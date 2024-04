Le quatrième jeu de la franchise The Legend of Heroes est la dernière partie de la tétralogie Cold Steel. Cet épisode est arrivé au Japon en 2018 (!) sur PlayStation 4, mais est arrivé seulement en Europe en 2020. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, est la suite directe de Trails of Cold Steel III, et de cette manière, l'Empire Erebonian reste en guerre. Les héros de classe VII se retrouvent contre toute la force de l'Empire dans une tentative d'interrompre le chemin de la domination totale. Pendant que la guerre se poursuit, le grand héros de la guerre civile et instructeur de classe VII, Rean Schwarzer, a disparu. Désormais, les anciens et les nouveaux élèves de classe VII doivent rejoindre des héros de tout le continent à la recherche du grand professeur et forger la seule chance que le monde soit épargné par une destruction totale. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV reprend un système de combat au tour par tour JRPG avec cinq niveaux de difficulté différents : Très facile (Ajusté pour des batailles rapides et faciles. Idéal pour ceux qui veulent profiter de l'histoire), Facile (Les batailles ne sont pas si faciles, mais elles ne sont pas difficiles. Idéal pour ceux qui veulent profiter à la fois des batailles et de l'histoire), Normal (Où le combat offre un défi satisfaisant. Idéal pour les personnes habituées à jouer au RPG), Difficile (Les batailles vous demanderont le plus. Pour les joueurs expérimentés à la recherche d'un défi) et enfin Cauchemar (Où le moindre de vos problèmes sera la mort. Pour les joueurs qui veulent un vrai défi).Les batailles ne se déroulent pas au hasard et commencent lorsque nous rencontrons un ennemi errant sur la carte. Nous pouvons toujours tenter une attaque pour commencer la bataille avec l'avantage d'ennemis affaiblis et si nous sommes pris à revers, nous partons avec un désavantage. Le système de tour est le système de base déjà connu, mais amélioré avec quelques nouveaux concepts tels que l'option de pouvoir déplacer les personnages pour une plus grande efficacité dans les batailles ou tout simplement pour échapper à une attaque imminente. De plus, nous avons un système appelé Brave Order, dans lequel nous utilisons des Bravery Points , qui sont des points obtenus lors de combats, pour recevoir des avantages pendant un certain nombre de tours. Comme c'est le cas, par exemple, de la formation d'adamantite qui consomme quatre points de bravoure, mais pendant quatre tours, accorde 50% de réduction des dégâts et augmente la réalisation de points d'artisanat, ou PC. Pendant le combat, nous avons trois types d'attaques différents, à savoir l'Attaque physique (Attaques normales qui infligeront des dégâts physiques à l'ennemi sélectionné, tant qu'il se trouve à portée du personnage), les Arts (Techniques équipées d'objets connus sous le nom de Quartz ou Master Quartz acquis et équipés dans les orbes des personnages . Ce sont les sorts du jeu et sont activés à l'aide de points d'énergie, ou EP, et prennent quelques tours pour être lancés, en plus, ils sont variés dans les arts d'attaque et de soutien) et enfin les Crafts (qui coûtent un point appelé CP, les points d'artisanat qui sont acquis en causant ou en subissant des dégâts des ennemis. Les métiers sont des compétences de combat spéciales propres à chaque personnage et ont une variable encore plus puissante appelée S-Craft, qui sont de puissantes techniques de combat qui consomment le CP de chaque personnage. Un minimum de 100 PC est requis pour qu'un allié utilise la technique et il peut être activé en tenant R1 à tout moment pendant la bataille).De plus, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV dispose d' un système de Combat Links, où les personnages en phase partagent leurs impulsions sensorielles et mentales, acquérant une plus grande efficacité en combattant ensemble. Ces compétences sont développées et améliorées au cours du jeu en obtenant Link EXP, un type d'expérience acquise dans les batailles et en regardant certains événements. Attaquer et utiliser certains types d' artisanat peut désorienter les ennemis et, par conséquent, des attaques de lien seront déclenchées. Il existe trois types d' attaques de lien : Assist (L'utilisation d'une assistance garantit 1 BP et l'allié du personnage qui a