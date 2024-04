Tempus fugit, récite un célèbre brocard latin de la vie. Un concept que, jour après jour, nous expérimentons sur notre peau de plus en plus usée, tout comme, dans le même temps, il s'agit également d'une norme religieuse dans presque tous les segments de l'enfantement humain. La technologie n'échappe pas à cette loi inexorable, tout comme les jeux vidéo. Et bien que Contra soit l'une des franchises les plus vénérées du genre des jeux de tir à défilement, son nom ne sonne pas nécessairement très fort, surtout si l'oreille en question est assez jeune. Même si, pour les plus âgés, le nom est gravé dans la pierre, ce n'est un secret pour personne que la franchise a connu au fil du temps des hauts et des bas, et même des invisibles (c'est-à-dire qu'elle a disparu pour des raisons de désir et de convoitise). Le Contra : Rogue Corps de 2019 n'a pas vraiment été un succès inoubliable, c'est pourquoi le nouveau Contra : Operation Galuga, développé par WayForward et édité par Konami, sonne comme un retour attendu avec un arrière-goût de rédemption tout aussi attendu. Doux ? Amer ? Contra : Operation Galuga est un jeu de tir à défilement latéral en deux dimensions et demie qui, bien qu'il tente de s'écarter brièvement de la formule conceptuelle de la série avec quelques ajouts spécifiques, reste fermement ancré dans son héritage et sa tradition mécanique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le titre, dans Contra, comme le veut la tradition, il n'y a qu'une seule règle : bouger et tirer ! Et c'est précisément sur le dynamisme, la frénésie et une certaine difficulté générale que le titre que nous examinons ici repose également ses coups, non sans quelques petites nouveautés par rapport à la formule établie. Malgré le fait qu'il n'y ait presque jamais besoin d'une véritable intrigue dans les titres de ce genre, Contra : Operation Galuga fournira au joueur une prémisse narrative, bien qu'elle soit plutôt basique. Les événements du titre se déroulent dans l'archipel de Galuga, des îles adjacentes à la Nouvelle-Zélande, théâtre d'une mystérieuse pluie de météorites qui a forcé la population à évacuer. Cela a fait de la région le terrain de jeu d'un groupe terroriste appelé Red Falcon, qui, quelques mois plus tard, a complètement subjugué Galuga. Afin de mettre un terme à la montée en puissance de ces dangereux criminels, la Fédération Terrienne a envoyé l'Armée GX en reconnaissance, mais après peu de temps, elle a complètement disparu des radars. Un seul choix s'offre alors à elle : envoyer l'équipe Contra, composée des soldats d'élite Bill Rizer et Lance Bean.Une prémisse narrative minimale et nous voilà déjà dans le jeu : en démarrant la campagne et en prenant le contrôle de l'un des deux personnages principaux, Bill Rizer et Lance Bean, on se retrouve rapidement à "zapper" joyeusement à travers les niveaux, tout en distribuant des confettis de plomb chauffés à blanc aux ennemis et en esquivant des tonnes et des tonnes d'"escarmouches" explosives de la part de nos féroces antagonistes. La campagne, jouable en solo ou en coopération à deux, est divisée en huit parties distinctes, dans lesquelles le scénario et les ennemis à affronter changent régulièrement. A nos divagations s'opposeront des ennemis de tous types, du simple soldat à l'extraterrestre le plus grotesque. Leurs schémas d'attaque varient et se diversifient plus que de raison, obligeant le joueur à une vigilance constante et à une certaine mémorisation forcée. Bien sûr, il faut aussi se méfier des dangers de l'environnement : dans Contra : Operation Galuga, en effet, on ne sera pas seulement amené à tirer des balles à volonté, mais on devra aussi être un Super Mario débutant. En effet, le jeu mettra à l'épreuve vos compétences en matière de plateforme, grâce à une série d'étapes qui tendent à être bien orchestrées et qui nécessiteront, comme le veut la tradition du jeu, une bonne dose de coordination. Bien que, dans la plupart des situations, vous vous battiez principalement à pied, en évitant les tirs ennemis et en répondant aux volées de balles entre les sauts, il y aura quelques variations sympathiques de la formule à quelques occasions. Par exemple, dans une étape, vous devrez affronter les ennemis à l'arrière d'une moto à grande vitesse : un choix classique pour ceux qui ont une mémoire historique ludique, mais utile pour maintenir un niveau d'implication élevé du début à la fin. Nos héros, pour leur part, pourront se défendre avec un arsenal respectable, composé d'armes emblématiques de la série et de quelques nouveautés bienvenues. Des mitraillettes aux lasers, nous