Près de quatre ans après sa sortie originale, Operation Serpens arrive enfin sur PSVR2, mais apporte avec lui toutes les limitations d'une production VR qui est un enfant de son temps. Le fait qu'Operation Serpens soit un titre VR dépourvu de fioritures inutiles est clair dès le premier démarrage, qui s'ouvre sur un tutoriel hâtif mais complet, utile pour nous familiariser avec les commandes intuitives du jeu. Une fois cet accueil terminé en une poignée de minutes très rapides, nous sommes catapultés directement au cœur de l'action, au sein de la première mission de la mince campagne du titre de GINRA TECH. Une campagne qui tourne autour de l'assassinat (ou de la capture) d'un certain nombre de super-criminels, que nous atteindrons après avoir éliminé un grand nombre de soldats, c'est-à-dire de la chair à canon pure et simple. Et ce, à l'intérieur de niveaux à la structure blindée, dans lesquels nous serons enfermés dans une position prédéfinie (à quelques rares exceptions près), prêts à cribler de balles les adversaires que le jeu nous lancera. Nous aurons heureusement à notre disposition un très grand nombre d'armes à feu, allant des classiques pistolets 9 mm aux mitrailleuses, fusils à pompe, fusils de sniper et bien d'autres encore (le double maniement est également présent). A cela s'ajoutent des medikits injectables, des grenades explosives et des flashbangs, qui peuvent faciliter la vie dans les situations les plus encombrées. Tout cela est finalement très canonique et simple, malgré quelques variations de temps à autre qui viendront faire avancer les choses, comme des civils à épargner ou des détonateurs à éviter. Rien de révolutionnaire, surtout si on le compare aux shooters actuels qui font pâlir Operation Serpens. Ce qui ne manque pas, en revanche, c'est le fun et l'immédiateté, qui rendent le titre attractif pour tous ceux qui recherchent un shooter sans trop de fioritures, avec lequel passer quelques instants les méninges déconnectées.Après avoir terminé la campagne, qui ne devrait pas prendre plus de deux heures (mais que nous pouvons aborder à différents niveaux de difficulté), Operation Serpens n'est pas à court de balles, puisqu'il nous propose des modes supplémentaires. Cela commence par une sorte de jeu de tir chronométré, dans lequel nous devons abattre le plus grand nombre de cibles possible avant la fin du temps imparti, afin d'accumuler le score le plus élevé possible et de grimper ainsi dans les classements en ligne. Il se poursuit avec le mode Zombie, ou la horde classique, toujours régi par des scores partagés et des classements. Le mode multijoueur clôture le tout, mais malheureusement lors de nos tests nous n'avons pas croiser grand monde sur les serveurs. Ce qui ressort, même en dehors du gameplay qui est de toute façon essentiel et en ligne avec la campagne qui imprègne ces add-ons, c'est la volonté de divertir le joueur de manière plus substantielle, même en l'absence de toute ambition de profondeur. Qu'il ne s'agisse pas d'un titre de premier ordre est également évident au regard du compartiment technique qui caractérise Operation Serpens, qui est en effet très minimal et essentiel. Les graphismes ne font pas crier au miracle, même s'ils restent très honotables en termes de caractérisation, mais au vu des muscles que le PSVR2 a pu montrer, il est clair que le titre de GINRA TECH n'est certainement pas la meilleure carte de visite du casque de Sony. Sans infamie et sans éloge le compartiment audio, animé par un jeu d'acteur en anglais qui n'est certainement pas mémorable, et par des effets dignes de ce nom mais néanmoins assez anonymes.Non, vous ne sortirez certainement pas Operation Serpens pour faire lever les yeux au ciel à vos amis, vu l'indigence technique réelle du titre. Vous le dépoussiérerez peut-être pour leur faire essayer un shooter immédiat et sans prétention, voire pour les familiariser avec l'univers VR. La production de GINRA TECH, en fait, porte avec elle le fait qu'elle a été développée il y a presque quatre ans, une situation qui nous donne un jeu très mince en termes de structure et de complexité, capable d'amuser seulement si vous êtes à la recherche d'une expérience époustouflante qui est destinée à s'user assez rapidement. À moins que vous ne souhaitiez exceller dans les classements mondiaux.