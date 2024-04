The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

Près d'un an et demi s'est écoulé depuis la guerre civile d'Erebonia et beaucoup de choses ont changé depuis. Rean Schwarzer est devenu un héros de renom, mais son statut ne lui vaut qu'un emploi d'enseignant de classe VII à la Thors Branch Compus à Leeves. Cette école est une ramification de l'Académie militaire de Thors et n'est apparemment pas aussi prestigieuse. Quoi qu'il en soit, il rencontre bientôt ses élèves, l'impressionnante et audacieuse Juna Crawford, le disciple droit Kurt Vander, la robotique Altina Orion, ainsi que Musse Egret qui a le béguin pour Rean et l'agressif Ash Carbide. Inutile de dire que l'alchimie entre chacun est fantastique et que leurs interactions sont divertissantes, agréables ou déchirantes à regarder. Bien que le calme règne pour le moment, l'infâme organisation Ouroboros fomente toujours en secret un obscur complot qui pourrait faire sombrer tout le continent dans une guerre destructrice... ou quelque chose de plus sinistre encore. Même si la nouvelle classe est formidable, les anciens amis de Rean de la classe VII sont de retour dans le mêlée, comme Alisa, Machias, Jusis, Millium, Gaius, Laura, Fie, Elliot, Emma et son chat Céline, Towa, Sara, Sharon, Claire, et Elise la sœur de Rean. Vous pouvez supposer qu'il ne s'agit que de personnages d'arrière-plan, mais au fur et à mesure que la campagne avance, vous retrouverez la majorité de ces personnes à vos côtés et pourrez les échanger à votre guise. L'un des nouveaux personnages préférés des fans est Tita Russell, qui est en fait issue de la série Trails of the Sky. Non seulement elle est mignonne, mais elle est également une ingénieure Orbal très utile sur laquelle vous pouvez compter pour améliorer vos capacités.Considérant qu'il s'agit du premier Trails of Cold Steel conçu nativement pour la PS4, le jeu était absolument fantastique en 2019, avec de jolis modèles de personnages et des environnements détaillés. En 2024, c'est autre chose et le jeu n'est pas spectaculaire visuellement. Le moteur propriétaire Nihon Falcom est ancien et a été abandonné en 2021 avec la sortie de Kuro no Kiseki. Il a cependant ses atouts. Les animations sont peu nombreuses et répétitives, les modèles ne sont pas très détaillés, mais les couleurs ressortent très bien et la résolution a toujours été assez élevée. Les développeurs et artistes de Falcom ont utilisé leurs propres moyens pour créer un monde crédible, dans les limites des possibilités économiques et temporelles. Nous disons tout cela pour souligner à quel point un simple remaster comme celui réalisé pour Playstation 5, plus proche d'un portage, ne peut pas grandement améliorer l'expérience. Il n’y a pas de défauts majeurs corrigés par le passage à la nouvelle génération, ni d’ajouts ou de modifications justifiant une nouvelle version. Les deux vraies différences résident dans la résolution native 4K, appréciable mais peu impactante puisque les qualités graphiques du jeu sont déjà visibles en 1080p et l'inclusion du DLC... également inclus dans la version deluxe des jeux, qui peut être achetés à des prix avantageux depuis des années. Le son est excellent, avec une bande son merveilleuse, des effets gratifiants et une distribution de voix talentueuse. Cela étant dit, les fans remarqueront que certains acteurs sont différents, ce qui demande un certain temps avant de s'y habituer. Il aurait été appréciable que NIS America ait pu réunir à nouveau l'ensemble de la distribution habituelle sur ce projet, mais ce n'est pas une grosse affaire. Trails of Cold Steel III présente un système de combat similaire à celui des deux jeux précédents, bien qu'il comporte de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Pour commencer, vous pouvez émettre des commandes principales en tapant simplement sur les boutons de la fausse croix directionnelle (ou le panel de façade) pour entrer dans les menus d'objets et de compétences, etc. Ensuite, vous pouvez utiliser les Brave Orders qui consomment des BP et fournissent un coup de pouce temporaire à votre groupe. Un mécanisme très amusant est que