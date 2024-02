Utiliser des appareils personnels à des fins professionnelles – conseils d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

e travail hybride (hybrid work), depuis qu’il a aidé les organisations à surmonter la pandémie, a consolidé sa place. Dès lors, nombreux sont ceux qui souhaitent ou doivent accéder aux données de l’entreprise depuis n’importe quel endroit, à toute heure ainsi qu’à partir de n’importe quel appareil.Même s'il n'y a pas de solution universelle, certaines mesures peuvent fortement contribuer à protéger les organisations.Réduire la surface d'attaque des entreprises L’utilisation par les employés d’appareils non gérés par les équipes informatiques est une menace sérieuse pour les données de l’entreprise. Les criminels étant toujours à la recherche de failles dans la cuirasse des organisations, limiter le nombre de points d'entrée potentiels est l’évidence même. Les organisations doivent faire l'inventaire de tous les appareils accédant à leurs réseaux et définir les normes de sécurité et les configurations auxquelles ces appareils doivent répondre pour garantir une protection de base.Des applis ou autres logiciels non approuvés sur les appareils des employés sont une source de risques pour l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données et des systèmes. Pour empêcher l'accès non réglementé de tiers aux données sensibles, les organisations peuvent créer une « barrière » entre les informations personnelles et professionnelles et contrôler les appareils en imposant une liste noire (ou blanche) pour les applis. Garder les appareils sous contrôle est possible grâce à un logiciel spécial de gestion des appareils mobiles.Mettre à jour les logiciels et les systèmes d'exploitation Chaque jour de nouvelles vulnérabilités sont découvertes dans des logiciels couramment utilisés. Par conséquent, il est plus facile de s'assurer que les employés travaillent sur des appareils à jour s'ils utilisent des ordinateurs portables et des smartphones de l'entreprise et s'ils bénéficient de l'assistance du service informatique pour installer les mises à jour sur leurs machines peu de temps après leur publication. Beaucoup d’entreprises utilisent un logiciel de gestion des appareils non seulement pour installer les mises à jour, mais également pour améliorer la sécurité en générale.Si la mise à jour de logiciels sur leurs appareils se fait par les employés, les organisations peuvent leur rappeler que des correctifs sont disponibles, fournir des guides sur la façon de les appliquer et suivre leur avancement.Établir des connexions sécurisées Si des employés externes doivent accéder au réseau, l’organisation doit en être informée. Ces collaborateurs peuvent utiliser non seulement leur réseau domestique, mais également les réseaux publics. Un réseau privé virtuel (VPN) correctement configuré qui permet aux travailleurs distants d'accéder aux réseaux d'entreprise est un moyen simple de réduire l'exposition d'une organisation aux vulnérabilités que les criminels pourraient exploiter.Activer la connectivité à distance dans l'environnement informatique d'une organisation se fait via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol). Lorsqu’on est passé au travail hybride, les connexions RDP ont fortement augmenté, tout comme les attaques contre les endpoints RDP. Pour accéder aux réseaux d'entreprise, les attaquants ont exploité des paramètres RDP mal configurés ou des mots de passe faibles. Ainsi, les criminels peuvent s'emparer de la propriété intellectuelle, crypter les fichiers et les conserver contre rançon, tromper un service comptable pour qu'il transfère des fonds vers des comptes qu'ils contrôlent ou faire des ravages dans les sauvegardes de données.Il y a de nombreuses façons de se protéger contre les attaques RDP. L'accès RDP doit être correctement configuré, notamment en désactivant le RDP accessible sur Internet et en ayant des mots de passe forts pour tous les comptes pouvant être connectés via RDP. Pour en savoir plus sur la configuration RDP appropriée, consultez l'article récent d'ESET :Remote Desktop Protocol: Configuring remote access for a secure workforceProtéger les joyaux de la couronne Stocker des données confidentielles de l'entreprise sur un appareil personnel constitue un risque en cas de perte ou de vol de l'appareil, s'il n'est pas protégé par mot de passe et si le disque dur n'est pas chiffré. Cela s'applique également si l'appareil est utilisé par quelqu'un d'autre. Même si c’est un membre de la famille, cela peut conduire à compromettre les données de l'entreprise, qu’elles soient stockées localement ou dans le cloud.Des mesures telles qu'une protection renforcée par mot de passe, le verrouillage automatique d'une demande et la formation des employés pour empêcher quiconque d'utiliser l'appareil, protégeront les données de l'organisation.Pour réduire le risque que des personnes non autorisées accèdent à des informations confidentielles, les organisations doivent chiffrer les données sensibles en transit et au repos, mettre en œuvre une authentification multi facteur et sécuriser les connexions réseau.Visioconférence sécurisée La pandémie, a déplacé toutes les réunions vers le monde virtuel. Les organisations donc doivent établir des lignes directrices pour la vidéoconférence : quel logiciel utiliser et comment sécuriser la connexion.Il faut utiliser un logiciel doté de fonctionnalités de sécurité robustes, d'un cryptage de bout en bout et d'une protection par mot de passe pour protéger les données confidentielles des regards indiscrets. Les logiciels de visioconférence doivent disposer des dernières mises à jour de sécurité afin de pouvoir remédier à toute faille le plus rapidement possible.Les logiciels et les personnes Un logiciel de sécurité multicouche réputé doit être utilisé sur les appareils accédant aux systèmes de l’organisation. Un tel logiciel – géré par l'équipe de sécurité ou informatique de l'organisation – peut éviter bien des maux de tête ainsi que des pertes de temps et d’argent. Cela peut protéger contre les nouvelles menaces de maliciels, sécuriser les données et aider les administrateurs système à maintenir les appareils conformes aux politiques de sécurité de l'organisation.S'assurer que les appareils et les données sont régulièrement sauvegardés (et tester les sauvegardes) et dispenser une formation de sensibilisation à la sécurité au personnel sont d'autres mesures incontournables. Les contrôles techniques ne sont pas complets si les employés ne comprennent pas les risques associés à l'utilisation d'appareils personnels à des fins professionnelles.Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 