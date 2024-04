Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island est un jeu de type roguelike développé par Spike Chunsoft. Dans ce jeu, nous mettons nos chapeaux et suivons les pas du vagabond Shiren qui, avec son furet Koppa, se rend sur l'île de Serpentcoil à la recherche d'aventures, de trésors et d'un peu d'action. Mais, comme d'habitude, il finit par trouver bien plus que cela. La franchise Shiren existe depuis près de 30 ans. Avec un premier titre sorti en 1995, notre camarade Shiren meurt et revient pour une revanche depuis l'époque de la défunte Super Nintendo. Il a vraiment de la suite dans les idées. Mais le jeu a-t-il encore ce qu'il faut pour capter notre attention ? L'intrigue de Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island commence de manière très simple et directe. Shiren et Koppa se rendent sur la célèbre île de Serpentcoil à la recherche de richesses et de merveilles. Cependant, des réfugiés passant sur la route racontent des histoires différentes sur l'endroit, qu'ils disent maudit et qu'au lieu de trésors, il n'y a que des monstres. Payant pour voir, Shiren se lance et finit par perdre la mémoire après avoir été battu par un monstre dans les parties les plus reculées de l'île. De retour sur le sable du village qu'il a traversé à son arrivée, notre collègue se rend compte qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé, ni de la façon dont il est arrivé jusqu'au big boss. Et Koppa ne peut pas l'aider non plus. C'est un comble ! A partir de là, Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island se poursuit en douceur en introduisant de nouvelles intrigues, centrales et parallèles, en débloquant de nouveaux lieux, en mourant et en revenant au début. Les personnages, à part un ou deux, ne sont pas très développés, mais ils servent à faire avancer les choses et donnent un certain charme au titre. Cependant, nous avons eu l'impression que cela servait plus de justification pour soutenir le gameplay, au final.Comme mentionné plus haut, Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island est un roguelike à la base, dans lequel vous perdez pratiquement tout ce que vous avez gagné en essayant d'atteindre le cœur de l'île. Contrairement à Dead Cells ou Hades, par exemple, vous commencerez toujours au niveau 1, et les seules choses qui vous restent sont les connaissances du jeu que vous avez acquises et les pages de l'encyclopédie que vous avez complétées. En conséquence, les aventures de notre nouvelle venue Shiren s'avèrent beaucoup plus excitantes, mais aussi plus pénibles, que ce à quoi beaucoup d'entre nous sont habitués. Il faut dire, sans honte, que nous avons eu du mal à nous retrouver, ballotté par toutes sortes de monstres et de pièges. Mais comprenons bien de quoi je parle. L'objectif principal de Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island est de quitter le village de la plage pour atteindre la montagne située au centre de l'île. Sur notre chemin, nous avons un nombre infini d'ennemis à affronter, de pièges à éviter et de grondements d'estomac qui, s'ils ne sont pas contrôlés, finissent par faire mourir notre garçon de faim. En outre, il y a des salles pleines de monstres et quelques grands géants qui veulent vous arracher la peau. Quel bel endroit pour passer des vacances, n'est-ce pas ? Pour se défendre de cette folie, Shiren dispose d'une série d'armes telles que des épées, des boucliers, des projectiles (que l'on peut facilement placer dans des raccourcis sur le pad de contrôle), des parchemins magiques, des pots d'argile et bien d'autres choses encore. Il est essentiel de savoir à quoi sert chacun des objets que vous trouvez, car une bombe aveuglante ou un parchemin de sommeil bien utilisés font la différence entre la vie et la mort.L'exploration dans Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island se fait au tour par tour, c'est-à-dire que tous les ennemis de la pièce et le joueur effectuent une action en même temps. Marcher, attaquer, passer son tour, etc. Il est essentiel de comprendre ce schéma, car la marche permet de récupérer de la vie, mais elle peut aussi vous faire tomber dans un piège, augmenter votre faim ou vous faire rencontrer un monstre. Et là, mesdames et messieurs, c'est fini. Les ennemis des donjons frappent à tour de bras, mettant parfois le joueur à terre en deux attaques. Il m'est même arrivé de commencer une tentative et de mourir en marchant, parce que le jeu m'avait fait la faveur de placer les ennemis juste à côté de moi. Ajouté au fait que tout ce que vous rencontrez est aléatoire, rester en vie peut s'avérer être une tâche ardue. Sans compter que plus on avance, plus il est facile de mourir. Étudier le jeu, planifier et comprendre est essentiel. Cependant, cette dynamique finit par me frustrer à l'excès. Parfois, nous nous sommes retrouvés à marcher étage après étage sans rien trouver, pour mourir à la première gifle d'un ninja. D'autres fois, nous avons fait des pieds et des mains pour trouver un monstre qui faisait fondre mon équipement d'un seul coup, ou un archer qui frappait de loin et que je ne pouvais pas esquiver à cause des pièges. C'était la mort ou la mort, et le sentiment d'être malchanceux est assez dévastateur. Au moins, vous pouvez aider, ou être aidé, lorsque vous atteignez le bout du tunnel. Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island a mis en place un système de sauvetage très sympa, dans lequel vous explorez les donjons jusqu'à l'étage où vous, ou d'autres joueurs, mourrez afin de leur donner une nouvelle chance de continuer. Vous pouvez également gagner quelques pièces pour acheter des fonds d'écran et des cosmétiques pour votre héros. Nous avons trouvé que c'était une fonctionnalité intéressante, bien implémentée et qui augmente la durée de vie du titre.Les visuels de Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sont plus intéressants pour leur charme et certaines vues spécifiques que pour leur haute résolution ou leur haute fidélité. En mode portable comme en mode bureau, le titre propose des graphismes aux textures simples et peu innovantes, qui remplissent leur rôle sans faire d'histoire. Il en va de même pour le département sonore. Avec peu de bandes sonores, pour la plupart assez calmes, le titre se concentre sur les bruits des monstres et des décors pour nous plonger dans l'univers de Shiren et Koppa. Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island en vaut-il la peine ? Toutes les étapes, les virages, les morts et les renaissances ? Toutes les lamentations de Koppa et les pitreries des ninjas ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir maintenant, en réfléchissant et en faisant des recherches. Côté positif, le titre bénéficie d'une bonne longévité, à la fois grâce à ses éléments et au système de sauvetage dont nous avons parlé plus haut. De plus, la présence d'itinéraires à choisir et d'un bon nombre d'objets et d'ennemis à trouver et à cataloguer vous donne de quoi vous occuper. Si vous êtes un fan invétéré et que vous aimez les défis plus importants, il est évident que vous apprécierez ce jeu. Cependant, nous avons eu l'impression qu'une grande partie de la difficulté provenait de la malchance dans la génération des donjons, que ce soit dans le placement des ennemis ou dans les objets que nous avons trouvés. De quoi sans nul doute pousser quelques jurons de rage lors de certains décès et retours au niveau 1. A part ça, le jeu est parfois peu varié visuellement et si vous le demandiez, oui Shiren est intégralement en anglais.Votre plaisir à jouer à Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island dépendra de votre capacité à apprécier des mécaniques plus difficiles et des enjeux plus importants. Le jeu est amusant, ne vous méprenez pas. Cependant, quelques moments de frustration et de malchance peuvent arrêter le jeu assez souvent, ce qui peut finir par être un peu décourageant. Mais dans tous les cas, le jeu en vaut la chandelle.