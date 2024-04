En quête d'un équilibre parfait entre l'amour et le travail, Sympathy Kiss est un roman visuel Otome qui représente les rêves humides des passionnés de bureau. Avec un casting très charismatique et diversifié, l'expérience de le jouer, est tout à fait unique. De "Otaku Otaku" à "Cinquante Nuances de Grey", Sympathy Kiss cherche à s'adapter à autant de tropes que possible de ce type d'histoire, mais finit quand même par tomber dans plusieurs clichés du genre. Pourtant, l’expérience dans son ensemble est assez unique. Au préalable, Sympathy Kiss parvient principalement à maintenir un dynamisme grâce à la présentation de l'histoire. Dans cette comédie romantique, la marieuse Lynette aidera cinq garçons désespérés à trouver leur véritable amour, mais ce ne sera pas une tâche facile. Dans le cas de Sympathy Kiss, ils ont décidé de ne pas miser sur la capacité de créer un bon protagoniste mais plutôt de minimiser son interférence, ce qui a parfaitement fonctionné pour cette histoire. Nous ne perdons pas de temps avec de longs monologues ou de grandes explications et digressions du protagoniste au point que, souvent, nous nous retrouvons avec un simple « Je lui ai expliqué » et l'histoire continue avec les réactions des personnages. De cette façon, il est possible de sentir que nous avons une interaction plus directe avec les personnages en plus de rendre l'histoire plus dynamique dans son ensemble, correspondant parfaitement au type d'histoire présentée. L’histoire de Sympathy Kiss, quant à elle, est assez simple dans son essence, avec des développements qui varient en complexité. Dans l'intrigue, vous êtes une employée d'une société informatique qui a besoin de redynamiser votre exemple d'application qui porte l'image de l'entreprise. Pour cette activité, un groupe sélectionné d'employés performants est réuni, où se concentrent la plupart des personnages « romantiques ».L'histoire de Sympathy Kiss, cependant, tourne autour de la routine de travail de la protagoniste et passe une grande partie de son temps à soutenir cette tranche de vie au bureau. Pour choisir le parcours, la protagoniste doit choisir son partenaire de travail et, par conséquent, dans quel secteur travailler. Nous avons un total de six personnages comme options romantiques. Il y a d'abord "Mitsuki Saotomé", le personnage avec le look le plus visual novel de cette histoire. C'est un travailleur créatif, proactif et altruiste. Sa personnalité amusante et extravertie et son apparence plus décontractée sont ses points forts. "Nori Taïnaka" est un garçon charismatique et mystérieux qui a besoin d'un endroit où rester. Nori est très utile, mais un peu dur aussi. Mais surtout, il est assez délicat. Et même s'il est toujours perdu dans les situations, il est assez sensible. "Yoji Kobase" est directeur de projet pour la revitalisation de Estarci, l'application sur laquelle nous travaillons. Il est le patron et soutient un trope plus autoritaire, bien qu'il se fasse facilement les bonnes grâces de la protagoniste. "Rokudo Yoshiota" est l'héritier de Tempesty, entreprise partenaire. Le prince charmant Rokuro constitue un archétype des plus courants, mais cela ne le rend en aucun cas moins charismatique. "Chouya Usui" est le barman du bar fréquenté par les personnages du jeu, c'est un personnage très attentif et affirmé, anticipant les besoins et faisant toujours preuve d'une grande gentillesse et hospitalité envers la protagoniste. Il est le parfait gentleman et un choix sûr et enrichissant. Enfin, "Kohei Minato" livre un personnage plus déconnecté et froid au départ, il fait également preuve de beaucoup de pragmatisme dans le travail que vous effectuez. Mais une fois que vous prouvez que vous êtes une collègue appréciée, la relation devient de plus en plus affectueuse, révélant qu'il est en fait un homme très gentil et attentionné. Sans exception, tous les protagonistes sont très bien écrits et sont étonnamment réalistes pour l’environnement de travail créé par l’histoire. Les romances sont également écrites de manière très fluide, Sympathy Kiss ne perd pas beaucoup de temps en fioritures, donc la romance commence à avancer très tôt, rendant la progression dans le jeu très agréable.Quelque chose à louer à propos de Sympathy Kiss est la façon dont les différentes illustrations de chaque personnage sont expressives. Les dessins sont suffisamment détaillés et, même dans les exagérations classiques, tout semble être à la bonne place. Les décors sont très simples et clairs, et même si cela ne les distingue pas, ils parviennent néanmoins à transmettre une atmosphère très légère même dans les moments les plus tendus de l'histoire. Un autre endroit où la direction fait mouche est la musique. Les thèmes vous collent vraiment à la tête, s'intègrent parfaitement aux environnements et sont bons pour les scènes. Mais cela ne s'applique malheureusement pas à tous les effets sonores, par exemple : dans une scène qui montre un bureau avec environ huit chaises, le bruit de fond donne l'impression que vous marchez dans le métro à cause du bruit ; c'est un petit détail, mais cela enlève quand même un peu à l'expérience. On ne peut pas parler de Sympathy Kiss sans évoquer ses deux principaux gimmicks : le « Ring » et le système d'émotions. Alors que la première est une application pour téléphone portable qui permet de communiquer avec les personnages, la seconde change la façon dont vous faites des choix dans l'histoire.Ring est à la fois une bonne idée et une bonne exécution. C'est agréable de sentir que vous avez un peu de contrôle sur ces interactions et plus de contenu de personnage à apprécier. Tandis que le système émotionnel est une manière intéressante de faire des choix et façonne la personnalité de votre protagoniste même pour des événements futurs. Dans celui-ci, vous devez choisir des émotions pour des situations ou même des choses spécifiques — il y a cinq émotions, mais elles ne seront pas disponibles dans tous les choix. Enfin, nous avons toujours le format des interactions, où en faisant des choix, le joueur peut gagner des points pour la romance ou le travail, et pour obtenir une fin parfaite, l'idéal serait de pouvoir équilibrer les deux, ce qui n'est pas facile. Dans l’ensemble, tous ces mécanismes font de Sympathy Kiss l’un des jeux Otome les plus interactifs de ces derniers mois. Evidemment, le jeu est intégralement en anglais ce qui ne surprendra personne.Sympathy Kiss est un choix très clair si le bureau vous plaît, et l'absence d'intrigue plus intense ou fantastique n'est pas un problème, car sa proposition est la tranche du drame de la vie du bureau. Les graphismes du jeu sont magnifiques, la musique est agréable et la progression vous épargne très intelligemment certains protocoles de Visual Novel , ce qui est rafraîchissant pour les joueurs vétérans.