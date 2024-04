TechRadar Devoteam 2024 : l’intelligence artificielle générative devient le moteur principal de l’innovation

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

introduit Gert Jan van Halem, CTO du Groupe Devoteam.Dans cette troisième édition du TechRadar de Devoteam, un tiers des technologies sont des IA ou liées à des IA. L’entrée en force de ce type de technologies dans toutes les catégories du radar s’explique par l’avènement en quelques mois à peine de l'intelligence artificielle générative (GenAI). Elle force les entreprises à reconsidérer en urgence leur stratégie technologique, à réévaluer leurs priorités et à ajuster leur feuille de route.En effet, si l'arrivée de l'IA générative va révolutionner ce que les entreprises font et comment elles le font ; c'est une transformation à double facette qui offre des opportunités, mais présente aussi de nouveaux risques qui doivent être gérés. L'avenir des entreprises dépendra largement de la trajectoire technologique qu'elles choisiront, et de leur capacité à suivre cette voie tout en maintenant leur équilibre, en contrôlant les risques inhérents à la GenAI et en exploitant sa puissance pour en faire un allié de leurs objectifs commerciaux.explique Gert Jan van Halem, CTO du Groupe Devoteam.La GenAI va se répandre de plus en plus rapidement dans tous les domaines d’application via des fonctionnalités intégrées aux outils habituels. Cela signifie que les choix technologiques devront désormais anticiper l'augmentation probable des opérations utilisant la GenAI tout en gérant les problèmes majeurs inhérents à sa mise en œuvre que sont la sécurité, l’éthique et les ressources humaines.« Les entreprises devront disposer d'un environnement technique permettant à l'IA de déployer tout son potentiel. Parmi les prérequis, le passage au cloud et la mise en place d'une gestion rigoureuse des données sont des priorités. L'arrivée des GenAI nécessitera aussi de nouvelles compétences, à la fois pour développer de nouvelles solutions et pour les utiliser judicieusement. », poursuit-il.Les projets se recentrent sur la rationalisation, l'optimisation et l'efficacité opérationnelle plutôt que sur l'innovation et la conquête de nouveaux marchés. Les entreprises privilégient des solutions éprouvées garantissant un retour sur investissement rapide. L'intelligence artificielle générative (GenAI) se positionne comme une réponse exceptionnellement efficace pour atteindre ces objectifs de productivité. Des outils d'assistance au développement sont disponibles auprès des hyperscalers (Duet AI de Google, GitHub Copilot de Microsoft, Code Whisperer d'Amazon, etc.) et des grands éditeurs pour faciliter la mise en œuvre de solutions telles qu'Einstein for Developers de Salesforce et Now Assist de ServiceNow.Les entreprises continuent d’adopter des plateformes de données cloud, tandis que les fournisseurs de technologie renforcent leurs solutions pour faciliter l'utilisation optimale des données, encourager le partage interne et externe, intégrer des données tierces et traiter efficacement les données non structurées. Cependant, les préoccupations majeures des organisations portent sur la gestion des données et leurs utilisations tels que la gouvernance, la conformité, la confidentialité, la souveraineté et l'éthique, afin de servir les nouveaux usages GenAI qui se profilent déjà. Des solutions technologiques émergent pour adresser ces enjeux, en facilitant la définition, l'application et le contrôle des règles, notamment avec des données, des infrastructures et des organisations plus vastes et diversifiées ; telles que AirByte, ThoughtSpot et DataGalaxy.Avec des environnements cloud de plus en plus complexes et diversifiés, les questions architecturales suscitent un regain d'intérêt. Kubernetes reste incontournable pour le développement d'applications cloud natif, tandis que de nouvelles solutions émergent dans cet écosystème dynamique, comme Kyverno et Submariner. L'introduction de l'IA pour gérer la complexité croissante des environnements cloud, notamment dans le contexte du cloud souverain, est à prévoir dans les prochains mois, représentant une avancée majeure dans ce domaine en constante évolution.Les éditeurs de logiciels d'hyperautomatisation ont rapidement compris le potentiel de l'IA générative et ont commencé à enrichir leurs portfolios avec en intégrant à leurs interfaces de discussion des grands modèles de langage (LLM), propriétaires ou open source, comme Einstein GPT de Salesforce, Now Assist de ServiceNow, Copilot de Microsoft, Bard et Duet de Google, Project Morpheus d’Outsystems, etc. Mais, dans ce domaine, l'IA générative est encore à ses débuts en matière d'adoption, mais le manque de compétences, la maturité technologique insuffisante et les données cloisonnées sont des facteurs qui freinent son élan.Alors que les entreprises modernisent leurs systèmes d'information et adoptent massivement le cloud, la sécurité dans le cloud devient cruciale. Malgré les niveaux élevés de sécurité des fournisseurs de services cloud, des incidents récents soulignent la nécessité de solutions supplémentaires. Deux points clés sont la sécurité des environnements multi-cloud et la gestion des identités et des accès (IAM). Des technologies telles qu'Active Roles, JumpCloud et Akeyless, introduites dans TechRadar 2024, abordent ces enjeux. L'IA générative sera utilisée tant par les attaquants que les défenseurs. Elle pourrait conduire à des fraudes plus élaborées du côté des attaques, tandis que du côté de la défense, elle permettra la détection automatisée des incidents. Microsoft Security Copilot est un exemple de ces avancées, annonçant une tendance majeure cette année.Les technologies actuelles, en particulier les plateformes de données basées sur le cloud, permettent aux entreprises de créer leurs solutions de reporting et de gestion environnementale ; notamment Boavizta, Granulate, ou planA. Le choix entre construire ou acheter dépend de l'activité, de l'organisation et de la maturité de l'entreprise, avec une préoccupation centrale pour les données abondantes et dispersées. L'automatisation joue un rôle essentiel en accélérant la collecte des données.Quant à l'. Elle peut aussi contribuer à des processus et produits plus sobres. Cependant, en raison de ses besoins en ressources informatiques, il faudra surveiller son ratio coût/bénéfice environnemental à déterminer.---------------Le TechRadar Devoteam est le fruit d’une sélection experte, passionnée, impartiale réalisée par 96 Tech Leaders du Groupe, de technologies par domaines stratégiques représentant les sujets sur lesquels il est essentiel que les organisations se concentrent si elles veulent devenir des entreprises numériques de premier plan : Trust and Cybersecurity, Distributed Cloud, Data-Driven Intelligence, Digital Business and Products, Business Automation et Sustainability Enabled by Digital.Chaque technologie est ensuite évaluée selon 4 niveaux de maturité : - HOLD (SUSPENDRE) : Procéder avec précaution. Les experts Devoteam recommandent d'attendre de voir comment la technologie évolue. - ASSESS (ÉVALUER) : Vaut la peine d'être exploré pour comprendre comment cela pourrait affecter l’entreprise utilisatrice. - TRIAL (ESSAYER) : Vaut la peine de tenter l'expérience. Il s’agit d’essayer cette technologie sur un projet bêta afin de bien appréhender la manière de la déployer à grande échelle. - ADOPT (ADOPTER) : Les experts Devoteam sont convaincus que l'industrie devrait adopter cette technologie et l’utilisent déjà lorsque cela est approprié dans leurs projets.