Depuis quelques années, les rage room se sont également répandues dans toute l'Europe. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont ces pièces où une série d' objets sont mis à disposition pour être brisés : le client paie pour rester seul dans la pièce pendant un moment, équipé d'une batte ou d'un autre instrument contondant avec lequel il écrase ce qui l'entoure. Cette activité pourrait s’avérer être un excellent moyen de réduire le stress. Eh bien, le pendant virtuel des rage room vient d'être publié sur PlayStation VR2 : il s'appelle Break Stuff VR et, comme son nom l'indique, il consiste essentiellement à casser tout ce qui passe à sa portée. Dans quatre niveaux différents, vous lancez des objets depuis une table devant vous et essayez de casser des objets dans l'environnement pour de l'argent. L'argent débloque à son tour des objets plus nombreux et plus lourds à lancer ainsi que de nouveaux niveaux. La physique des lancers fonctionne incroyablement bien dans ce jeu, chaque objet à un poids spécifique et le rendu est intéressant. Mais à part ça, ce n'est pas si génial. En termes de contrôle, nous ramassons simplement l'objet et effectuons le mouvement de lancement, en le relâchant à la fin, ce qui n'est pas sans rappeler certaines productions du temps de la Wii.Par ailleurs, la progression est inutilement fastidieuse car vous devez jouer l'étape en cours encore et encore pour passer à la suivante, ce qui créé une certaine répétition des tâches. Les graphismes sont également assez approximatifs, ce n'est clairement pas un titre qui poussera le PSVR2 dans ses retranchements. Nous ne savons pas s'il a le même effet cathartique que la version réelle, mais Break Stuff VR a l'avantage de nous transporter dans des endroits comme des magasins et des espaces ouverts où nous ne provoquerions normalement pas de tels désastres. Faites juste attention à ne pas détruire la maison lorsque vous y jouez ! Il faut noter que Break Stuff VR est intégralement en français, et l'ambiance nous a rappelé Carnival Games (tiens encore un jeu Wii).Break Stuff VR est un jeu amusant pendant un moment, mais la très grande répétition des tâches rend l'exercice moins divertissant qu'escompté. A privilégier en courtes sessions de jeu.