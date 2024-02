Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy vous propose d'endosser le rôle d’un avocat de droit pénal du prestigieux bureaux d’avocats Wright & Co. Apollo Justice : Ace Attorney est en réalité le quatrième opus de la série Phoenix Wright : Ace Attorney. Comme le titre l'indique, le jeu salut l’arrivée d’Apollo Justice, un tout nouveau protagoniste qui assume pleinement le rôle de star du tribunal et assure la justice pour ceux qui en ont le plus besoin. Votre premier client sera d'ailleurs une vieille connaissance. Mais vous ne serez pas seul durant vos investigations, la mystérieuse magicienne Vérité sera votre assistante et elle n'est autre que la fille adoptive d'un certain Phoenix Wright. Nous y revenons toujours. Vous devrez donc employer votre instinct et votre don inné pour mettre à jour des indices cruciaux sur la scène de crime et triompher du génial procureur et rockstar à temps partiel (!), Konrad Gavin. Phoenix Wright : Ace Attorney - Dual Destinies ("Ace Attorney 5") remet en scelle Phoenix Wright comme avocat principal, huit ans après sa dernière entrée dans une salle d'audience. Le scénario débute un an après Apollo Justice : Ace Attorney. Après une cinématique, on découvre qu'une explosion a détruit le tribunal. C'est à la Wright Anything Agency que revient d'abattre le marteau de la justice sur les responsables, dans une aventure remplie de rebondissements. Cette fois, Phoenix est accompagné du jeune procureur Apollo Justice et d'une nouvelle avocate associée, Athena Cykes, qui apporte au tribunal ses propres astuces.Enfin, Phoenix Wright : Ace Attorney - Spirit of Justice (Ace Attorney 6) met aussi en avant Phoenix Wright comme avocat principal. Cette fois, Nick rejoint le royaume de Khura'in d'où est originaire la technique de Kurain Channeling. Il a pris quelques jours de vacances pour aller rendre visite à Maya Fey. A peine arrivé, son jeune guide Ahlbi Ur'gaid est accusé de vol et de meurtre. Durant le procès, Phoenix découvre que le tribunal ne comporte plus un seul avocat. Il y a vingt-trois ans, la reine de Khura'in a imposé la loi du "Defense Culpability Act". Si un criminel est désigné coupable, son avocat le sera également. Les procès sont menés par le procureur Nahyuta Sahdmadhi qui peut compter sur le soutien de Rayfa Padma Khura'in, Princesse du Royaume Khura'in, grâce à ses pouvoirs permettant de visionner les derniers moments de la victime dans un miroir d'eau (la "Divinition Séance"). Resté au cabinet Wright Anything Agency, Apollo Justice hérite également d'une affaire explosive. La fille adoptive de Phoenix, Vérité Wright, est accusée d'homicide volontaire alors qu'un tour de magie a mal tourné ...Chaque avocat de la défense dispose d'une compétence particulière. Avec Phoenix, vous disposez de la fonction Verrous-psyché qui s’avère indispensable lorsque vous aurez affaire à un témoin hostile qui ne veut pas révéler la vérité. La seule façon d’obtenir l’information nécessaire est de déverrouiller des Verrous-psyché avec une série de questions correctes ou de coincer le témoin pour des déclarations incohérentes. Présenter des preuves douteuses ou ne pas parvenir à déverrouiller les Verrous-psyché diminuera la crédibilité et fera descendre la barre de vie. Lorsque celle-ci est trop basse, Phoenix perd l’affaire. Il est toutefois possible de faire remonter la barre de vie en déverrouillant les Verrous-psyché d’un témoin. Bien sur, Apollo Justice possède toujours son bracelet permettant d’interpréter la gestuelle des témoins. Celle-ci permet de se concentrer sur les mouvements convulsifs inconscients qui trahissent les mensonges des témoins. Quand cela se produit, vous devez utiliser l’écran pour vous concentrer sur les personnages et rechercher leurs tics nerveux. Une fois localisé avec succès, les mouvements convulsifs peuvent être exploités pour révéler les mensonges dans les témoignages. Etre capable de bien négocier l’écueil de ces témoins est la clef pour gagner une affaire dans ce jeu. Enfin, Athena Cykes apporte au tribunal ses propres astuces. Son "Mood Matrix" peut mettre en évidence les émotions des témoins et apporter ainsi un nouvel éclairage sur leurs déclarations. Analysez leurs émotions grâce à cet outil, révélez les sentiments dissimulés derrière leurs mots et contestez leurs témoignages pour faire éclater la vérité.Quelque soit l'épisode, les affaires se divisent dans ce jeu en deux parties différentes – la première est constituée par le combat au sein du tribunal, la deuxième se concentre plus sur l’audition des témoins et la visite de la scène de crime afin de rechercher des indices et des preuves. Avant d’aller devant le tribunal, il vous faudra rechercher les preuves qui peuvent faire relaxer votre client. Sans preuves même une belle plaidoirie ne pèse pas lourd. C’est pour cela que le joueur doit s’armer du plus de preuves possibles pour contrer les argumentations de l’accusation. Ils devront ainsi soigneusement écouter les témoins de l’accusation