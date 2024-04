Après le succès sur smartphone d'Alice Gear Aegis , le développeur Pyramid a décidé de mettre le paquet et d'amener le titre également sur consoles. Cette production ne présentera que deux modes de jeu, à savoir en ligne et hors ligne. Une fois le mode hors ligne sélectionné, nous pourrons vivre l'histoire d'Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix, qui est la même que la version mobile. Une machine sensible nommée « Weiss » va décider d’attaquer la Terre et ses systèmes électroniques, plaçant ainsi la planète en état d’alarme. Pour contrer cette menace, il y aura l'Actress, qui, avec ses systèmes de renforcement militaire, luttera contre le système Weiss. Mais dans Alice Gear Aegis, nous ne verrons pas les filles se battre contre des êtres maléfiques, des cyborgs, etc. Non, même pas contre des monstres à tentacules, n'essayez pas. Dans le titre, en effet, le but des filles protagonistes est de devenir actrices, c'est-à-dire les éléments les plus importants de la défense planétaire. Une fois que nous aurons passé l'écran de texte contenant l'explication du contexte historique et sélectionné notre idole, nous pourrons commencer à vivre l'histoire individuelle de chaque personnage. A travers des sections de visual novel très dynamiques dans lesquelles on verra les personnages bouger et parler, avec un doublage japonais, on comprendra les motivations qui poussent le personnage à vouloir devenir actrice. Des motivations qui, malheureusement, seront similaires pour tous, avec un rival à défier et à vaincre, jusqu'à ce que le rêve se réalise. Fin. Il n'y aura littéralement rien d'autre à voir ou à faire après avoir vu le générique, à part sélectionner une autre fille et rejouer le mode histoire. Il convient également de prendre en considération la simple présence de la langue anglaise dans les textes, impossible à modifier.Comme nous l'avons dit plus tôt, dans le jeu nous ne serons pas occupés à combattre des menaces extraterrestres mais à faire partie de cette élite appelée « actrices », prêtes à défendre la planète. Pour en devenir une, les filles seront lancées dans un tournoi virtuel dans lequel elles devront s'affronter et monter sur le podium. Le tournoi durera vingt et un jours au cours desquels la protagoniste et son équipe devront se battre, au mieux de leur potentiel, contre d'autres filles et leurs équipes, également motivées pour devenir actrices. Avant de commencer n'importe quelle bataille, il y aura un tutoriel qui, en plus d'illustrer les commandes de base du jeu, ne fera que confondre le joueur sur les capacités réelles des protagonistes pendant les combats. À ce jour, on ne sait pas encore vraiment ce que font certaines capacités, mais dans l'ensemble, elles font des dégâts et serviront donc, d'une manière ou d'une autre, à gagner la bataille. Lors des batailles, les filles porteront des pièces de mecha pour améliorer leurs capacités et leur apporter leur soutien. Le combat sera caractérisé par des corps à corps et des échanges de tirs et aura un temps limite pour gagner. Dans certains affrontements, il sera également possible de combattre avec votre équipe contre les équipes adverses, dans ce que seront les "combats de boss" du tournoi et les phases qui rapprocheront toujours plus le protagoniste du podium. Avant ces affrontements entre équipes, il y aura toujours un petit intermède dans lequel on verra les protagonistes se parler et donner un peu de contexte au développement de l'intrigue. Dans ces combats, on commence déjà à remarquer le facteur de répétitivité du titre, qui ne permet de mettre en œuvre aucune stratégie et réduira donc tout à l'appui compulsif sur les boutons d'attaque. Aucune particularité particulière à mentionner par rapport au retour haptique de la DualSense. Pendant le jeu, la manette semblera morte, c'est vraiment dommage mais ça nous laisse à penser qu'il s'agit d'un simple portage du jeu PS4 sur PS5.L'une des fonctionnalités les plus mentionnées et louées d'Alice Gear Aegis est certainement la personnalisation. Tant depuis le menu principal que depuis celui spécifique du tournoi, il sera possible de personnaliser l'équipement de votre actrice au mieux de vos préférences. En dépensant un "or" générique, la monnaie du jeu, il sera possible d'acheter de nouvelles armes, des pièces de mecha et même les objets esthétiques classiques tant appréciés des joueurs japonais. Pas seulement pour l'embellissement, les pièces d'équipement serviront à donner un véritable coup de pouce au personnage, pour lui permettre de mieux affronter les combats les plus difficiles et de libérer son véritable potentiel. Non pas que la difficulté du jeu hors ligne soit si élevée, ces personnalisations seront très probablement utilisées pour la partie en ligne. Malheureusement, les serveurs ne sont pas vraiment soutenus du côté européen, avec très peu de monde rencontré dans ce mode. Mais alors, le public occidental est-il vraiment prêt pour des titres comme celui-ci ? La réponse est malheureusement « non ». Bien qu'il soit répétitif et peu attrayant, Alice Gear Aegis est extrêmement amusant à jouer. La rapidité des combats et la personnalisation peu variée mais très efficace font du titre quelque chose de vraiment agréable à jouer quand on veut juste éteindre son cerveau et se détendre, comme s'il s'agissait d'un jeu de combat normal.Ici, vous n'aurez pas à penser à des combinaisons de touches étranges et à des combos absurdes, il vous suffit de frapper comme des forgerons. Mais sans aucun doute, le titre a une structure de peu d'importance pour ceux qui sont habitués à des histoires captivantes et à un gameplay à couper le souffle. Il ne serait pas étrange de découvrir qu'au Japon il existe une ligne de gadgets et de figurines dédiées au titre, un anime et bien plus encore, puisque le titre semble être réalisé spécifiquement à des fins de merchandising. La quasi-totalité des trophées du titre seront liés aux modes histoire des différents personnages, qu'il faudra compléter plusieurs fois pour être débloqués. Une fois cette phase passée, vous devrez tout acheter, absolument tout, y compris les équipements et accessoires de la boutique du jeu, et ce sera le véritable cauchemar du titre. Pour tout acheter, vous aurez besoin d'environ 1,2 million de pièces que vous devrez cultiver en complétant le mode histoire encore et encore, jusqu'à ce que la boutique soit complètement vide. Par conséquent, préparez-vous à au moins soixante-dix heures de jeu pour avoir la chance de montrer une nouvelle coupe Platine.Avec une structure typiquement japonaise et destiné à la vente de gadgets connectés, Alice Gear Aegis ne brille pas par l'innovation et la structure, mais il est sacrément amusant et léger à jouer pendant une pause entre un jeu et un autre. La personnalisation fait son travail, mais ne vous attendez pas à des filles aux gros seins et à des vers d'anime, après tout, le monde est en guerre.