vous pouvez briser les ennemis, ce qui peut vous donner un énorme coup de main. Enfin, le combat mécanique peut désormais impliquer un groupe de trois mechs ainsi que des personnages de soutien, ce qui ajoute une toute nouvelle dimension aux batailles de Chevalier Divins. Tout cela s’ajoute à un système de combat enrichissant.En plus des batailles, vous arpenterez les grandes villes, le campus de l’école, les wagons de train et les camps tout en cochant une liste de quêtes principales et facultatives. Le déroulement du jeu est similaire à l'original où vous avez des exercices sur le terrain, des jours libres et même un examen. Renforcer vos liens avec vos élèves et avec d’autres personnages est très amusant et regarder les scènes de la vie ne manque pas de charme. Après tout cela, vous vous retrouverez probablement dans un donjon, c'est probablement la plus grande déception à propos de Trails of Cold Steel III, car la plupart des lieux sont assez fastidieux avec leurs salles répétées et leurs énigmes évidentes mais tirants en longueurs. Même lorsque vous devez guider trois équipes pour atteindre le but d'un donjon, vous ne faites que suivre les mouvements jusqu'à ce que vous ayez terminé. Il aurait été agréable qu'il y ait plus de puzzles stimulants et plus variés dans les donjons, car tels qu'ils sont, cela peut donner une formule plutôt monotone. Lorsque vous ne parlez pas à des amis ou n’explorez pas les donjons, vous participez à quelques mini-jeux amusants. Pour commencer, la pêche est en fait assez difficile cette fois-ci, alors remplir votre collection de poissons sera plus compliquée qu'elle ne l’était dans le passé. De plus, vous pouvez jouer à un tout nouveau jeu de cartes sous la forme de Vantage Masters qui est assez simple et vous pouvez défier quiconque a une icône au-dessus de sa tête si vous le souhaitez, ce qui n'est sans rappeler le Triple Triad dans Final Fantasy VIII.Le seul avantage possible que l'on peut obtenir en achetant Trails of Cold Steel III sur Playstation 5 est le fait qu'il démarre avec l'adaptation améliorée qui corrige quelques petits défauts présents au lancement des titres PS4. Ces traductions améliorées sont également disponibles dans la version ancienne génération. la seule différence est de savoir si vous devez ou non télécharger certains correctifs. Bien que vous adorerez probablement passer du temps avec Trails of Cold Steel 3, ce n'est certainement pas un renouvellement considérable par rapport au jeu précédent de la série. Sur le plan positif, cela signifie que si vous avez aimé les deux premiers jeux, vous apprécierez ce qui vous attend ici, mais si vous recherchez une expérience complètement nouvelle et excitante, vous risquez d'être un peu déçu de ce que Trails of Cold Steel III a à offrir. L'information qui fera plaisir est que le jeu est cette fois proposé en français, un première dans la trilogie, ce qui apportera sans doute un autre public mais qui risque d'être un peu perdu s'il n'a fait pas les jeux précédents (et ne comptez pas sur un résumé détaillé des événements d'avant). Alors effectivement, les temps de chargements sont un peu plus rapides sur PS5 que sur PS5 et les effets de lumières s'avèrent un peu plus poussés, mais c'est tout.. Si vous disposez déjà le jeu d'origines sur un autre support, cette version PS5 n'est clairement pas un bon investissement, les DLC apportés sont essentiellement des cosmétiques et les ajouts techniques n'apparaissent pas suffisants pour justifier un update. En revanche, si vous n'avez jamais joué à Trails of Cold Steel III & IV, les jeux conservent toutes leurs grandes qualités malgré un portage au rabais.Trails of Cold Steel III est un RPG phénoménal que les fans de genre doivent jouer. Après avoir terminé la partie et découvert son épilogue, vous serez absolument impatient de disputer le quatrième et ultime épisode de cette incroyable série. Néanmoins, le portage PS5 est basique, les nouvelles fonctionnalités oubliables. À moins que vous ne puissiez pas vous passer de la 4K ou que vous ne trouviez pas de bundle à un prix avantageux, nous vous déconseillons la version PS5. Pas quand la version PS4 est souvent à petit prix et comporte pratiquement les mêmes avantages.