Une orpheline de mère, un fantôme pour ami et un mystère, ou plutôt deux grandes énigmes qu'il sera aussi agréable de résoudre hier qu'aujourd'hui avec Another Code : Recollection. Entre un détour par l'ère SNES avec Mario RPG et un autre par l'ère GameCube avec Paper Mario : The Millenary Portal (pour n'en citer que quelques-uns), Nintendo continue d'une part à réintroduire des expériences passées, mais avec une touche contemporaine, et d'autre part à développer de tout nouveaux jeux. L'aventure dynamique créée à l'origine par Cing (en faillite en 2010) pour la Nintendo DS et publiée en Europe en 2005 fait partie du premier groupe, même si pour les novices et les non-débutants, elle peut représenter une petite découverte. Avec le titre "Mémoires Doubles", Another Code a démontré comment une synergie artistique entre matériel et logiciel pouvait donner lieu à une réinterprétation moderne des aventures point-and-click, confirmée par sa suite sur Wii, "Les Portes de la Mémoire", qui utilise la télécommande Wii. C'était l'époque des expérimentations avec les composants de la Nintendo DS, où avant les utilisateurs, c'étaient les développeurs eux-mêmes qui réalisaient des jeux pyrotechniques avec la console portable du grand N, exploitant tantôt le double écran, tantôt l'écran tactile et plus encore.Transporter cette frénésie créative et ces messages sur une plateforme à la philosophie différente n'a rien de simple, au point de devenir carrément impossible en raison même de ces différences. Another Code : Recollection en exclusivité sur Nintendo Switch doit donc s'accommoder de cette règle, représentant davantage une réminiscence des deux chapitres publiés en l'espace de quatre ans, le souvenir d'un autre passé modernisé dans la forme, mais pas seulement. Le compromis a été trouvé dans la conception de puzzles complètement nouveaux et de quelques autres dispositifs, tandis que les vicissitudes d'Ashley ont été conservées au profit du public d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent connaître ou voir le protagoniste hier comme aujourd'hui.Ashley a 13 ans et se trouve à bord d'un petit bateau avec sa tante Jessica pour rejoindre l'île semi-déserte et isolée surnommée Blood Edward ; que font-elles, pourquoi se rendent-elles dans cet endroit si peu touristique ? En effet, Another Code : Recollection démarre in medias res, prenant le joueur spectateur dans sa toile pour lui donner les miettes d'une portée qui ne sera complète qu'à la fin du jeu. Bien sûr, l'intrigue elle-même a l'afflue des aventures sombres mais très humaines qui ont trouvé de nombreux représentants dans ces années-là, avec des rebondissements majeurs certes assez prévisibles, mais ce qui nous a progressivement attiré, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Le scénario et l'écriture pure se combinent pour créer une image intime et quelque peu éthérée, enfantine mais jamais puérile, montrant au contraire diverses scènes qui sont tout sauf joyeuses. Ils parviennent à le faire d'une manière qui les distingue l'un de l'autre, Mémoires Doubles et Les Portes de la Mémoire, le premier épisode représentant un moment de croissance et de maturation obligatoire pour Ashley, le second pour la capacité de cette dernière à s'adapter aux situations, même en tant qu'adolescente. Un peu comme ce que Nintendo a essayé de faire en proposant le gameplay d'Another Code : Recollection. L'interface, ainsi qu'une partie de la structure purement ludique d'Another Code : Recollection ont subi une métamorphose presque totale pour assurer la transition entre la DS et la Nintendo Switch. Adieu les environnements isométriques (conçus pour le stylet de la console) et les écrans statiques, bonjour le cadrage à la troisième personne - quoique trop proche - et une vue d'ensemble en trois dimensions qui permet de savourer les décors avec un rendu et un niveau de détail encore jamais imaginés.En somme, Another Code : Recollection semble avoir suivi le sillage d'autres protagonistes du point-and-click, abandonnant la