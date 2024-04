As Dusk Falls fut une exclusivité Xbox jusqu'à aujourd'hui. Le premier titre d'INTERIOR/NIGHT, un studio créé par Caroline Marchal, ancienne designer de Quantic Dreams, était même édité par Microsoft. Désormais, le jeu arrive sur PlayStation avec aucun réel changement : Très vite, le jeu part du principe qu'il s'agit d'un jeu narratif, où les choix comptent et dictent le cours de la narration, à l'instar de plusieurs jeux qui ont connu un succès relatif au cours de la dernière décennie. Mais As Dusk Falls était un jeu peu médiatisé pendant son développement. Annoncé lors du Xbox Games Showcase de 2020, le jeu a refait parler de lui en 2021 avec une bande-annonce des coulisses, puis à nouveau lors du Showcase de 2022, avec cette fois une date de sortie. Autant dire que beaucoup de joueurs l'avaient oublié. Les jeux narratifs sont devenus très populaires à partir de 2011, lorsque l'explosif Heavy Rain de Quantic Dream est sorti sur PlayStation 3. Depuis lors, le genre s'est décomposé et est devenu plus populaire, avec des entreprises créant des jeux destinés à ce public. La Xbox elle-même a sorti Tell Me Why en 2020. Sur PlayStation, Detroit : Become Human et Beyond Two Souls ont également connu un grand succès, en plus des jeux sortis sur diverses plateformes au lancement, comme les titres de la franchise Life is Strange, Telltale Games et Supermassive Games, qui, à l'exception d'Until Dawn (exclusif à la PS4), ont tous remporté des versions pour consoles et PC. Il s'avère que beaucoup de ces jeux ont quelque chose de surnaturel en commun. Soit le personnage possède une sorte de pouvoir, soit l'univers dans lequel se déroulent les jeux est rempli de monstres et d'ennemis que l'on ne trouve pas dans le monde réel. Et c'est avec cette prémisse que As Dusk Falls a retenu notre attention, après tout, cela ressemblait à quelque chose de plus sérieux, tout en ayant des choix qui seraient beaucoup plus raisonnables que de simplement influencer si un certain personnage vit ou meurt. Mais, oui, vos choix définiront inévitablement le destin des personnages.Dans As Dusk Falls, vous contrôlez quelques personnages. Essentiellement, le jeu est divisé en deux parties, chacune comportant trois chapitres. Dans la première partie, vous contrôlez deux personnages : Vince, un homme marié à Michelle, le père de Zoe et le fils de Jim, qui ont déménagé de Californie. L'autre personnage est Jay Holt, fils cadet de la famille Holt, qui se retrouve en difficulté financière et décide de cambrioler la maison du shérif d'une petite ville d'Arizona. Les vies de ces familles se croisent, et chaque décision que vous prendrez influencera le destin du personnage que vous contrôlez et des membres de sa famille. Cependant, ces deux familles ne seront pas les seules à voir leur destin influencé par les choix des joueurs. Lorsque le braquage tourne mal, la famille de Holt prend en otage la famille de Vince dans un motel en bord de route. Il y a des personnages qui sont également impliqués dans l'histoire, et dont le destin est également influencé par les décisions que le joueur prend en cours de route. Afin de préserver le joueur d'éventuels spoilers, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'histoire. Seulement qu'elle s'avère très bonne et aborde des thèmes adultes qui peuvent être controversés. Le joueur devra prendre de nombreuses décisions morales, des décisions sans retour, qui influencent directement le cours du récit.Si vous n'êtes pas habitué aux visual novels, vous trouverez certainement que As Dusk Falls est un jeu très différent. Contrairement aux autres jeux narratifs, où vous contrôlez des personnages et pouvez vous promener sur la carte, ici vous ne ferez rien de tout cela. Le jeu fonctionne exactement comme un roman visuel, avec une grande majorité d'images statiques, et le joueur doit prendre des décisions alors que le temps presse, ou explorer le paysage à la recherche d'objets qui peuvent l'aider dans une situation donnée. La partie la plus "jouable", pour ainsi dire, de As Dusk Falls, se produit dans les événements en temps réel (QTE), qui consistent à appuyer sur le bon bouton au bon moment. Ce modèle de As Dusk Falls peut certainement faire fuir de nombreux