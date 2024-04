L'extraordinaire saga créée par Hideo Kojima revient dans une nouvelle collection, contenant les tout premiers épisodes pour NES, ainsi que la première et inoubliable trilogie sortie entre PlayStation et PlayStation 2, complétée de goodies et de contenus bonus. En attendant Metal Gear Solid Delta, le remake total du troisième chapitre qui verra le jour l'année prochaine, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 nous emmène une fois de plus à redécouvrir les origines de la célèbre saga furtive mettant en vedette Solid Snake, pour la première fois également en compilation sur une console Nintendo (qui n'avait jamais accueillie MGS 2 jusqu'à ce jour). Ce n'est certainement pas la première fois que les chapitres originaux de la saga Metal Gear Solid sont rassemblés et reproposés au sein d'une collection. Tout d'abord, il y a eu Metal Gear Solid HD Collection, sorti en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui a rassemblé les deuxième et troisième chapitres, ainsi que le spin-off Peace Walker, sur un seul disque dans une version entièrement remasterisée en HD . La Metal Gear Solid: The Legacy Collection suivante, sorti à l'occasion du 25e anniversaire de la série, a ajouté les épisodes NES, Metal Gear Solid: Special Missions ainsi que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (uniquement sur PS3). Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 est, comme son titre l'indique, la première d'une paire de collections qui retraceront toute l'histoire de Solid Snake, en attendant le remake de Snake Eater et tout développement futur d'une franchise désormais orpheline de son créateur. Les jeux contenus dans ce Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 sont : Metal Gear, Snake's Revenge, Metal Gear 2 : Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et enfin Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Le tout enrichi de livres d'art numériques, de bandes sonores, de versions alternatives des mêmes jeux, de langues sélectionnables, ainsi que de quelques romans graphiques qui ajoutent des détails intéressants à l'histoire des différents chapitres. Le sentiment est que Konami publiera également les différents chapitres individuellement, comme le démontrent les lanceurs séparés qui seront ajoutés à l'accueil de votre console après l'installation, ce n'est peut-être pas exactement la solution la plus pratique et visuellement la plus soignée pour ceux qui ont acheté toute la collection.Commençons depuis le début. Les toutes premières aventures 8 bits de Solid Snake ont naturellement été ramenées sous leur forme originale également dans cette collection, y compris le controversé Metal Gear: Snake's Revenge , suite du tout premier Metal Gear conçu par Konami spécifiquement pour l'Occident et développé sans l'implication de Hideo Kojima. Alors s'il n'y a pas de surprises concernant les Metal Gear de l'ère pré-PlayStation, quelque chose aurait certainement pu être fait pour l'intemporel Metal Gear Solid, l'un des chefs-d'œuvre de la console de salon Sony qui a marqué le passage de la série de la 2D à la 3D. Metal Gear Solid apparaît donc exactement comme sur PlayStation 1, à l'exception d'un cadre disgracieux sur les côtés, conçu pour compenser les limitations de l'ancien format 4:3. Malgré l'upscaling à 720p, les graphismes rudimentaires et surtout les commandes, déjà encombrantes pour l'époque, ne rendent pas justice à un chef-d'œuvre d'écriture et de level design, qui aurait plutôt eu besoin d'une bonne modernisation. Soyons clairs, inclure Metal Gear Solid: Twin Snakes, le remake de Silicon Knight sorti sur GameCube en 2004, à la place de l'original aurait certainement aggravé la situation, étant donné l'ambiguïté de certains de ses contenus qui sont littéralement déformés par rapport au original, mais nous restons convaincus que la restauration nécessaire aurait pu améliorer significativement l'expérience proposée. Heureusement, certains contenus supplémentaires, tels que les missions spéciales et les missions VR, fournissent au moins une image complète des aventures de Solid Snake dans Shadow Moses.L'épopée passionnante du soldat le plus célèbre de la scène vidéoludique dans la cache secrète des armes virtuelles est toujours aussi passionnante aujourd'hui qu'elle l'était en 1998. Une histoire qui a projeté son créateur Hideo Kojima dans le star system de l'industrie du jeu vidéo, grâce à son amour pour les films d'espionnage des années 80 mais aussi grâce à son fort sens de l'humour, comme en témoignent les dialogues irrévérencieux et outrés (ainsi que les doublages trash français reconfirmés ) qui, aujourd'hui encore, font l'effet du passé. Cependant, les notes concernant Metal Gear Solid 2 et 3 sont plus heureuses même si, même dans ces cas, certains doutes subsistent. Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater sont en effet présents dans leurs versions remasterisées en HD, apparues pour la première fois dans la HD Collection pour PS3 et Xbox 360. Bluepoint Games a fait un excellent travail pour apporter les deux titres initialement sortis sur PlayStation 2 en 1080p et 60 images par seconde, encore aujourd'hui après une dizaine d'années absolument agréables à tous points de vue. Les deux titres susmentionnés ont révolutionné le gameplay, le rendant plus dynamique et moins encombrant grâce à certaines mesures comme l'introduction de la possibilité de viser et de tirer à la première personne, un inventaire nettement plus confortable et fonctionnel que ce que l'on a vu dans le premier chapitre. Plus généralement, on remarque une plus grande fluidité dans les mouvements de Snake, bien trop lourds et approximatifs dans les versions originales. Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty a même introduit le double protagoniste, un facteur qui a élargi la rejouabilité du titre lui-même.Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, pour sa part, a exploré le sombre passé de FOXHOUND, lançant une deuxième chronologie préquelle se déroulant dans les années 1960, tout aussi engageante et mémorable. L'histoire de Naked Snake/Big Boss s'est en effet poursuivie jusqu'au dernier épisode original très apprécié de Metal Gear sorti jusqu'à présent, le même qui a sanctionné le divorce entre Kojima et Konami : Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Toutefois, si le deuxième Metal Gear Solid bénéficie ici de sa version "définitive" baptisée "Substance", le même sort n'est pas arrivé au troisième chapitre. Malheureusement, en effet, la version "Subsistence" de Metal Gear Solid 3, supérieure en termes de contenu et d'améliorations techniques, n'a pas été prise en considération pour cette collection. Bref, après le très critiqué Metal Gear Survive, la gestion discutable par Konami de la marque Metal Gear Solid se confirme également en 2023, avec une opération aussi nostalgique que pleine de questions, de doutes et quelques regrets. La volonté de relancer la marque en attendant Metal Gear Solid Delta , dont la date de sortie pourrait être dévoilée prochainement, est claire, mais la tâche réalisée par la société japonaise est plutôt superficielle étant donné l'énième dépense que les fans devront faire pour ajouter cette nouvelle réincarnation de la saga Solid Snake à votre collection. Une éventuelle collection Vol.2 , qui devrait inclure les quatrième et cinquième chapitres de la franchise, bouclera la boucle dans l'espoir d'une nouvelle aube pour la série, même si les craintes quant à sa suite sont plus que justifiées. Konami teste le terrain pour deux de ses marques les plus emblématiques, comme Silent Hill et Metal Gear Solid, pour tenter de reproduire ce que Capcom a fait avec Resident Evil, capable de survivre et de se réinventer même en l'absence de son créateur.Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 est encore une autre collection dédiée à Solid Snake, qui couvre le premier arc narratif de la saga jusqu'à Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, en attendant un Vol.2 qui complètera vraisemblablement le "travail" avec également les quatrième et cinquième chapitres. Si le charme des jeux nés sur PlayStation est aujourd’hui encore incontestable, le poids des années sur leurs épaules commence à se faire sentir. D'un côté, les possesseurs de Nintendo Switch vont enfin pouvoir mettre la main sur l'une des plus belles sagas de l'histoire du jeu vidéo, de l'autre, cette nouvelle Collection ne semble pas beaucoup séduire ceux qui l'ont déjà adoré et exploré à fond cette série.