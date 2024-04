STARMUS, supporté par ESET, dévoile le programme de sa septième édition « Le futur de notre planète d’origine»

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

• STARMUS organise, à Bratislava, le festival sur l'avenir de notre planète. En mai, la capitale slovaque devient, une semaine entière, la capitale mondiale de la science.• Le festival scientifique et musical le plus ambitieux au monde comprend des conférences, un programme musical, l'observation des étoiles et, pour le grand public, le camp STARMUS.• Le festival comprend la cérémonie des Stephen Hawking Awards. Les gagnants seront annoncés quelques jours avant le début de l'événement.• STARMUS accueillera huit lauréats du prix Nobel : des astronautes, des chercheurs de haut niveau et les plus grands leaders d'opinion en changement climatique, en environnement, en IA et en cyber-sécurité.• Des places sont disponibles sur www.ticketportal.sk et sont mis en vente avec réduction jusqu'au 15 avril.BRATISLAVA , le 28 mars 2024 – Pour sa septième édition, STARMUS, supporté par ESET, présente un programme (program) qui s'annonce comme le débat le plus inspirant sur l'avenir de notre planète. Comme annoncé l’an dernier, le prestigieux festival STARMUS – idée originale de l'astrophysicien Garik Israelian, PhD, et du guitariste de Queen Sir Brian May, PhD en astrophysique – aura lieu du 12 au 17 mai, à Bratislava.STARMUS débutera avec la performance d'un musicien légendaire, annoncée avec la programmation complète. Elle sera suivie de quatre jours de discussions exclusives STARMUS avec plus de 50 conférenciers de classe mondiale et artistes de renommée mondiale. Cela aura lieu dans le Stade de hockey sur glace, Ondrej Nepela, à Bratislava.ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a toujours plaidé en faveur du progrès de la science et de son impact sur la société. L'entreprise croit en la force de la science pour générer des progrès significatifs pour l'humanité et s'engage à protéger ces progrès en fournissant des solutions de sécurité basées IA.« Je crois que le rôle d’ESET va au-delà du simple développement technologique et de l'innovation. Nous défendons les progrès réalisés par la société. Nous pensons que ces progrès sont fournis par la science qui apporte des solutions à de nombreux défis de l’humanité. Le travail que nous accomplissons pour protéger nos communautés contre les cyber-menaces n’est qu’une petite partie de ce que fait l’ensemble de la communauté scientifique pour nous protéger contre les maladies, favoriser le progrès technologique et éduquer le monde entier », déclare Richard Marko, CEO d’ESET, qui, le deuxième jour, donnera une conférence intitulée «Tech for Earth: Rethinking Cybersecurity in the Age of Global Challenges». Il sera rejoint par des conférenciers de STARMUS, dont l'astronaute Charlie Duke et le visionnaire en technologie Tony Fadell.Pour cette première édition consacrée à la planète Terre, STARMUS présentera les prix Nobel Michel Mayor, Emmanuelle Charpentier et Kip Thorne, des astronautes qui ont marqué l'histoire dans le cadre de la course de l'espace Charlie Duke ou Chris Hadfield , et des icônes mondiales, dont Jane Goodall et la légende de la musique Sir Brian May, co-fondateur du festival.Le festival présentera également les performances exclusives du groupe californien de punk-rock The Offspring, de Tony Hadley, ancien chanteur de Spandau Ballet (dans les années 80), ainsi que d'autres performances live uniques qui seront annoncées dans la programmation complète.L'un des temps forts de STARMUS sera la cérémonie de remise de la médaille Stephen Hawking pour la communication scientifique, qui récompense l'excellence dans quatre catégories : musique et arts, écriture scientifique, films et divertissement et œuvre de toute une vie.Cette année, STARMUS, propulsé par ESET, est sponsorisé par VÚB Banka, OMEGA et KIA Slovaquie. Le festival se déroulera sous les auspices du Président de la République slovaque et du maire de Bratislava et sous le patronage de la Représentation de la Commission européenne en Slovaquie.Informations sur les billets :Des billets sont disponibles sur www.ticketportal.sk et www.starmus.com. Ils comprennent l’accès à tous les événements du festival. Jusqu’au 15 avril, il y a des réductions pour les inscriptions anticipées : les billets étudiants sont à 98 euros et ceux pour les autres participants sont à 198 euros. Ensuite, ils passeront à 150 euros pour les étudiants et à 250 euros pour les autres participants.Les billets incluent les conférences exclusives STARMUS (13-17 mai), la Star Party (14 mai), la cérémonie de remise des médailles Stephen Hawking et le concert Sonic Universe (15 mai).Pour en savoir plus à propos de STARMUS, visitez www.starmus.com. A propos de STARMUSDepuis que le tout premier homo sapiens a regardé le ciel rempli d’étoiles, nous sommes émerveillés par l’immensité du cosmos. Aujourd’hui encore, nous sommes sensibles à l’immensité de l’espace et les progrès de la physique et de l’astronomie nous ont fait prendre conscience des énormes distances qui nous séparent des étoiles, même les plus proches.Créé par Garik Israelian PhD, astrophysicien de l'Institut d'Astrophysique des Îles Canaries (IAC) et Sir Brian May PhD, astrophysicien et guitariste principal du groupe Queen, Starmus est un festival de science, d'art et de musique qui a donné la parole à des astronautes, des cosmonautes, des lauréats du prix Nobel et des personnalités éminentes du monde de la science et d’horizons musicaux. Starmus présente toutes ces personnalités pour qu’elles partagent leurs connaissances et leurs expériences, alors que nous cherchons des réponses aux grandes questions. www.starmus.com Stephen Hawking Medal for Science CommunicationStephen Hawking et Alexei Leonov ainsi que Brian May, ont collaboré à la création de la médaille Stephen Hawking pour la communication scientifique en 2015, est décernée aux personnes et aux équipes qui ont apporté une contribution significative à la communication scientifique. Parmi les précédents lauréats de la médaille, il y a le Dr Jane Goodall, Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Brian Eno, Hans Zimmer et le documentaire sur Apollo 11.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/