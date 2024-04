Comment une Tech Scale-up née à Copenhague mène la révolution numérique en Belgique en matière d'audit et de comptabilité

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Alors que la vague de transformation numérique déferle sur l'Europe, Penneo, une tech scale-up née à Copenhague, s'est imposée comme un acteur majeur de la révolution des secteurs de l'audit et de la comptabilité belges. En combinant des solutions numériques innovantes et des partenariats stratégiques, le marché belge est devenu le 2e plus gros débouché pour Penneo, qui influence considérablement le paysage numérique dans un marché traditionnellement dominé par des acteurs plus importants.La Belgique est de plus en plus reconnue en Europe pour l’application rapide des technologies numériques dans les entreprises, comme en témoigne le score impressionnant dans le Digital Economy and Society Index (DESI) de l’Union européenne. La pénétration réussie de Penneo sur ce marché adulte numérique en 2022 illustre le rôle crucial de la scale-up dans la promotion de la numérisation dans le secteur belge de l'audit et de la comptabilité.Aujourd’hui, Penneo propose aux auditeurs et experts-comptables belges une solution de signature numérique avec l’eID nationale d’Itsme pour des signatures simples, sûres et vérifiables. Les flux de signatures intégrés permettent aux auditeurs et experts-comptables surchargés de collecter les signatures dans le bon ordre, avec beaucoup plus d’efficacité et de simplicité, sans avoir recours à toute la paperasserie manuelle, ce qui permet de gagner des heures et des tonnes de papier.La pierre angulaire de la stratégie de Penneo a été l'adaptation rapide aux besoins locaux, notamment l'intégration avec Itsme, le système belge d'eID très utilisé. Cette étape a montré non seulement la flexibilité de Penneo, mais aussi son engagement à fournir des solutions numériques sûres et conviviales.explique, responsable des activités belges de Penneo.La collaboration et l'intégration de Penneo avec d'autres logiciels numériques pour les experts-comptables tels que Silverfin, Adminpulse, Instaclause, Anlisa et M-Files assurent des flux de travail sans faille et améliorent l'expérience numérique pour ses clients. Werner souligne l’importance de tels partenariats stratégiques et note :Malgré sa taille relativement réduite, l’impact de Penneo en Belgique est tangible. L’inauguration d’une présence locale à Gand et l’élargissement de l’équipe renforcent l’implication de Penneo sur le marché belge et son avenir numérique. L’équipe locale a acquis 184 nouveaux clients en 2023. Elle est actuellement au service de 251 entreprises d’audit et de comptabilité. L’entité belge a représenté quelque 7,9 DKK (+/- 1,05 M d’euros) de revenus annuels récurrents (ARR), soit environ trente pour cent du total des ARR étrangers de la RegTech. Avec ces chiffres, l’entreprise montre qu’elle a une vision stratégique et qu’elle est en mesure de la mettre en œuvre.En permettant aux cabinets d’audit et de comptabilité de numériser leurs flux de travail, Penneo rationalise non seulement leurs activités, mais facilite également la transition vers des rôles plus axés sur le conseil. Werner :, dit-il pour souligner les gains d'efficacité et les économies que les solutions de Penneo permettent de réaliser.Pour l'avenir, l'innovation et l'intégration continues de Penneo avec les principales plateformes logicielles montrent à quel point l'entreprise est déterminée à stimuler la transformation numérique., affirme Werner, qui prévoit un avenir dans lequel Penneo continue de jouer un rôle crucial dans l'évolution numérique de la Belgique.-------------Penneo combine la signature numérique et les flux de travail Know Your Customer (KYC) dans une plateforme unique qui rationalise les processus d'entreprise critiques pour les entreprises B2B réglementées anti-blanchiment.Créée à Copenhague et active dans toute l'Europe, Penneo est en passe de devenir LA plateforme pour les entreprises désireuses de gagner du temps dans les tâches administratives, tout en garantissant le respect de la réglementation et la tranquillité d'esprit pour elles-mêmes et leurs clients. Penneo a déjà la confiance de plus de 2800 entreprises, dont des experts-comptables de premier plan dans le monde.Depuis notre cotation sur le Nasdaq Copenhagen Main Market en avril 2022, nous sommes plus que jamais en mesure de mettre en œuvre notre stratégie d’expansion européenne et de développer nos activités afin de maximiser la valeur pour nos clients existants et futurs.Pour plus d’informations sur Penneo, rendez-vous sur h ttps://penneo.com/fr/