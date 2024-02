Toy Trains VR

Toy Trains débute en actionnant l'interrupteur de la lampe du grenier de la maison de nos grands-parents, où nos parents nous ont laissés. On voit alors une table couverte de fouillis et au premier plan une caisse avec un train miniature d'où l'on peut entendre des bruits étranges. Il s'avère que, outre le contenu connu, nous sommes accueillis de l'intérieur par un tout petit peuple, un représentant des indigènes des chemins de fer appelés Railies. Et c'est de lui que l'on apprend que les grands-parents sont également partis et qu'on nous demande de l'aide dans leur étrange langage. Dans le jeu, nous avons des textes dans notre langue afin que nous puissions les comprendre. Alors, sans trop réfléchir, on tire sur la corde et on commence à jouer. Et on dirait que nos Railies ont vraiment besoin d'aide. Chacun des dix chapitres est un diorama distinct dont le point principal est un chantier de construction. Et notre tâche est de tracer les pistes de manière à relier les points importants sur la carte. Il peut s'agir simplement de maisons pour éliminer l'exclusion liée aux transports, mais aussi de lieux de travail tels que des scieries, des mines ou des carrières. La mairie se présente avant tout comme un tutoriel. Et là, nous avons eu un petit problème, parce que nous n'avions pas réalisé qu'il fallait que ce soit une boucle fermée. Cela n'est apparu que lorsque nous avons déposé la locomotive. Mais après tout, c'est un tutoriel donc ça n'a pas d'incidence sur la suite des événements.Chacun des dix dioramas et chantiers est divisé en trois étapes. Chaque fois que nous connectons des objets visibles et débloquons une nouvelle étape de construction, de nouveaux points sont ajoutés à la « file d'attente ». Et croyez-moi, nous avons dû reconstruire nos diagrammes plus d'une ois, et souvent recommencer certaines boucles à partir de zéro. Il convient d’ajouter ici que Toy Trains ne s’attend pas à ce que nous nous inscrivions dans un certain modèle. Nous ne sommes limités que par les éléments disponibles, le terrain et notre imagination. Nous sélectionnons les voies et plus tard d'autres éléments de nos nœuds ferroviaires dans un catalogue spécial, un livret stylisé comme un ancien manuel avec des commentaires. On retire simplement l'élément souhaité et on le place où l'on veut. Nous pouvons emmagasiner autant que nous voulons, car il n’y a pas de limite, et si quelque chose nous déplaît, nous le jetons ou le mettons dans un récipient sous la table. Au début, le choix est modeste, mais à chaque étape suivante, de nouvelles pièces s'ajoutent. Ainsi, outre les virages, nous obtenons plus tard des ponts, des tunnels ou des piliers sur lesquels nous pouvons ensuite poser des voies. Les créateurs se sont probablement inspirés des jeux de rails d'Ikea, car comme tout le reste est à différentes échelles, la courbe n'est que grande, et parfois une petite serait utile. L'introduction de chaque nouvel élément est précédée d'un mini diorama montrant un exemple d'utilisation - un gros plus pour cela. Chaque diorama suivant présente une disposition plus exigeante des objets et du terrain, mais nous obtenons toujours quelque chose de très utile à ce moment-là. De ce fait, nous avions l'impression que le niveau de difficulté était toujours au même niveau au-delà de la dernière étape.Au cours des quatre heures environ passées avec Toy Trains, il n'y a pas eu un seul moment de découragement. Le décor est un dessin animé chaleureux, avec des instruments qui grattent en arrière-plan, tout est convenablement tamisé et n'interfère pas avec notre réflexion. Il y avait cette ambiance Minecraft, même si les graphismes et la musique sont un peu différents. Mais il y avait certaines choses qui dérangeaient, comme ces petits cailloux dans la chaussure. Par exemple, l’impossibilité de regarder une table d’un autre côté, même par téléportation. Parfois, cela faciliterait la planification ou l’agencement d’un élément. Souvent, lorsque nous déposions la locomotive, les wagons ne voulaient pas se coller ensemble, mais lorsque nous soulevions le premier, ils se connectaient comme par magie. Et l'immersion manquait un peu lorsque les objets passaient entre les mains ou d'autres objets. Comme mentionné, cela n'a pas découragé et ce n'est pas très pénalisant.Le jeu n'est pas réalisé par des débutants absolus, mais pas des anciens de SUPERHOT Team. Toy Trains est en l'état un très bon jeu VR et nous nous sommes beaucoup amusé avec, en attendant juste un moment libre pour terminer au moins une étape. C’est une de ces expériences VR chaleureuses et relaxantes que l'on apprécie tant. Mais pour le moment, il s’agit d’un jeu à un coup. Il y a assurément du potentiel pour plusieurs modes qui augmenteraient la durabilité, comme la coopération, un mode avec un nombre limité d'éléments (ou mode chronométré) ou des dioramas aléatoires. Mais le marché des jeux VR n'étant pas spécialement très porteur actuellement, peut être que le voyage s'arrêtera juste là.Toy Trains est une expérience chaleureuse et relaxante d’une vague de nostalgie de la construction de trains. Il faut aussi réfléchir un peu et laisser libre cours à son imagination. Un des meilleurs jeux VR assurément.