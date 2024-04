Void Gore est un titre bullet hell développé par Panda Indie Soft et édité par Eastasiasoft. Il propose un style de jeu qui suit la tradition, mais qui présente également une particularité qui le distingue comme l'un des récents propositions les plus intéressantes du genre. En principe, Void Gore rappelle beaucoup DOOM en raison de son cadre. Nous ne sommes peut-être pas sur Mars, en fait, nous sommes en enfer, mais son style et le type d'ennemis nous rappellent le classique d'idSoftware. Au-delà de cela, il n'y a pas de similitudes si ce n'est la prédominance de la vitesse dans le gameplay et la souffrance qu'elle provoque. Désormais, en termes de gameplay spécifique, Void Gore est composé de « Hells », qui sont essentiellement des niveaux. Ils viennent tous consécutivement les uns après les autres en difficulté croissante jusqu'à ce que nous soyons vaincus, auquel cas nous devons recommencer depuis l'Enfer numéro 1. Cela peut sembler décourageant, mais cela fait partie de la beauté de Void Gore pour son système de progression, car avec chaque kill que nous effectuons, nous gagnerons de l'argent que nous pourrons investir dans des améliorations permanentes de notre vaisseau, avec lesquelles nous pourrons améliorer les performances de tir. vitesse de navigation, santé et autres attributs qui vous aident à survivre plus longtemps. Toutes les mises à niveau peuvent être achetées tant que nous avons l’argent pour les payer. Les premiers niveaux d'amélioration sont les moins chers et les plus faciles à acquérir, mais les plus chers sont les plus difficiles à obtenir compte tenu de la difficulté des ennemis que nous devrons affronter. Ici, il est pertinent de parler du système de combat, puisque nous aurons deux types de tirs. Le primaire est un tir commun comme on le voit dans n'importe quel enfer de balle. Au fur et à mesure que nous avançons dans le niveau, nous trouverons des améliorations temporaires qui servent à ajouter un effet tel que la propagation, qui permet d'attaquer plusieurs ennemis en même temps. Ceux-ci se déclinent en différents types et l’idéal est de les différencier pour savoir s’il faut les changer ou non. Le tir secondaire est une vague lancée depuis le navire. C'est la clé pour survivre à Void Gore, puisque cette vague peut éliminer les ennemis et absorber leurs tirs pour éviter les dégâts qu'ils peuvent causer à notre véhicule. Le problème est que pour avoir cet effet, nous devons laisser son énergie se charger, elle devient donc une ressource que nous devons utiliser précisément pour ne pas la gaspiller.En tenant compte de ce qui précède, Void Gore est littéralement un jeu dans lequel la mort est nécessaire pour continuer à avancer, cependant, il est important de bien comprendre les mécanismes pour ne pas mourir prématurément puisque l'argent ne peut pas être accumulé. Si nous avons besoin de 200 crédits pour un noyau de mise à niveau et que nous mourons à 150, nous perdrons ce montant à moins que nous puissions l'utiliser sur d'autres mises à niveau. Comme tous les bullet hells, Void Gore n'hésite pas à augmenter la difficulté à partir de son deuxième niveau et cela en fait un jeu frustrant si l'on n'est pas habitué à des pics de difficulté aussi élevés, cependant, le sentiment de satisfaction une fois qu'on bat un record personnel est inestimable puisqu’en fin de compte, nous sommes aussi confrontés à nous-mêmes. Métaphoriquement, bien sûr. Malgré cela, et aussi difficile que soit Void Gore, il est inévitable de sentir que c'est un jeu qui devient vite répétitif et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de différence entre les niveaux à l'exception de certains filtres que l'on peut débloquer pour changer leur arrière-plan. Il n'y a pas non plus de variété chez leurs ennemis et à l'exception de quelques boss, la plupart sont des masses de viande ou des masses de viande avec des bouches. En soi, son charme vient aussi de son style rétro-pixel ainsi que de sa bande-son qui rappelle beaucoup l'ère 16 bits. Compte tenu de son style de jeu, Void Gore est un titre qui se prête mieux à des parties courtes, ce qui peut contribuer à réduire le sentiment de frustration des longues parties qui peuvent provoquer de la fatigue, même si évidemment, cela dépend entièrement de qui joue.Void Gore est un titre extrêmement difficile. Il peut sembler répétitif en raison de son manque de variété d'ennemis et de décors, mais il équilibre cela avec un gameplay solide et un système de progression polyvalent qui donne plus de possibilités de survivre aux enfers. Cela peut certainement être frustrant, mais une partie de l’expérience consiste à le surmonter jusqu’à battre un nouveau record.