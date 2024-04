Avez-vous déjà imaginé voyager dans le passé pour voler des recettes à vos ancêtres ? Eh bien voilà le leitmotiv du titre "A Time Traveller's Guide To Past Delicacies", que l'on pourrait traduire en français par "Guide d'un voyageur temporel sur les délices du passé". Le jeu se présente comme un programme éducatif de cuisine futuriste animé par une marionnette chaussette nommée Capitaine Coolimbus. Apparemment, nous sommes dans l'espace puisque nous devons cuisiner dans des environnements à faible gravité avant d'être projeté dans le passé pour rassembler vos propres recettes. Il faut noter que cela parle beaucoup dans le jeu et que l'aventure est entièrement en anglais (voix et textes), ce qui laissera indéniablement de côté plus d'un joueur, surtout qu'une grande partie du temps vous devrez regarder des vidéos du capitaine utilisant des équipements de cuisine tous droits sortis d'une chambre d'enfant. Lorsque vous jouerez réellement, vous partez à la recherche de quelques ingrédients dans des décors assez excentriques (regardez les images ci-dessous) avant de vous débarasser d'un des vous aïeuls (oui le jeu est PEGI 12 tout de même). Ensuite, il faudra photographier quelques recettes, rien de véritablement difficile, d'autant plus que les développeurs signalent par un gros point d'exclamation la présence des dites recettes.Une fois en cuisine, Cooking Mama n'a qu'à bien se tenir. Vous devez appuyer sur un bouton pour choisir les ingrédients nécessaires et les guider là où ils doivent être à l'aide d'un curseur maladroit. Quel dommage de ne pas pouvoir utiliser l'écran tactile sur la Switch, cela aurait rendu les actions beaucoup plus rapides, car il faut avouer que ce passage derrière les fourneaux est tout sauf une sinécure. En outre, la folie qui émane du jeu de prime abord s'évanouie assez rapidement. Il faut dire qu'en moins d'une demi-heure, vous apercevrez déjà le générique final. Pour 3,99€, il n'y a pas de quoi crier au scandale, mais nous aurions aimé une campagne plus longue néanmoins.A Time Traveller's Guide To Past Delicacies est un jeu assez barré et clairement assez unique dans son genre. Malheureusement l'expérience demeure peu exhaustive et nous laisse un peu sur notre faim.