afin de mettre en évidence les contradictions dans leurs déclarations. En plus de cela, il sera nécessaire de visiter les scènes de crime ou d’autres endroits clé afin de récupérer des preuves ou découvrir des secrets. Les joueurs doivent dans le tribunal prouver l’innocence de leur client en mettant en évidence les erreurs dans les déclarations des témoins et utiliser les preuves mise à jour pour aller à l’encontre des affirmations du parquet. Le joueur a le droit de commettre cinq erreurs dans chaque affaire avant que le juge ne statue en faveur de l’accusation. L'épisode 4 marque également le retour des enquêtes scientifiques avec Ema Skye, il faudra détecter des empreintes digitales ou bien encore rechercher des traces de sang grâce au Luminol. Comme toujours, vous pouvez également vous réfèrer à des dossiers judiciaires à n’importe quel moment du procès pour développer votre argumentation en touchant l’écran des profils pour révéler des informations sur les protagonistes et découvrir des indices essentiels. Vous avez aussi la possibilité de reprendre l'historique de vos conversations, plus aucun des indices capitaux lâchés par les témoins ne vous échappera.Cette adaptation PS4 d'Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy comporte un lissage graphique appréciable. Apollo Justice fut le premier épisode de la série en 3D intégrale, de ce fait les réactions exagérées des personnages, véritable marque de fabrique de la série, prirent vie de façon inédite, tout en conservant l'atmosphère graphique des précédentes versions en 2D. Dans ce remaster, on gagne forcément en précision et en netteté depuis les originaux. Le character design est toujours aussi exhaustif et excentrique, et le titre profite de quelques cinématiques animées très réussies. Armé d'une mise à scène irréprochable, Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy dispose de répliques de premier choix ... et cette fois en français intégral dès le lancement ! C'était d'ailleurs l'un des écueils des épisodes 5 et 6 sur 3DS qui étaient demeuré totalement en anglais. Bon point, les deux épisodes spéciaux sortis précédemment en contenu téléchargeable sont également de la partie. Très prenant, Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy est de ses jeux où les parties durent plusieurs heures, le temps de mêner à bien son enquête. Une fois dans le bain il est en effet difficile de décrocher. Même si l'aventure peut sembler longue, on avance assez rapidement, comptez une douzaine d'heures par épisode pour le joueur moyen. La bande son affiche une ambiance à l'unisson de l'action à l'écran, avec des thèmes très percutants. Le seul réel défaut de cette mouture PS4 est peut être le jeu à la manette forcément moins confortable qu'un écran tactile pour ce type de jeu d'aventure, même si la pavé tactile de la Dual Shock 4 est pris en charge pour déplacer le curseur. A noter qu'une édition physique du jeu est disponible au Japon uniquement.Côté supplément, dans le menu des options se trouvent les utilitaires audio et vidéo classiques, ainsi que la personnalisation des touches. Cependant, les éléments les plus intéressants sont "Gameplay", où vous pouvez personnaliser la transparence de la zone de texte ou le temps d'attente entre un rythme et un autre, et l'élément "Lecteur" pour activer le mode Histoire. En activant ce dernier, le jeu se déroulera automatiquement, sans avoir à appuyer sur aucun bouton, tandis que nous garderons le contrôle dans les moments importants, comme les objections ou la présentation des preuves. Alors installons-nous confortablement dans le canapé et profitons pleinement des belles histoires de cette trilogie. Si ce qui a été dit ne suffisait pas, vous retrouverez également le mode musée dans le jeu. Ici, vous pourrez explorer les nombreux croquis des personnages, les illustrations utilisées au cours de l'histoire, les décors, les vidéos et écouter les magnifiques chansons de la trilogie. De plus, une merveilleuse surprise vous attend. Une grande nouveauté est la section "Animation Studio", qui offre aux plus créatifs la possibilité de créer de courtes scènes animées en utilisant tous les éléments du jeu vus dans le mode Histoire. Vous pouvez tout utiliser, des personnages les plus emblématiques aux témoins les plus cachés.Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy est indéniablement une compilation réussie. Le lissage graphique s'avère très appréciable et ce genre de production s'avère ô combien rare sur PS4. Exhaustive, cette production comporte trois épisodes toujours aussi plaisant à suivre et l'aventure avance rapidement sans qu'aucune lassitude ne vienne nous perturber un seul instant. On pourra par contre regretter une sortie uniquement en digital en Europe (meh) mais la bonne nouvelle vient du retour de la localisation en français, ce qui s'avère toujours gagnant dans un jeu d'aventure textuel. Autre petit bémol, il est forcément moins agréable de jouer à un titre pensé pour un contrôle tactile avec une traditionnelle manette de jeu même si le pavé tactile de la Dual Shock 4 est pris en charge.