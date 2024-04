Il est rare que l'on retourne dans un certain univers après tant d'années. Ceci est généralement précédé d’un remake pour vous rafraîchir la mémoire. Le premier Ufouria : The Saga est une mélodie d'un tel passé que la plupart des joueurs actuels n'ont pas le droit de s'en souvenir. Il est sorti sur NES en 1991 avant d'atterrir sur la Virtual Console de la Wii en 2010 (et de la Wii U en 2014). Aujourd'hui, grâce à la fusion des créateurs originaux de Sunsoft avec les français Red Art Games, nous pouvons revenir aux aventures d'un canard avec un bonnet nommé Hebe. Ce dernier doit rassembler l'ancien équipage et s'opposer à l'envahisseur spatial Utsujin, qui règne sur les Bumyons collants. Si le court aperçu de l’intrigue vous a semblé enfantin, la suite dissipera vos doutes. Ufouria : The Saga 2 est un jeu de plateforme destiné principalement à un public plus jeune. Il est coloré, comporte des zones très différentes dispersées sur sa carte et le combat est trivial dans sa structure. Nous commençons l'aventure en incarnant Hebe, qui n'a aucune particularité. C'est un gars drôle, mais à part les techniques de base, il n'a rien de spécial. Ses amis non seulement augmentent notre armée dans la lutte contre l'invasion extraterrestre, mais surtout nous fournissent des compétences qui nous ouvrent de nouveaux niveaux. L'un nage, l'autre saute loin, le troisième sait plonger. Pendant le jeu, nous changeons de personnage à tout moment. Il n'y aura aucun obstacle sur le chemin d'une telle équipe et nous pourrons parcourir librement les plateaux suivants à la recherche de l'antagoniste.Ce n'est pas un jeu de plateforme où l'on franchit les niveaux suivants de manière linéaire. Nous avons ici une liberté, limitée uniquement par l'absence de compagnon et sa particularité - ne vous inquiétez pas, Hebe ne restera pas un canard ordinaire avec un chapeau jusqu'à la fin de l'aventure. On appelera cela une liberté contrôlée, pas nécessairement un metroidvania à part entière. Chaque plateau est rempli de pièces de monnaie, que nous utilisons pour acheter de nouveaux équipements, et d'objets de collection sous forme de canettes qui gêneront notre progression. Chaque nouveau compagnon qui nous rejoint est capricieux et a ses propres exigences. Ceux-ci ne sont débloqués à l’achat que lorsque vous disposez du montant approprié. Il ne s’agit pas d’un objet de collection caché et frustrant. Ils sont explicites, à des endroits tout à fait évidents, et leur but est de nous encourager à explorer davantage. Parce que tout le système est basé sur l'exploration . Notre principal plaisir sera de parcourir des zones auparavant inaccessibles et de découvrir de nouveaux coins et recoins après avoir acheté l'équipement approprié. Le plus bel ajout est le caractère aléatoire du monde. Chaque approche ultérieure d'une carte donnée est différente des autres, ce qui plaira certainement aux plus jeunes. Les différences sont peut-être cosmétiques, mais comme on voyage souvent à travers un monde pour arriver au bon, c'est une très bonne idée.Vous sautez et vous battez, donc personne ici n'a essayé de provoquer des complications. Le combat se déroule à l'aide des Bumyons mentionnés, dont non seulement l'adversaire dispose. Nous devons le lancer sur l'ennemi, ce qui le gelera temporairement, puis nous lui sauterons sur la tête comme le jeu de plombier le plus populaire - simple ! Cependant, nous aimerions une plus grande révolution dans les rangs de l'ennemi , car si le boss n'est pas un ami infecté par des extraterrestres, nous aurons le même monstre. Parfois, il sera plus statique, parfois il apprendra à sauter/voler, mais cela ne sert à rien de parler d'innovation. Et si on pinaille, on regrette un peu les compétences de nos compagnons. Le chat sait nager, mais l'un des autres plonge. L'un tombe trop près de l'autre et il s'avère vite que la moitié des personnages ne sont utiles que pendant une douzaine de minutes au cours de leur segment , et ils ne sont alors qu'un ajout coloré. Un gars qui saute longtemps alors qu'il n'est clairement pas nécessaire peut être difficile à gérer, et sa lente chute est irritante et rend le jeu plus difficile qu'il ne le devrait. Si cela peut être rendu plus challengeant, car Ufouria : The Saga 2 est un jeu simple, cela prend environ 2 heures et nous pouvons rester plus longtemps juste pour collecter plus, tout acheter et agrandir le hub principal, qui est l'appartement du héros. Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, car le public cible de ce jeu a tendance à s'ennuyer rapidement, il ne sert donc à rien d'abuser de sa patience.Le jeu, hormis les quelques imperfections évoquées, répond à ses hypothèses. Le monde peut être enchanteur et semble tout droit sorti d’un conte de fées matinal pour enfants. Il est timidement associé au grand Yoshi's Crafted World (pas dans cette ligue, évidemment). Les stages sont courts, mais grâce à cela, le retour en arrière nécessaire n'est pas du tout écrasant. Vous le parcourez avec un sourire constant. Parfois, même les créateurs tenteront de vous surprendre. C'est un jeu sympa pour tous les enfants, mais aussi pour les plus grands qui se souviennent avec tendresse de la simplicité rétro de l'époque NES. Le gameplay est simple, avec un monde tout droit sorti d'un conte de fées matinal pour enfants. A noter qu'une édition physique est attendue pour juillet 2024.Ufouria : The Saga 2 est la suite d'un jeu de plateforme dont certains se souviendront avec tendresse. Il s’agit d’un divertissement familial sans danger pour tous les groupes d’âge.