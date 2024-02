Présenté en style de ton rétro 4, Hell Well est un jeu de survie et tower defense dans lequel votre chute est inévitable, mais le véritable défi est de survivre et de faucher autant d'ennemis que possible avant votre trépas ultime. Vous incarnez un sorcier sombre défendant son territoire contre les anges. Armés d'une attaque à distance de boule de feu avec un temps de recharge, les âmes peuvent être obtenues auprès des ennemis vaincus, puis dépensées dans des tours, des améliorations et des capacités à débloquer. L'action est rapide et il y a toujours quelque chose de nouveau à débloquer ou à améliorer, donc l'action est constante et divertissante, mais il y a un problème : l'équilibrage. En effet, dans ces ruines et cimetières générés de façon procédurale, le gameplay peut devenir plutôt fastidieux. L'attaque de boule de feu du tire-pois n'est tout simplement pas assez puissante et elle ne tire pas aussi vite qu'elle le devrait. Par conséquent, le joueur doit s’appuyer sur les tours placées pour faire le gros du travail. Cependant, les ennemis rongent ces tours dès la fin de leur période d'invincibilité, vous laissant seul pour mitrailler et tuer des foules d'ennemis, une petite explosion de feu à la fois. Il y a des moments où nous avons littéralement marché dans le même cercle pendant vingt minutes jusqu'à ce que le dernier ennemi tombe, sans jamais briser la manipulation de l'ennemi. Ainsi, au lieu d’être un titre de tower defense au rythme effréné, il devient rapidement une leçon d’attrition et de ténacité.L'interface utilisateur et même le menu principal sont également un peu compliqués mais créatifs. Au lieu de sélectionner un nouveau jeu dans le menu, les joueurs sont libres d'explorer un monde d'introduction pour modifier les paramètres, parcourir les palettes de couleurs déverrouillées et même trouver des secrets pour démarrer une partie avec un peu de munitions supplémentaires dans votre poche. Même si l'originalité est toujours bienvenue, il faut un peu de temps pour comprendre quoi faire dans Hell Well. N'oubliez pas que vous devez vous déplacer directement au sommet d'une tour pour l'améliorer ou la soigner, il est donc facile de rater le coup en appuyant sur un bouton. Étant donné que le joueur se tient toujours à distance d'une douzaine d'ennemis à une seconde donnée, il est difficile de sélectionner une tour, une bombe ou un lance-pois dans le feu de l'action puisque les boutons latéraux sont utilisés pour faire défiler la liste collectée au lieu de attribuer un bouton à chaque option. Par conséquent, cela ne vaut souvent pas la peine de prendre le risque de tâtonner avec les commandes à la volée et de s'en tenir à une attaque de feu sous-puissante. Le style visuel rétro est bien réalisé, et la bande-son est correcte mais devient facilement répétitive avec des séquences plus longues puisque la piste est essentiellement sur une boucle géante.Hell Well fait beaucoup de choses correctement, malheureusement, les problèmes d'équilibrage auront rapidement raison des plus impatients : Même avec une présentation simpliste, Hell Well est un jeu trop complexe.