joueurs à la recherche de titres avec plus d'action. C'est parce que le jeu utilise des images statiques la plupart du temps pour raconter l'histoire. En gros, les graphismes de As Dusk Falls sont des photos haute résolution en séquence, avec un filtre de style aquarelle sur toutes les photos. Visages de personnages, images de paysages, le tout dans un style aquarelle. Il y a très peu de scènes où il y a du mouvement à l'écran, comme de la fumée sortant d'une ampoule ou une voiture en mouvement. Tous les autres sont des plans séquences.Cela nous dérange un peu car, bien qu'il y ait des changements de ces plans tout au long des dialogues, il n'y a pas de mouvement de lèvres. Alors que As Dusk Falls a pris la peine de doubler le jeu en français, les répliques semblent très aléatoires, sortant de bouches pratiquement statiques, dans un jeu qui recherche une grande vraisemblance. Il a fallu un certain temps pour s'y habituer. Pour cette raison, il est difficile d'identifier les acteurs vocaux de chaque personnage. Car, bien souvent, il y a des conversations croisées en arrière-plan, car nous sommes dans un environnement très stressant (un braquage suivi d'un enlèvement), ce qui rend difficile la compréhension de certaines répliques. Cela peut être résolu, bien sûr, en activant les sous-titres, mais le jeu est livré, par défaut, avec les sous-titres désactivés.Vous pouvez terminer As Dusk Falls en solo, mais le jeu peut être entièrement joué en mode multijoueur. Les joueurs peuvent installer des applications sur leurs téléphones portables, à partir desquelles ils peuvent choisir les décisions. Celui qui est le plus voté sera exécuté, intervenant directement dans le destin de plusieurs personnages. Le jeu comporte trois modes de jeu. Il y a d'abord le multijoueur local : disponible jusqu'à 8 joueurs, les joueurs utilisent la commande ou l'application sur le même écran; vient ensuite le multijoueur en ligne : les personnes qui ont acheté le jeu peuvent inviter et jouer avec leurs amis. Enfin, le mode de transmission vous permet de configurer le jeu pour le streaming sur Twitch, en laissant le public choisir les directions de l'histoire. Cette inclusion est intéressante, car tout comme Detroit : Become Human, à la fin de chaque chapitre, nous pouvons voir l'arbre complet des chemins du jeu, et nous avons la possibilité de revenir à ce point spécifique si nous ne sommes pas satisfaits de la direction de l'histoire. En outre, à la fin de chaque chapitre, les joueurs reçoivent des missions qui correspondent aux choix effectués tout au long du jeu. Ce sont des caractéristiques intéressantes, qui augmentent considérablement le facteur de rejouabilité de As Dusk Falls.Enfin, la préoccupation de nombreux joueurs sur PS5 de nos jours, les performances de As Dusk Falls étaient bonnes. Le jeu a tourné à 30 FPS, avec une résolution 4K et des textures haute définition. Il y a eu de petites baisses de la fréquence d'images lors de changements brusques d'environnements, mais la console s'en est vite remise. Le choix du 30 FPS se justifie par l'utilisation d'images pratiquement statiques. Il n'est pas nécessaire d'augmenter la fréquence d'images (et de nuire aux performances) pour utiliser un style graphique qui ne fera pas la moindre différence. La seule nouveauté sur PS5 vient du retour haptique de la DualSense qui aide à ressentir le poids de chaque décision, ainsi que des commandes au pavé tactile qui rendent la jouabilité encore plus fluide. Notez que le jeu sera disponible courant avril en version physique."As Dusk Falls" offre une narration incroyable, avec des thèmes qu'on ne voit pas toujours autour, surtout dans les jeux de ce style. Les ramifications de l'histoire, et le doublage en français sont des facteurs qui contribuent beaucoup à ce que le jeu ait une expérience positive. Cependant, le gameplay (ou son absence) fait que le jeu ne brille pas autant qu'il le pourrait. Le style graphique, bien que différent, ne fonctionne pas non plus de la manière dont il a été implémenté. Au final, As Dusk Falls est recommandé aux fans de jeux narratifs et, avec une certitude absolue, à ceux qui sont habitués aux visual novels, car il relève définitivement la barre de ces genres. Ceux qui recherchent plus d'action, bien que le récit réserve de tels moments, seront peut-être déçus.