Empires Shall Fall reprend pratiquement le principe d'Advance Wars (lui même inspirateur de Wargroove). Le style de gameplay devrait être très familier, il s'agit de stratégie pensée pour la console, il n'y a pas de construction élaborée ni de collecte de ressources, de sorte que l'envie d'utiliser la souris de l'ordinateur est également minimisée. Nous nous déplaçons sur les tuiles sur lesquelles se trouvent nos braves soldats, et le tout se déroule dans un système de tour par tour, ce qui nous permet de réfléchir à chaque mouvement. Cette fois, le jeu nous emmène dans une réalité dieselpunk, où deux superpuissances - l'Empire noir et la Ligue bleue - s'affrontent. Si vous êtes à l'aise avec ces stratégies en mosaïque, vous vous retrouverez ici aussi comme un poisson dans l'eau. Il est dommage de se focaliser sur les différences entre tous ces jeux. Elles apparaissent naturellement, mais deviennent rapidement marginales par rapport au principe général. Vous prenez le contrôle d'un commandant, qui dispose bien sûr de compétences spéciales pour un usage limité et pour renverser le cours de la bataille (malheureusement, la variété manque à l'appel), et il y a de nombreux aspects à prendre en compte dans l'échange de coups entre les unités. Il s'agit tout d'abord de leur type, qui, avec leur armement, est définitivement meilleur contre une unité ennemie donnée - papier, ciseaux, pierre. Le terrain entre également en ligne de compte, et l'issue d'une bataille donnée est définie par des pourcentages. Ceux-ci nous indiquent combien d'hommes de plus une unité a en stock et combien de dégâts elle peut infliger à l'ennemi. Une nouveauté pour ce type de jeu sera l'amélioration des unités. Fortement limitées, simplifiées, mais c'est au moins ce qui permet à ESF de se démarquer.L'accent est également moins mis sur l'histoire. L'histoire est là, présentée de la même manière (dialogues secs de personnages imagés), mais écrite de façon très fade et entièrement en anglais forcément. C'est comme si personne n'avait jamais essayé de nous impliquer dans la discorde entre les deux factions. L'ensemble du genre développe rarement des ailes d'intrigue, mais Wargroove semblait s'en sortir le mieux à cet égard. C'était amusant et cela montrait qu'il était possible d'en tirer quelque chose de plus intéressant. Le look n'a pas particulièrement piqué, mais on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup de concessions à faire suite à un petit budget. Les unités ont l'air correctes, mais déjà les terrains sont assez ennuyeux et follement monotones. Ce terrain orange devient vite lassant. Le problème d'Empires Shall Fall (également appelé "Les empires tomberont" sur l'eShop) sera toujours qu'il s'associe fortement à ceux qui sont meilleurs que lui et qu'il ne fait pas assez pour se démarquer.Empires Shall Fall ne fera pas nécessairement le bonheur des fans inconditionnels d'Advance Wars car il brillera par une structure trop clichée, et les nouveaux venus seront de toute façon mieux renvoyés vers des territoires déjà éprouvés. Le jeu est correct dans l'ensemble, sachant qu'il s'agit d'un titre à petit budget, et il saura malgré tout occuper quelques heures.