nature statique des années 90 pour une expérience plus dynamique. Devant se soumettre aux caractéristiques d'un matériel différent, Switch vs DS, lae Recollection dilue l'âme expérimentale de Mémoires Doubles, alors que la comparaison avec la suite, venant de la Wii, est moins perturbante ; ce n'est pas exactement un défaut, après tout l'idée d'une plongée dans le passé récent de ce type d'aventures semble être l'intention de cette opération, cependant il est indéniable qu'une partie de son message original est perdue. Bien que l'exploration soit plutôt linéaire, elle est parsemée d'énigmes à résoudre, tant dans le premier que dans le second volet de la saga : intuitives et presque toutes faciles à résoudre, les énigmes d'Another Code : Recollection doivent renoncer à toute extravagance fournie par le stylet de la DS ou la télécommande de la Wii, pour se transformer en quelque chose de largement inédit. Reçu par son père sans explication, le DAS est dans Mémoires Doubles un dispositif que l'on qualifierait de banal dans la dynamique actuelle du jeu, alors qu'en 2005 il représentait une raison supplémentaire de briser le moule et les écrans entre la DS, le jeu et le joueur. Aujourd'hui, la Dual ANOTHER System retrace en tout point la Nintendo Switch, incluant diverses fonctions telles qu'une caméra, une archive avec diverses informations sur les personnages, un espace dédié aux origamis à collecter pour la carte, et un autre plus lié à l'intrigue.La transition des deux épisodes constituant Another Code : Recollection (sorti respectivement 2005 et 2009) est facilitée en 2024 par un rendu graphique soigné et respectueux des modèles originaux qui, associé à un style artistique subtil, contribue à la crédibilité du remake. Ce n'est pas pour rien que Taisuke Kanasaki , qui était l'artiste principal des deux jeux, revient en tant que directeur artistique sur ces remakes , garantissant la fidélité de leurs métamorphoses modernes. Les traits arrondis et détaillés des personnages et l'élégance des environnements des villas complètent un excellent travail qui vous donnera l'impression de jouer à des titres qui viennent de sortir. Forte de ces trois dimensions, la collection peut compter sur une série de films refaits avec un soin minutieux, soutenus par un doublage excellemment emballé pour l'occasion (en anglais ou en japonais). La langue française est confiée aux seuls sous-titres, mais ceux-ci, au vocabulaire moins complexe, accompagneront l'aventure de n'importe quelle Ashley du monde.Nous n'avons évoqué au début de cette chronique que deux des noms du passé que Nintendo a choisi de remettre sur le devant de la scène, entre rééditions et remakes plus ou moins profonds. Another Code : Recollection reste une surprise, un rappel agréable d'un courant d'aventures graphiques capable de conquérir des fans sans pour autant devenir un V.I.P. de l'industrie. Il s'agit d'une modernisation minutieuse et respectueuse en termes de technique, de graphisme et de style artistique, tandis qu'au niveau du jeu, nous préfèrons parler de compromis imposés par la console de référence. Le studio Arc System Works a fait du bon travail avec le moteur Unity, il est vrai que le développeur regroupe d'anciens membres de Cing. Le résultat du mélange des deux jeux signifie que vous vous retrouvez avec une histoire agréablement longue qui vous prendra environ vingt heures pour jouer sans aucune aide. Il existe deux assistances principales, d'une part un système d'indices qui vous permet d'appuyer sur un bouton lorsque vous êtes bloqué pour afficher un indice textuel, d'autre part un curseur rond en forme de boussole qui fait le tour d'Ashley et indique la direction dans laquelle elle doit aller ensuite.Another Code : Recollection pour Nintendo Switch se présente comme une modernisation stylistique digne des jeux d'aventures du regretté studio Cing. Qui sait, peut-être représentera-t-elle l'étincelle pour débuter un nouveau volet de la série, à moins que la modernisation d'Hotel Dusk soit le prochain remake ?