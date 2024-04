Turret Rampage n'offre aucune intrigue ni aucune forme de contexte narratif. Vous contrôlez simplement une tourelle qui doit résister à des hordes de créatures souterraines . On peut donc supposer - également grâce au bref résumé sur la page boutique du titre - que l'humanité doit se défendre contre ces monstres pour une raison quelconque et a construit la tourelle en question. Cependant, rien n’est exploré en profondeur et tout reste dans l’imaginaire du joueur. Cela ne doit cependant pas être considéré comme un défaut, étant donné que le titre peut presque être considéré comme une arcade où le gameplay règne en maître. La boucle de gameplay de Turret Rampage est immédiate et va droit au but . Vous démarrez un niveau où vous affrontez des vagues d'ennemis venant des côtés de l'écran. Lorsqu'un nombre prédéterminé d'ennemis meurent, le niveau se termine et vous passez au suivant. La structure de chaque niveau part de bases simples, qui évoluent cependant à travers une série de mécaniques vraiment réussies. Le joueur contrôle une seule tourelle , située au centre d'un écran statique. Sur les côtés de l'écran se trouvent différents couloirs , qui deviennent vite nombreux. En effet, on retrouve des couloirs hauts, centraux et bas, à gauche et à droite . Toutes ces rues sont des points d'entrée pour des vagues continues d' ennemis , qui se dirigeront vers la tourelle au centre . Si l'un de ces passages est détruit deux fois, le niveau recommence. Notre objectif est donc d' éliminer les monstres avant qu'ils ne puissent atteindre le bout du couloir lui-même , passant d'un passage à l'autre, tirant et se déplaçant continuellement entre les différentes menaces. Jusqu'à présent, tout est très simple. Les ennemis ne sont cependant pas tous identiques et, si leur comportement est similaire (ils avancent simplement), on ne peut pas en dire autant de leurs caractéristiques uniques . En effet, on retrouve des créatures capables de ressusciter une fois tuées, tandis que d'autres ne peuvent être éliminées qu'avec des coups spécifiques. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. La tourelle contrôlée dispose de trois types de tirs : physique, éthéré et par ondes de choc. Au début, vous affrontez des créatures vulnérables à l'une plutôt qu'à l'autre (donc uniquement physiques ou uniquement éthérées, par exemple), mais après les premiers niveaux, les choses deviennent plus intéressantes, avec des monstres qui, une fois tués, se transforment en une forme vulnérable aux différents projectiles . On retrouve donc des soldats éthérés qui, après élimination, doivent être achevés à coups physiques. D’autres doivent être touchés d’abord par l’onde de choc et ensuite seulement par les balles, et ainsi de suite. Et cela ne s'arrête pas là. Cette alternance de tirs par ennemi doit être multipliée pour toutes les voies , elles-mêmes habitées par diverses créatures différentes . Le gameplay s'avère donc très dynamique, étant donné que le joueur est constamment obligé d'alterner les coups et les voies sans pause, mais en même temps sans possibilité de spammer au hasard. La formule fonctionne très bien et Turret Rampage devient immédiatement stimulant et amusant .Précisément pour la rapidité générale du gameplay, cependant, un peu plus d'attention aurait été utile. Les faiblesses des différents ennemis, en effet, ne sont jamais évidentes mais, au contraire, doivent être comprises avec un processus d'essais et d'erreurs à mettre en œuvre à chaque nouvelle rencontre . Il aurait été utile, par exemple, d'insérer des couleurs qui pourraient montrer les vulnérabilités des monstres en question , également parce que dans les niveaux les plus frénétiques, il devient très facile de se perdre et de devoir tout recommencer. Il faut dire aussi qu'une structure similaire, bien que certes fonctionnelle, est aussi très limitée et intrinsèquement répétitive . Turret Rampage est donc un excellent passe-temps pour les moments interstitiels, mais risque de devenir fastidieux dans les longues sessions de jeu. Un problème similaire afflige d'autres titres avec une structure arcade, même lorsque l'on parle de légendes comme Centipede , Asteroids ou Missile Command . En résumé, Turret Rampage est un titre résolument réussi avec un caractère arcade , grâce à la profondeur avec laquelle les mécanismes de base sont explorés. Une profondeur qui, combinée au gameplay rapide et immédiat, crée un mélange réussi et très divertissant. On retrouve cependant de petits défauts structurels, qui éloignent le titre de l'excellence. Le secteur technique de Turret Rampage n'est pas trop élaboré et présente des hauts et des bas. D'une part on voit des ennemis représentés par des sprites toujours détaillés, très bien animés. D’un autre côté, nous voyons des environnements nus, avec des effets visuels jamais satisfaisants. De même, le choix d'utiliser des palettes de couleurs monochromatiques (interchangeables entre elles, mais toujours définies par une couleur dominante) est contre-productif, étant donné que dans le gameplay réel, elles gênent le sens du jeu du joueur. Le secteur artistique, en revanche, apparaît générique et sans inspiration, sans pointes d'originalité particulières. Enfin, le service son est bon , et fait simplement son devoir avec des effets et des musiques adaptés aux différentes occasions.Turret Rampage est un titre qui, bien qu'il parte de mécaniques simples, parvient à créer un gameplay vraiment remarquable, amusant et profond à sa manière même après plusieurs parties. Cependant, la structure répétitive, combinée à de petits oublis structurels, éloigne le résultat final de l'excellence.