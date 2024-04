Sorti il y a plus d'un an sur PC, Re:Touring accueille à présent un portage sur consoles grâce à Sometimes You. Le jeu est un roguelike à la première personne classique, mais dans lequel vous devez interagir avec différents objets pour résoudre une énigme afin d'ouvrir une porte ou d'alimenter un ascenseur ou un rayon d'énergie. En général, le jeu est très inspiré par le jeu Portal, mais si dans ce dernier les puzzles étaient basés sur la physique, ici il s'agit de logique et d'algorithmes. Les niveaux sont des pièces de différentes tailles avec des canapés où vous pouvez vous asseoir et obtenir un indice ou même une solution. Les niveaux sont divisés en plusieurs types : Les chambres "d'entrée" sont des chambres simples dotées d'une porte ou d'un ascenseur, ou des deux. Pour passer à la pièce suivante, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la porte ou l'ascenseur s'active. Dans les pièces suivantes, après avoir appuyé sur le bouton, un son d'horloge se fait entendre, ce qui signifie que le bouton est temporairement activé, de sorte que vous devez résoudre les énigmes rapidement. Les salles de "couleur" sont des salles dans lesquelles il y a initialement des boutons devant la porte ou l'ascenseur qui changent de couleur lorsqu'ils sont pressés, et pour ouvrir la porte ou activer l'ascenseur, vous devez faire une séquence de 5 couleurs, qui est représentée au-dessus de la porte ou près de l'ascenseur. Plus tard, une machine apparaît, dans laquelle vous devez définir l'algorithme. Au début, il s'agit simplement de remplacer une couleur par une autre, puis il s'agit déjà de 3 couleurs. Les salles "Direction" sont les mêmes que les précédentes, mais les machines sont plus compliquées. Vous devez créer un algorithme qui changera les couleurs et choisira la direction du curseur après l'étape.Les salles "État" sont les mêmes que les précédentes, mais les machines sont à nouveau plus compliquées. Différents états y sont apparus, en fait, c'est la même chose qu'avant, mais après chaque état, la machine s'arrête, si le prochain n'est pas spécifié ou créé, elle passe d'un état à l'autre à tour de rôle, dans l'ordre défini par le joueur. Les salles "d'automatisation" sont les mêmes salles, mais légèrement plus grandes et avec des puzzles plus complexes, la machine a trois états et vous devez faire des cycles et changer les couleurs plusieurs fois, alors qu'il devrait y avoir un algorithme. Les salles "laser" sont des salles où les énigmes sont un peu plus faciles, mais elles ont leurs propres nuances. L'idée de base repose sur des rayons laser et un cube qui est chargé par le rayon et reste chargé pendant plusieurs secondes, de sorte que la résolution des énigmes devient un peu plus difficile. Ensuite, il y a des machines où il faut changer de couleur. Enfin, il y a les salles "Impulsion". Ce sont des salles avec une machine, c'est-à-dire des puzzles avec des changements de couleur, mais vous devez remplacer toutes les couleurs par une seule, et en fonction de la couleur, la plate-forme se déplacera vers la droite ou la gauche avec des impulsions, et bien sûr il y a des lasers avec des cubes. En général, le gameplay est intéressant, mais dès que vous arrivez aux niveaux avec automatisation, c'est très difficile, cependant, comme décrit, il y a des indices, donc tout le monde peut réussir. Il nous a fallu environ deux heures et demi pour terminer le jeu. Les graphismes du jeu sont de bonne qualité avec des textures bien conçues. Les modèles sont très polygonaux et ont fière allure. La musique n'est pas mémorable, mais c'est une ambiance agréable qui crée un arrière-plan. Les effets sonores sont tout juste corrects.Re:Touring est un bon jeu qui vous fera un peu travailler vos méninges. Comme la plupart des jeux de puzzle, il ne se contente pas de laisser le joueur passer tranquillement, il essaie constamment d'augmenter la difficulté et d'ajouter quelque chose de nouveau au gameplay.