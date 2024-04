Développé par Uncle Frost Team, Cybertrash Statyx est un jeu de tir linéaire en 2D prenant place dans un avenir lointain. La partie industrielle du monde s'est séparée de la nature et a construit son infrastructure à travers les activités des corporations locales. Des robots sont utilisés pour contrôler la population. Tous ceux qui sont en désaccord avec la dictature des corporations se sont unis dans l'opposition. La réponse de l'entreprise suit le rythme du progrès technologique, et la population est condamnée à la cyborgisation. Cela peut ressembler à un clone de Contra, mais le gameplay est plus lent et beaucoup plus méthodique. En incarnant une femme qui ressemble à Samus dans son Zero Suit, le concept ne consiste pas beaucoup plus à se déplacer vers la droite et à tirer sur tous les méchants robots T-1000 qui prennent le contrôle de tout. Bien que la progression consiste uniquement à courir et à tirer, il y a une plus grande profondeur grâce au système de mise à niveau. En tuant des robots, vous gagnez des points d'expérience qui, à leur tour, rapportent des points de compétence pour améliorer vos capacités. Ensuite, la destruction des caisses fournira de la monnaie à utiliser dans les distributeurs automatiques répartis à chaque étape. Là, les distributeurs peuvent fournir de nouvelles armes, munitions, santé, boucliers et même proposer des améliorations de niveau. En d’autres termes, le jeu offre de nombreuses raisons de tuer tous les ennemis récurrents que vous voyez. Au moment où vous aurez vu les crédits défiler, il se sera passé environ 1h30 seulement, mais vous n'aurez sans doute pas débloqué toutes les améliorations disponibles.Le récit reste aux commandes tout le temps, car il y a de longues conversations cinématiques pour améliorer l'intrigue et donner au joueur une raison de filmer des choses. Perte de mémoire, société maléfique, flashbacks : Tout ce que vous pouvez attendre de vos tropes habituels est réuni dans Cybertrash Statyx, mais il faut noter que ce titre est intégralement en anglais. Le système d'armes est également un peu différent des ténors du genre : Au lieu d'utiliser cette arme jusqu'à votre mort, les armes standard et lourdes ont des réserves de munitions limitées. Une fois épuisée, l'arme par défaut, dotée de munitions illimitées, offre une puissance de feu suffisante pour faire le travail. Chaque étape est également couronnée par une bataille de boss non difficile. Le plus gros gadget vient de la manœuvre de saut-glissade. Le saut standard n'a pas beaucoup de hauteur. Cependant, lorsqu'un saut est combiné à la fin d'une glissade, un saut en hauteur est effectué. Au début, ce saut en hauteur était déroutant et fastidieux. Après tout, pourquoi ne pas simplement donner au joueur un double saut ? Mais quelques étapes après le début de la campagne, on se fait à ce système. Pour un jeu indépendant à petit budget, Cybertrash Statyx affiche une réalisation plutôt efficace, malgré une présentation simple et le manque de rejouabilité. La quête rapide est bien adaptée au format portable de la Nintendo Switch, et la campagne se termine juste avant que le sentiment de répétition commence à entrer en scène.Cybertrash Statyx est un jeu d'action sympathique, livrant un gameplay efficace et une réalisation assez cohérente. De quoi passer une bonne heure devant l'écran.