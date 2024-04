Forest Farm est l'adaptation d'un titre PC paru en 2021 sur Steam. Il s'agit un simulateur de gestion agricole en VR, désormais publié entièrement en version française. Vous incarnez le rôle d'un agriculteur dans un décor médiéval très épuré. La seule structure remarquable de la région est la Citadelle, un donjon dont le mur de pierre englobe la quasi-totalité des bâtiments de la région. Les structures restantes se trouvent dans la forêt titulaire voisine dans laquelle le joueur entretient sa ferme. Les habitants de La Citadelle connaissent une sorte de pénurie alimentaire, et c'est au joueur et à ses vastes terres agricoles de cultiver suffisamment de nourriture pour nourrir la population locale ainsi que de remplir ses autres quêtes diverses. Le personnage a acquis cette ferme avec son dernier sou avant de se voir confier cette tâche. Ce que cela signifie en pratique, c'est que le joueur possède les terres agricoles, les ressources naturelles existantes sur ces terres, un pack de trois graines de démarrage, un ensemble d'outils pour débutants et un bienfaiteur invisible qui peut d'une manière ou d'une autre se permettre de vous récompenser avec de l'argent après avoir atteint un certain but. À partir de ces humbles débuts, le joueur est enfermé dans une boucle de jeu principale consistant à planter des graines, à faire pousser des cultures, à vendre des récoltes, à acheter plus de graines et de meilleurs équipements en utilisant cet argent, et à répéter sans arrêt la même chose. La liste des outils comprend cinq éléments simples qui ont tous des utilisations très claires. La pelle et le seau sont tous deux essentiels à la culture, la première ouvrant la terre et désignant un endroit pour placer les graines et le second étant utilisé pour retenir et transporter de petites portions d'eau. La canne à pêche sera à déposer dans un ruisseau voisin et près de quelques poissons tandis que l'extrémité de l'hameçon sera équipée d'un ver juteux. Une pioche est tout aussi familière. Le seul objet qui fait un peu sourciller est la hallebarde. Normalement arme de guerre, la hallebarde a trouvé une nouvelle utilité dans la vie en tant que hache pour abattre toutes sortes d'arbres. Heureusement, cela est assez excusable si nous supposons que le personnage- est un soldat à la retraite qui a été autorisé à conserver son arme après la dissolution de la cohorte !Outre l'agriculture, la pêche, l'abattage, la recherche de nourriture et… enfin… l'exploitation minière, Forest Farm présente également quelques tâches qui utilisent les matériaux de base acquis lors de ces tâches susmentionnées. Les récoltes agricoles peuvent être vendues au marché fermier voisin qui n'est, dans ce cas, pas un marché d'agriculteurs mais plutôt un marché pour les agriculteurs. L'argent ainsi gagné, comme mentionné précédemment, peut être utilisé pour acheter plus de graines, mais peut également être utilisé pour acheter des recettes d'artisanat, du bétail ou des « potions ». Les recettes d'artisanat sont utilisées en conjonction avec le bois récolté lors de l'abattage des arbres. Ces morceaux de bois sont amenés à une scierie près de la ferme du joueur et utilisés pour générer des planches. Avec tous les matériaux acquis, le joueur peut les transporter vers une plate-forme de fabrication pour construire l'objet nécessaire, y compris des enclos pour contenir du bétail. Quant aux « potions », elles semblent un peu louches. Avec des noms comme « potion de miel » ou « potion de fumier », on se demande vraiment si la personne qui vend ces objets fait bien plus que simplement verser quelque chose dans une bouteille en le complétant d'eau et en l'appelant une potion. Cependant, il y a des animaux – sauvages et domestiques – qui errent autour du site et il pourrait venir perturber vos récoltes. Alors, quel est le problème avec La Citadelle, vous vous demandez peut-être. Malgré le garde très grossier, on peut accéder aux lieux via une échelle négligemment abandonnée à l’arrière de la structure. À l'intérieur se trouvent une multitude d'individus qui partagent presque tous le format de nom « X le Y » et qui veulent généralement que vous accomplissiez quelque chose pour eux. Alors que le didacticiel d’introduction explique assez bien le processus de démarrage des cultures, là où ça coince un peu, c'est en expliquant comment obtenir les ingrédients pour le prochain tour. Le jeu laisse le joueur en suspens lorsqu'il s'agit d'obtenir de la terre. La deuxième grande chose qui gêne est le rythme plutôt précipité de ce qui devrait être un jeu décontracté. Pour un jeu sur la gestion d'une ferme pittoresque et paisible dans la forêt, les enjeux sont « nous n'avons plus de nourriture ; vous êtes le seul à pouvoir résoudre ce problème ».Forest Farm est un jeu VR qui demande beaucoup d'investissement. Malgré deux ans d'accès anticipé, il nécessite encore du travail. Tous les mécanismes fonctionnent à merveille, c'est juste l'optimisation qui nécessite plus d'attention, la réalisation n'est pas très PS5 c'est certain.