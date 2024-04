Le Portugal est la solution à la crise des talents en Belgique

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

À l'instar de plusieurs pays européens, la Belgique est confrontée à une crise du recrutement de professionnels qualifiés en TI, car le marché est saturé et il est très difficile de retenir les talents. Le Portugal est devenu une solution à ce besoin et, une entreprise portugaise spécialisée dans l'externalisation et la délocalisation de profils technologiques, étend ses services en Belgique, où elle compte déjà deux clients importants.Spécialisée dans l'affectation de professionnels à des projets technologiques importants et stimulants, KWAN internationalise les services et les talents portugais afin d'aider ses clients dans d'autres pays à stimuler leurs activités, en offrant aux entreprises une plus grande flexibilité contractuelle. ​ L'externalisation est un atout car elle constitue une alternative aux retards bureaucratiques, aux coûts d'installation et aux contrats fixes.Au-delà de sa présence en Belgique, l'entreprise entretient des relations directes avec le Brésil et les pays PALOP en ce qui concerne l'embauche de talents internationaux, ce qui permet d'accroître la disponibilité des ressources.Le Portugal est une bonne option non seulement en raison de son excellente situation géographique et de ses bonnes infrastructures, mais aussi en raison de la proximité du fuseau horaire, de la qualité et du savoir-faire de ses professionnels, tant dans le domaine de la technologie que dans celui des langues, à savoir l'anglais et le français, puisqu'il fait partie du réseau du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et qu'il compte plusieurs universités figurant dans le top 10 des meilleures universités du monde. Elle est également économiquement avantageuse si l'on compare les salaires moyens des professionnels avec ceux d'autres pays européens. Pour toutes ces raisons, le pays est devenu un choix pour les start-ups et les grandes entreprises technologiques qui souhaitent installer leurs équipes techniques dans un environnement nearshore.déclare, PDG de KWAN.La société Enhesa qui aide d'autres organisations à répondre aux exigences en matière de durabilité et de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité) - ainsi qu'une deuxième société dans le domaine des infrastructures énergétiques font déjà confiance à KWAN en Belgique. À elles deux, l'entreprise portugaise a déjà affecté 33 professionnels aux postes d'Analystes Fonctionnels, d'Analystes Commerciaux et de Data Analysts, ainsi que des Ingénieurs Logiciels, DevOps, Product Owners et Data Scientists.En 2023, KWAN a enregistré une croissance de 30 %, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de plus de 13,5 millions d'euros, et dispose actuellement d'une structure d'environ 330 consultants.Pour cette année, elle vise à dépasser un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros, et entend également continuer à embaucher pour atteindre l'objectif de 500 consultants d'ici 2026 et poursuivre son projet d'expansion sur d'autres marchés.------------A propos de KWANEn tant que membre du groupe RUPEAL, KWAN se spécialise dans l'affectation de professionnels de l'informatique à des projets technologiques importants et stimulants. Dans le cadre de sa mission, KWAN s'engage à contribuer à un avenir meilleur, où la technologie développée par des professionnels est le dénominateur commun de l'évolution de l'humanité.