pourrons garder deux fusils à la fois, améliorables si nous tombons sur plusieurs armes du même type, ou sacrifier tout notre arsenal pour activer un mode spécial, qui se traduira par une puissante attaque aléatoire capable de changer le destin d'une bataille.La campagne du jeu durera au mieux trois à quatre heures, en fonction de la difficulté choisie (il y en aura trois) et de notre habileté au pad. Mais la campagne représente en fait une sorte de long tutoriel qui nous permettra d'accéder aux deux autres modes de jeu de Contra : Operation Galuga. Le premier, le mode Arcade (en gros, la campagne dépourvue d'intrigue et plus fidèle à l'expérience originale), nous permettra de nous attaquer aux étapes de la campagne en coop, avec jusqu'à quatre joueurs à l'écran simultanément. Une fois la campagne terminée, nous pourrons débloquer un grand nombre de personnages à utiliser dans le mode Arcade du jeu. Mais Contra : Operation Galuga ne s'arrête pas là : le titre propose également un autre mode, appelé Challenge, dans lequel les joueurs peuvent s'essayer à un grand nombre de scénarios, chacun avec des conditions d'achèvement différentes. Un défi, par exemple, peut demander aux joueurs de terminer un niveau le plus rapidement possible sans se faire toucher, ou de terminer une section sans attaquer aucun ennemi, ou encore d'affronter des vagues et des vagues d'ennemis féroces. Dans l'ensemble, nous pensons pouvoir dire que Contra : Operation Galuga est un produit d'un bon rapport qualité-prix et d'une excellente longévité. Il aurait sans doute fallu aller un peu plus loin dans l'expérimentation car, dans l'ensemble, le titre ne s'éloigne que très peu de la tradition de la saga, mais, quoi qu'il en soit, il est plus qu'agréable à jouer. D'un point de vue technique, Contra : Operation Galuga s'avère être un bon produit, même s'il n'est pas époustouflant. La 2.5D est somme toute un choix judicieux et donne un minimum de profondeur supplémentaire aux différents scénarios du jeu qui, dans leur simplicité, sont tous plutôt soignés et diversifiés. La qualité esthétique générale, bien que banale et peut-être un peu trop anonyme par endroits, est néanmoins plus que suffisante et encadre parfaitement l'expérience globale. Les tirs d'armes et les mouvements spéciaux remplissent l'écran de lumières et de couleurs, tandis que les monstres et les boss envahissent l'écran (l'envahissant parfois avec arrogance). En termes de fluidité et de latence, Contra : Operation Galuga est un produit de grande qualité qui ne trahit pas la longue tradition de gameplay exaspérant des chapitres précédents. Zéro lag, des commandes qui répondent instantanément et, en général, une course à l'action qui se déroule sans problème. Konami et WayFoward ont fait un bon travail travail pour reproposer le style classique de Contra dans un format qui tire le meilleur parti des supports actuels.Le choix de créer des fonds avec un faux effet tridimensionnel et d'introduire divers changements de caméra rend le tout très dynamique, notamment dans les niveaux sur les véhicules ou qui s'étendent également verticalement. La variété des décors contribue à donner une impression d’alternance, tout en conservant le thème sous-jacent de l’histoire. Rien à dire même sur la fluidité générale, fondamentale en run 'n' gun et en l'occurrence jamais objet de critique. Nous détestons vous dire cela, mais si vous mourez, vous ne pouvez pas vraiment blâmer le service technique, mais seulement votre manque de compétences. La bande-son est également excellente, avec de nombreux morceaux qui font un clin d'œil (ou en l'occurrence l'oreille) au passé historique de la série . Si vous êtes des joueurs nostalgiques, vous ne pourrez qu’apprécier les choix faits par l’équipe, qui conviennent également aux nouvelles générations. Nous terminons en parlant également de l'excellente longévité générale, nette du mode campagne, arcade et défi. Rejouer les niveaux sera également un vrai plaisir, grâce à la grande variété d'armes et à la présence de nombreux personnages jouables, mais nous ne vous spoilerons pas ceux-ci. En revanche, on peut regretter que la version physique ne soit pas proposée en même temps que la version digital, surtout pour un grand éditeur comme Konami. Il faudra attendre plus d'un mois pour avoir le jeu sur disque Blu-Ray 4K ...Contra : Operation Galuga est un régal pour les fans de la série et des jeux de tir en général. Avec son système de Perk, ses multiples niveaux de difficulté et ses trois modes de jeu différents, il s'agit sans aucun doute de l'un des titres les plus accessibles du genre, mais aussi, avec les bons ajustements, de l'un des plus difficiles. Un plaisir absolu du début à la fin.