désorienté l'ennemi lui inflige un coup supplémentaire), Rush (Ce qui est une attaque puissante et consomme 2 BP. Un Rush vérifie que les deux personnages en ligne attaquent l'ennemi ce tour-là) et le Burst (consomme 5 BP et frappe tous les ennemis avec les 4 personnages pendant le tour). En plus des batailles en tête-à-tête, le jeu propose des batailles passionnantes utilisant les Panzer Soldats, qui sont des robots géants contrôlés par nos personnages. Et c'est là que la mécanique subit quelques changements. Avec les Panzers, nous pouvons cibler l'ennemi dans trois zones différentes. Tête, corps ou bras et chaque partie a son efficacité pour laisser l'ennemi perplexe. Déconcertant un ennemi, vous obtenez une attaque supplémentaire et 1 point de bravoure .De plus, il est possible d'utiliser les BP accumulés pour provoquer des attaques encore plus puissantes qui sont Finisher (Consomme 2 BP mais provoque une attaque dévastatrice contre l'adversaire), Unity Attack (qui consomme 5 BP mais est une attaque encore plus forte en utilisant 2 ou 3 robots ensemble). De plus, appuyer sur L2 permet de voir la ligne d'attaque de l'ennemi, anticipant avec une défense par exemple une attaque plus forte à venir. Enfin, il existe également un système d'accompagnement dans les batailles avec des robots, qui permet à vos compagnons de combat d'utiliser trois types de mouvements, selon la situation : Ex Arts (est utilisé en appuyant sur la case pendant le quart de travail d'un compagnon. Cette attaque consomme du PE et est soit une attaque magique, soit un sort de soutien. Chacun des compagnons a un EX Arts différent et unique), Spirit (Appuyer sur le pavé directionnel consommera votre PE et récupérera 50% de santé, vous donnera 30 PC et guérira tous les statuts anormaux) et Charge (Appuyez sur le pavé directionnel pour activer et récupérer 500 EP).A sa sortie initiale, le jeu avait des graphismes simples, cependant, c'était un jeu très poli, rapide et très fluide avec de beaux scénarios et riche en détails, très coloré et de style anime. En 2024, c'est autre chose et le jeu n'est pas spectaculaire visuellement. Le moteur propriétaire Nihon Falcom est ancien et a été abandonné en 2021 avec la sortie de Kuro no Kiseki. Il a cependant ses atouts. Les animations sont peu nombreuses et répétitives, les modèles ne sont pas très détaillés, mais les couleurs ressortent très bien et la résolution a toujours été assez élevée. Les développeurs et artistes de Falcom ont utilisé leurs propres moyens pour créer un monde crédible, dans les limites des possibilités économiques et temporelles. Nous disons tout cela pour souligner à quel point un simple remaster comme celui réalisé pour Playstation 5, plus proche d'un portage, ne peut pas grandement améliorer l'expérience. Il n’y a pas de défauts majeurs corrigés par le passage à la nouvelle génération, ni d’ajouts ou de modifications justifiant une nouvelle version. Les deux vraies différences résident dans la résolution native 4K, appréciable mais peu impactante puisque les qualités graphiques du jeu sont déjà visibles en 1080p et l'inclusion du DLC... également inclus dans la version deluxe des jeux, qui peut être achetés à des prix avantageux depuis des années. La musique et les effets sonores sont excitants et impeccables et l'ambiance est faite sur mesure. Avec un accent particulier sur l'art et la musique de la présentation, qui est de style anime. Il est dommage que notre langue ne soit pas disponible. Le jeu n'a que l'anglais et le japonais, à la fois pour l'audio et les sous-titres. Ce qui est sans aucun doute un gros point négatif. Le jeu est totalement axé sur le récit et malheureusement, si vous ne maîtrisez pas l'une de ces langues, vous pouvez le passer car le jeu ne suscitera probablement pas beaucoup d'intérêt. Quel dommage alors que Trails of Cold Steel III avait été traduit en français ! Enfin, Trails of Cold Steel IV a un glossaire gigantesque et très détaillé sur le monde entier, les personnages et les événements précédents pour vous tenir au courant, même si vous commencez tout juste à jouer maintenant à la série. Au moins, le producteur a cherché un moyen d'aider les joueurs novices intéressés à rejoindre la franchise à ne pas trop être perdu sur le plan scénaristique. Préparez-vous pour beaucoup de lecture, si vous avez sauté les autres jeux et que vous voulez rester au courant de tout. De plus, le jeu