L’incipit narratif de Welcome to ParadiZe n’est pas si différent de nombreux autres titres sur le thème des zombies. Notre chère planète a été mise à genoux par une épidémie qui a transformé une grande partie de la race humaine en monstres stupides dont le seul but semble être de tuer d’autres êtres humains et, en même temps, de détruire tout ce qui se trouve à leur portée. Ici, le monde présenté dans Welcome to ParadiZe semble être dans cet état depuis un certain temps et il semble que les êtres humains recherchent une sorte d'union entre coexistence et survie avec des êtres monstrueux. La coexistence, cependant, n'implique pas le mot « pacifique » et en fait, partout dans le monde, les hommes tentent d'exterminer la menace zombie et les zombies tentent de dévorer ce qui reste de la race humaine, mais il y a un mais : un endroit où il semble que les choses ne se passent pas exactement en ces termes : ParadiZe. ParadiZe semble vraiment, du moins d'après ce qui est montré dans les publicités qui circulent dans le monde, un véritable paradis, un endroit où (grâce aux nouvelles technologies) les zombies peuvent être un problème maîtrisable et, à tout le moins, exploitable. En fait, grâce à une invention d'un professeur ( un peu fou) il est possible de subjuguer les zombies et d'en faire nos alliés, ceux que nous appellerons désormais Zombot. Oui, vous avez bien lu, grâce à une sorte de contrôleur mental que l'on peut installer sur la tête des zombies, ils peuvent devenir des esclaves qui peuvent être exploités pour le travail quotidien et pour défendre les hommes des autres zombies.Notre aventure commence exactement ainsi avec notre personnage qui arrive à ParadiZe mais, dès les premières minutes, on se rend compte que la ville n'est pas exactement telle qu'elle est représentée dans les publicités et, surtout, on se rend compte que la technologie qui contrôle le zombie n'est pas Ce n'est pas vraiment parfait. Dès les premières minutes, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnages fous, parfois absurdes, qui peuplent la ville et, mission après mission, vous pourrez commencer à construire votre nouvelle vie en compagnie de votre cher et adorable Zombot. Nous ne continuerons pas l'histoire plus loin pour vous laisser le plaisir de connaître les fous habitants de ParadiZe et les problèmes qui affligent la ville. Cependant, l'une des premières choses que vous devrez faire sera de construire votre propre colonie (en lisière de forêt) car la ville, disons, n'est "pas prête" à vous accueillir. Avant de parler du gameplay du titre, nous aimerions vous rappeler que Welcome to ParadiZe est localisé en français.Welcome to ParadiZe peut être considéré comme une action de survie avec une vue isométrique : un titre qui tente de combiner la mécanique typique du hack'n slash classique avec la dynamique d'un titre de survie . En cela le prologue du titre qui fait en quelque sorte office de tutoriel explique très bien au joueur comment combattre les zombies (avec les premières armes improvisées), comment récupérer de nouveaux Zombots et comment structurer et construire ce qui, en fait, soyez notre nouvelle maison. En effet, si les différentes missions qui nous sont assignées nous aident à disposer d'un guide pour explorer le territoire et avancer dans le jeu, rien ne nous empêche de démarrer des excursions indépendantes pour le pur plaisir d'exterminer des hordes de zombies ou de récupérer du matériel ou d'autres choses. Manette en main, notre personnage répond bien aux commandes et, en fait, le système d'exploration et de combat n'est pas si différent de celui déjà vu dans de nombreuses autres productions similaires. Le joueur a la possibilité de personnaliser son protagoniste selon ses propres goûts et besoins à la fois grâce à un système de croissance et grâce à l'utilisation de ses instruments de mort préférés. Si au début du jeu vous devez vous contenter de ce que vous récupérez lors des missions, au fur et à mesure de votre progression dans la construction de votre base vous pourrez assembler de nouveaux types d'armes et les exploiter correctement. Avant de parler du contrôle des zombies, nous voulons dire quelques mots sur le système de construction intégré dans le titre : dans Welcome to Paradize vous pouvez construire différents types de bâtiments et, plus généralement, vous pouvez assembler ce qui deviendra une véritable base votre camp avec votre maison, avec un système de production d'énergie, avec des structures dédiées à la collecte de nourriture, etc. Évidemment, pour que tout continue de fonctionner, vous aurez besoin de Zombots et nous entrons ici quelle est la véritable note d'identification de la production.Une fois le système de contrôle attaché à la tête du "malheureux" zombie, ce dernier fera partie de votre armée personnelle et ce sera désormais à vous seul de décider comment l'exploiter. Vous pouvez décider d'avoir un Zombot comme garde du corps, ou vous pouvez lui demander de monter la garde à votre base, ou vous pouvez lui demander de ramasser le bois nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique de votre base, etc. Les gars d'Eko Software ont pensé à un système simple et intuitif pour donner des commandes à vos morts-vivants. En fait, vous pouvez choisir quoi faire faire aux zombies aussi bien lorsqu'ils sont en mode combat que lorsqu'ils sont hors combat. Cependant, le système ne se limite pas seulement à donner des modèles de comportement à vos zombies bien-aimés mais vous pouvez également les équiper et les personnaliser pour les rendre plus adaptés à la tâche à accomplir : si un zombie doit défendre la structure, il vaut mieux qu'il est adéquatement protégé car les adversaires ne feront pas de rabais même s'il s'agit d'un objet unique. Il faut dire que le gameplay de Welcome to Paradize fonctionne et que le jeu fonctionne très bien, certes au bout de quelques heures les mécaniques commencent à se répéter et un certain sentiment de répétitivité commence à s'installer.D'un point de vue artistique, Welcome to ParadiZe présente un style assez commun avec des petits et grands clichés souvent utilisés dans le genre. Disons que, malgré quelques éléments qui rappellent beaucoup le style des années 90 (tant dans la communication publicitaire que dans le monde du jeu), Welcome to ParadiZe ne parvient pas à être immédiatement reconnaissable parmi beaucoup d'autres titres similaires. Bien entendu, le « bandeau » qui transforme les zombies en Zombots est clairement un élément unique et absolument fort du secteur artistique du titre. D'un point de vue technique, il faut souligner que, pour le moment, Welcome to ParadiZe n'est pas encore parfaitement optimisé et pourtant il n'y a pas de version "last gen". Le titre souffre de quelques freezes ici et là et pour jouer à un frame rate constant et décent il vaut mieux descendre un peu avec le niveau de détail. Ceci dit, nous n'avons pas rencontré de problèmes ou de bugs particuliers et le titre semble suffisamment raffiné et absolument prêt pour les étagères (virtuelles). La bande-son et les effets audio sont également bons, rien d'innovant ni d'unique mais toujours agréables et bien réalisés. Le doublage (en anglais) est également bon. Si vous voulez jouer en compagnie, Welcome to ParadiZe vous permet de jouer avec des amis avec jusqu'à un maximum de quatre joueurs en même temps : une excellente façon de donner plus de vitalité à la production.Welcome to ParadiZe propose une formule assez classique mais la modernise en exploitant le système Zombot. Nous avons apprécié le fait que dans le titre d'Eko Software on ne doit pas seulement "survivre", mais on a toujours beaucoup de choses à faire et, surtout, on se sent moins seul que dans d'autres productions.