Vous entraînant dans des bars qui ne manquent pas de style, ForeVR Pool est donc un jeu de billard entièrement jouable en VR. Développé par ForeVR Games, le titre fait preuve d'un assez grand réalisme dans son gameplay. Nous découvrons une immense salle de jeux, nécessitant moins de deux mètres carrés, qu'il est possible d'explorer librement. Nous avons plusieurs défis dans le jeu et vous pouvez jouer en ligne et hors ligne. De quoi donc séduire les fans à priori, même si la réalisation technique se montre parfois assez austère, malgré des graphismes plutôt agréables et d'un grand réalisme. Les personnages du jeu sont quant à eux modélisés très simplement, comme en témoigne les images ci-dessous. Mais bon, ce n'est pas un problème en soi, car il est fréquent dans les jeux de billiard qu'aucun personnage ne soit présent autour de la table et que la queue de billard flotte comme par magie. La jouabilité se montre globalement satisfaisante, avec une physique des billes plutôt correcte, et une sensibilité des mouvements assez crédible. Nous sommes surpris de la véracité des mouvements des contrôleurs Sense. Une fois à la table, nous pouvons nous déplacer d'un côté à l'autre, et lorsque c'est à notre tour de jouer, nous pouvons appuyer sur les gâchettes pour viser et effectuer le coup. En revanche, le jeu n’utilise actuellement aucun retour haptique dans les contrôleurs. Il y a des options pour activer une locomotion fluide et des virages fluides, y compris un curseur pour la vitesse de rotation, mais cela se fait au prix de la perte des commandes de téléportation très bien mises en œuvre qui vous permettent d'accéder très rapidement de l'autre côté de la table de billard.Dans sa catégorie, ForeVR Pool fait plutôt mouche donc, et si l'ambiance sonore demeure bien silencieuse. Le jeu fonctionne comme des phases, à chaque adversaire que nous battons, plus le suivant est fort. Et l'intelligence artificielle du premier adversaire était déjà très bonne. Le titre comporte deux variations de ce sport, 8-Ball et 9-Ball. Dans le détail, le 8-Ball vous demande d'empocher tous ses boules avant de finir avec la noire (qui représente le numéro 8), tandis que le 9-Ball requiert de remporter le boules dans l'ordre croissant, sachant que celui qui remporte la dernière (numéro 9) gagne la partie. La progression dans le jeu est liée à la montée de niveau (via l'XP en jouant) qui débloque de nouvelles queues de billard, qui doivent être achetées en utilisant la monnaie également gagnée en jouant. Pendant que vous jouez, vous pouvez également mettre la monnaie que vous avez en jeu afin que le gagnant garde le pot. Le jeu fournit par défaut des visualisations (lignes cibles) qui vous aident à viser vos tirs, mais il est possible de les désactiver pour un défi plus élevé une fois que vous avez une meilleure idée du jeu. Il existe également la possibilité d'activer le chronomètre des tirs afin que les joueurs ne mettent pas trop de temps à faire leur tour.ForeVR Pool est un jeu de billard VR plutôt complet, assez bien réalisé et simple à prendre en main. C'est un de ces jeux auxquels vous pouvez participer pour vous amuser et vous détendre.