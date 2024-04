Devoteam remporte plusieurs ServiceNow 2024 Partner Awards dans la zone EMEA

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Consulting & Implementation Partner of the Year – Segment Elite, zone EMEA : Ce prix honore les compétences exceptionnelles de Devoteam N Platform dans la réalisation de déploiements étendus de la plateforme Now, englobant le conseil, la transformation, la mise en œuvre, ainsi que la réussite de l'adoption par les utilisateurs.

Customer Workflow Partner of the Year – Zone EMEA : Cette reconnaissance met l’accent sur l’expertise de Devoteam N Platform dans l’utilisation de la Now Platform pour créer des expériences client réussies. Leurs solutions offrent de la rapidité, de la facilité et une réduction des coûts, et dépassent systématiquement les attentes des clients.

Reseller Partner of the Year – Segment Elite, zone EMEA

Rising Star Partner of the Year – Zone EMEA

– Devoteam N Platform, un fournisseur de premier plan de services ServiceNow dans la zone EMEA, a annoncé aujourd'hui avoir remporté deux ServiceNow 2024 Partner Awards dans la zone EMEA pour la deuxième année consécutive. L’entreprise a également atteint le statut de finaliste dans trois catégories supplémentaires.Domination dans le paysage des récompensesDevoteam N Platform a été récompensée pour son travail exceptionnel par deux prix prestigieux :Devoteam N Platform a renforcé sa position de partenaire ServiceNow de premier plan en atteignant le statut de finaliste dans les catégories suivantes :Creator Workflow Partner of the Year – Zone EMEADevoteam N Platform utilise depuis 2009 la Now Platform pour aider les clients à mettre en place des flux de travail numériques qui transforment la productivité opérationnelle, améliorent l'expérience des collaborateurs et relancent la fidélité des clients. Notre équipe de plus de 800 experts en technologie et de plus de 200 consultants propose une approche holistique et transformative sur l’ensemble de la plateforme ServiceNow. Devoteam est un ServiceNow Elite Partner depuis 2019 et a été reconnu comme le Global IT Workflow Partner of the Year en 2021 et l’EMEA Elite Partner of the Year en 2024.ServiceNow, le logo ServiceNow, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.