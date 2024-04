Geometry Survivor s'inspire clairement des éléments roguelite de Vampire Survivors, mais affiche une présentation qui évoque plutôt Geometry Wars, le hit original du Xbox Live Arcade. Équipé d'une lueur néon des années 80, l'objectif est de survivre à un assaut sans fin de formes géométriques. En commençant par un simple tire-pois, les ennemis vaincus lâchent de minuscules objets de collection qui font office de monnaie. Une fois que suffisamment de contenu a été collecté, le joueur passe au niveau supérieur et une nouvelle capacité peut être débloquée ou améliorée. Ce cycle se répète jusqu’à ce que vous soyez inévitablement dépassé. Bien que ces nouvelles capacités et améliorations soient impératives pour la survie du joueur, des déverrouillages permanents sont possibles pour les joueurs patients. En fait, c’est le plus gros écueil : Le seuil pour débloquer quelque chose de valable prend beaucoup de temps. Genre, très longtemps. Des heures, en fait. Ainsi, chaque capacité débloquée est une décision importante. Et le jeu aime aussi taquiner le joueur. Économisez-vous tout cet argent durement gagné pour être récompensé par des paiements légèrement plus importants à la fin d'une partie, ce qui est utile à long terme ? Ou utilisez-vous cet argent pour alimenter votre combattant, ce qui pourrait vous donner un léger avantage pour infliger plus de dégâts à court terme ?Au niveau du gameplay, le jeu se contrôle bien mais le même arrière-plan et les mêmes sprites ennemis deviennent rapidement répétitifs. En comparaison, Vampire Survivors comporte plusieurs étapes, différents objectifs, une large liste de personnages jouables et de nouveaux ennemis correspondront au niveau de votre personnage. Ici, jouer dans la même zone de confiance, lutter contre les mêmes ennemis, jouer avec une forme similaire peut s'avérer épuisant, d'autant plus que le jeu nécessite de longues sessions de jeu pour débloquer quoi que ce soit. Par conséquent, même avec un jeu généré aléatoirement, le gameplay est plutôt brouillon et ne respecte pas pleinement le temps du joueur. Geometry Survivor n'est pas un mauvais jeu et les fans du genre devraient l'apprécier. La réalisation technique est plutôt efficace, avec un graphisme coloré et stylisé, les commandes demeurent fluides en toutes circonstances heureusement d'ailleurs car la moindre erreur sera fatale. Le jeu est vendu 4,99€, ce qui demeure très honnête, après il faut garder à l'esprit que le titre tient plus du roguelite que du shoot'em up pur et dur, ce qui a des conséquences sur sa durée de vie et son rythme.Mélangeant le gameplay de Vampire Survivors avec le look de Geometry Wars, Geometry Survivor convient si cela ne vous dérange pas de faire plusieurs courses pour débloquer une misérable mise à niveau.