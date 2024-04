Froggie A Retro Platformer reprend la vitesse et la fluidité du jeu de plateforme de Super Meatboy mais atténue le facteur de difficulté pour créer une heure de jeu simple mais agréable. Présentés dans un style visuel noir et blanc 1 bit, les visuels pixelisés sont bien réalisés et animés avec soin. Pour un jeu à cinq euros, tout est simpliste et ne doit pas être confondu avec une mauvaise qualité. La bande originale est également une longue boucle de musique EDM qui semblait initialement déplacée mais qui n'a pas dérangé durant les 50 premières étapes. En jouant le rôle d'une grenouille, le but est d'atteindre le point final de chaque étape. Sur le chemin se trouvent des ennemis, des dangers et éventuellement des interrupteurs et des tapis roulants, vous savez les éléments de plate-forme habituels. Froggie n'a aucune capacité offensive, à l'exception de frapper éventuellement la tête de chaque ennemi. Le mouvement, cependant, est fluide et réactif. Bien que le saut typique soit le principal moyen de transport, le saut sur mur et le glissement sur mur sont un facteur important. Rebondir d'un mur à l'autre est satisfaisant, d'autant plus grâce à la courte durée de la scène. Il est possible de parcourir la plupart des étapes en moins de trente secondes, la progression est donc constante. Les étapes ultérieures introduisent des points de contrôle indulgents afin que la mort ne soit jamais ennuyeuse puisqu'elle se réinitialise seulement quelques secondes avant. Si certaines étapes sont plus longues et plus complexes, le niveau de difficulté global est faible et apprécié. Il ne s’agit pas d’un jeu de plateforme de précision frustrant qui nécessitera des compétences de timing et de réaction parfaites au pixel près. Au lieu de cela, la difficulté et le facteur plaisir restent constants et faciles, ce que l'on appréciera certainement. De plus, il y a une surprise unique lorsque vous atteignez la moitié du chemin.Le plus gros reproche vient des transitions d'écran maladroites. Chaque écran non défilant constitue sa propre section de plate-forme qui peut être liée à une autre. Cependant, le jeu se bloque pendant environ une seconde pendant que l'écran et le personnage Froggie sont réinitialisés dans la nouvelle zone, un peu comme lorsque le Mega Man classique saute par la porte du boss. Cela ne semble pas grand-chose sur le papier, mais cela peut entraîner des décès accidentels. Avec le temps, nous avons commencé à anticiper cette transition. Certaines hitbox semblent également légèrement décalées, ce qui est parfois déconcertants. Tout dans ce jeu de plateforme Froggie est simple mais parfois erroné. Il n'y a pas de valeur de rejouabilité, il n'y a pas d'objet facultatif à récupérer à chaque étape et il n'y a pas de nouvelles capacités à débloquer ou à améliorer. Non, courez et sautez à travers chaque étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de niveaux à franchir. Mais encore une fois, il s'agit d'un jeu à cinq euros chargé de réalisations faciles et importantes, donc se plaindre de l'absence d'un système de mise à niveau détaillé n'est pas juste. EastAsiaSoft a publié de nombreux jeux de plateforme de style rétro au fil des ans, mais Froggie est l'une des expériences les plus agréables grâce à sa conception et à sa difficulté accessibles. Est-ce une expérience de plateforme qui vous épatera avec de nouvelles fonctionnalités folles et de l'excitation ? Bien sûr que non. Mais il existe des façons bien pires de passer une heure de jeu.Froggie est un jeu de plateforme accessible et peu coûteux qui manque de valeur de rejouabilité mais offre un niveau de plaisir simple.