Livré avec la console Wii en Europe et aux États-Unis, Wii Sports fut l'un des jeux les plus populaires des années 2000-2010. Parmi les sports proposés, le bowling fut l'une des activités les plus accessibles et amusantes de la compilation. Sans surprise, ForeVR Bowl est un jeu de bowling arcade jouable seul ou en multijoueur jusqu'à quatre. Par contre, la prise en main ne rappelle absolument pas le jeu de Nintendo, car la façon dont la boule descend dans l'allée repose davantage sur les propriétés (fictives voire baroques) de la boule, notamment le poids, la vitesse, la rotation et le profil. Il y a plus de 150 boules disponibles avec leurs propres propriétés pour les distinguer, sans compter des effets visuels ou sonores qui diffèrent selon l'équipement utilisé. Le jeu propose trois styles de lancer différents, il y a d'abord le lancer optimisé qui permet de tirer parti des compétences de la boule, le lancer par défaut avec une physique de base avec optimisation à effectuer de votre côté, et enfin un lancer classique avec aucune physique ni optimisation ajoutée. Au gré de la progression et de vos succès, vous pourrez débloquer (ou acheter) de nouvelles boules. Il y a un certain nombre de salles à sélectionner qui sont visuellement distinctes les unes des autres. Outre les modes solo et multijoueurs, nous retrouvons également la partie rapide (un mode classé où vous pourrez débloquer des prix) et une sorte de tutorial. Également dans le hall, il y a une roue de roulette, où vous pouvez tenter votre chance pour gagner des prix intéressants, qui sont généralement de l'argent du jeu.Les graphismes sont bien meilleurs dans le casque que sur les photos ci-dessous. Les environnements nous entraînent d'une salle tout ce qu'il y a de plus classique à une séance sur la Lune ou au plus profond de l'Atlantide. Les effets sonores et le bruit de fond conviennent à n'importe quelle salle. Les commandes de mouvement sont limitées aux téléportations avec virages instantanés ou aux déplacements à l'échelle de la pièce. Le jeu utilise bien sur le retour haptique et nous n'avons besoin que du bouton R1. Vous tenez la boule et lorsque vous le relâchez, vous la verrez se diriger vers les quilles grâce aux mouvements de votre bras. Les commandes sont capables de capter les mouvements les plus simples, effectuant ainsi le changement de lancer. ForeVR Bowling est finalement beaucoup plus arcade que Wii Sports Bowling et fatalement de Nintendo Switch Sports, mais aussi de ForeVR Pool.ForeVR Bowl est un jeu accessible, plutôt bien réalisé et assez varié en terme de gameplay en raison des différentes boules employées. Mais si vous avez joué à Wii Sports dans le passé (ou à Switch Sports), l'expérience est ici beaucoup plus arcade.