais j'ai trouvé le temps de chargement long. L'audio de l'émission est d'excellente qualité, avec des dialogues et des bruits de foule réalistes, ainsi que le simulateur de batte lui-même. La bande-son propose une grande variété de musiques, des classiques aux tubes actuels.MLB The Show 24 a le potentiel pour devenir une référence dans le monde des jeux et de leurs adaptations sportives, mais il est accompagné de petits ajustements et d'améliorations qui ne justifient peut-être pas son prix. L'expérience est très similaire à celle de l'année précédente, mais elle impressionne en offrant un gameplay solide et en transmettant magistralement l'héritage des personnages emblématiques de la MLB à la nouvelle génération, offrant ainsi une véritable leçon sur le sport aimé des Américains. Le raffinement et les améliorations apportées sont remarquables, mais le point fort réside dans les modes, qui vous permettent de vous amuser de différentes manières, vous offrant ainsi la liberté dont vous avez toujours eu besoin. L'inclusion de femmes rend également le titre inclusif et diversifié, démontrant les capacités féminines dans un environnement majoritairement masculin.