propose un jeu de cartes amusant. Les Vantage Masters qui peuvent être joués avec certains PNJ symbolisés par un type de cartes pendant la partie. En appuyant sur R2 sur ces personnages, nous le défions dans un duel où l'objectif est d'épuiser les 20 points de vie de la carte principale du deck de l'adversaire, en utilisant son deck aux 20 cartes personnalisables. Lorsque nous avons remporté un match Vantage Masters, nous avons reçu une lettre de l'adversaire pour améliorer notre deck.De plus, nous avons également un mode de pêche simple et amusant où, à certains points indiqués sur la carte, nous pouvons nous arrêter pour pêcher, nous détendre et obtenir des ingrédients pour nos recettes. Au Barca Cassino dans la ville de Crossbell, nous pouvons nous rendre au stand d'échange et échanger Mira, qui est l'argent du jeu, contre des jetons et passer des heures à parier sur des jeux de hasard comme le poker et le blackjack. Au fur et à mesure que l'histoire avance, le mini-jeu Pom! Pom! Party est activé et est accessible à partir du menu en maintenant L2 et en appuyant sur Circle. Le jeu n'est rien de plus qu'une version amusante et adaptée de Puyo Puyo où nous devons contrôler les Poms qui tombent et les aligner avec les Poms de la même couleur pour marquer des points. Les boutons X et O modifient les positions des pompons tombants. Connecter trois d'entre eux à la suite les éclate et le joueur reçoit 1 PC pour chaque rafale de pop et un bonus de temps. Lorsque vous accumulez 100 PC, maintenir Triangle et appuyer sur L1 ou R1 utilisera un S-Craft qui peut être utilisé pour effacer la quantité de Poms de votre côté ou pour gêner l'ennemi. Enfin, nous avons un jeu appelé Horror Coaster In The Haunted Villa , qui est une sorte de train fantôme où deux personnages guidés en charrette sur un rail doivent tirer sur les fantômes pour marquer le plus de points possible. Avec la flèche gauche vous déplacez le réticule et avec le bouton X, tirez. Vaincre les fantômes rapporte des points et le but du mini-jeu est de marquer 12 000 points. Le seul avantage possible que l'on peut obtenir en achetant Trails of Cold Steel IV sur Playstation 5 est le fait qu'il démarre avec l'adaptation améliorée qui corrige quelques petits défauts présents au lancement des titres PS4. Ces traductions améliorées sont également disponibles dans la version ancienne génération. la seule différence est de savoir si vous devez ou non télécharger certains correctifs. Bien que vous adorerez probablement passer du temps avec Trails of Cold Steel 4, ce n'est certainement pas un renouvellement considérable par rapport au jeu précédent de la série. Sur le plan positif, cela signifie que si vous avez aimé les premiers jeux, vous apprécierez ce qui vous attend ici, mais si vous recherchez une expérience complètement nouvelle et excitante, vous risquez d'être un peu déçu de ce que Trails of Cold Steel IV a à offrir Alors effectivement, les temps de chargements sont un peu plus rapides sur PS5 que sur PS4 et les effets de lumières s'avèrent un peu plus poussés, mais c'est tout.. Si vous disposez déjà du jeu d'origine sur un autre support, cette version PS5 n'est clairement pas un bon investissement, les DLC apportés sont essentiellement des cosmétiques et les ajouts techniques n'apparaissent pas suffisants pour justifier un update. En revanche, si vous n'avez jamais joué à Trails of Cold Steel III & IV, les jeux conservent toutes leurs grandes qualités malgré un portage au rabais.The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est magnifique, passionnant et vous passerez de nombreuses heures de plaisir. Si vous avez déjà joué aux autres épisodes de la série, ne perdez pas de temps et réservez votre temps maintenant. Si vous maîtrisez bien l'anglais, profitez-en car le jeu dispose d'un glossaire sensationnel qui vous fera savoir tout ce que vous devez savoir de l'expérience. Cependant, si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, difficile de masquer sa déception en voyant que cet opus n'a pas été traduit en français contrairement à son prédécesseur. Néanmoins, le portage PS5 est basique, les nouvelles fonctionnalités oubliables. À moins que vous ne puissiez pas vous passer de la 4K ou que vous ne trouviez pas de bundle à un prix avantageux, nous vous déconseillons la version PS5. Pas quand la version PS4 est souvent à petit prix et comporte pratiquement les mêmes avantages.